Ινδία: Εκκενώθηκε πτήση της Swiss Air - Πήρε φωτιά ένας από τους κινητήρες

Στο νοσοκομείο έξι επιβάτες - Βίντεο από το σημείο

Φωτ. από το περιστατικό στο αεροσκάφος της Swiss Air στην Ινδία / Χ
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε αεροσκάφος πτήσης της Swiss Air από το Δελχί προς τη Ζυρίχη, σύμφωνα με δημοσίευμα των Economic Times.

Το αεροσκάφος σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναγκάστηκε να διακόψει την απογείωση και να εκκενωθεί, ενώ βρισκόταν στον διάδρομο του αεροδρομίου Ίντιρα Γκάντι στην Ινδία, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ο λόγος ήταν ότι ένας από τους κινητήρες του αεροσκάφους, παρουσίασε βλάβη και τυλίχθηκε στις φλόγες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απογείωσης.

Ινδία: Εκκενώθηκε πτήση της Swiss Air - Βίντεο από το σημείο

Το πλήρωμα αποφάσισε άμεσα να σταματήσει το αεροπλάνο και να ενεργοποιήσει τη διαδικασία έκτακτης εκκένωσης για την ασφάλεια των επιβατών.

Παρά την άμεση αντίδραση του πληρώματος, έξι άτομα τραυματίστηκαν κατά την εκκένωση και χρειάστηκαν νοσηλεία.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της βλάβης του κινητήρα, ενώ εξετάζονται όλα τα τεχνικά δεδομένα του αεροσκάφους.

Με πληροφορίες από Reuters

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν να πάρει τον έλεγχο της κοινωνίας μας»

Οι πρώτες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έξω από το ξενοδοχείο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Διεθνή / Πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν: Αναχώρησε ο Ιρανός ΥΠΕΞ από το Πακιστάν - «Δεν θα αποδεχθούμε μαξιμαλιστικές απαιτήσεις»

Ο Αμπάς Αραγτσί βρέθηκε στο Πακιστάν όπου συνομίλησε με τον πρωθυπουργό της χώρας και άλλους ανώτατους αξιωματούχους, χωρίς ωστόσο να συναντηθεί με την αμερικανική αντιπροσωπεία
THE LIFO TEAM
ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

Διεθνή / Αγαπάτε τα λουλούδια; - Τέσσερα μέρη που πρέπει να επισκεφτείτε

O «τουρισμός των λουλουδιών» γνωρίζει άνθηση, όμως ο υπερτουρισμός και η κλιματική αλλαγή αλλάζουν το τοπίο, στρέφοντας τους ταξιδιώτες σε νέους, λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς με εξίσου εντυπωσιακές ανθοφορίες
THE LIFO TEAM
Ουκρανία: Ρωσική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους - Τουλάχιστον 30 τραυματίες

Διεθνή / Ουκρανία: Ρωσική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους - Τουλάχιστον 30 τραυματίες

Mετά τη ρωσική νυκτερινή επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, συντρίμμια drone έπεσαν στη νοτιοανατολική ρουμανική πόλη Γαλάτσι προκαλώντας ζημιές σε πυλώνα ηλεκτροδότησης και σε παράρτημα μιας κατοικίας
THE LIFO TEAM
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΙΑΤΡΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Διεθνή / Ηνωμένο Βασίλειο: Νοσηλευτές καλούνται να καλύψουν θέσεις γιατρών

Με τα κενά στο ιατρικό προσωπικό να διευρύνονται, τα νοσοκομεία στο Ηνωμένο Βασίλειο στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε έμπειρους νοσηλευτές για να καλύψουν ρόλους γιατρών, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των ασθενών
THE LIFO TEAM
 
 