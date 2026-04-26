Ινδία: Εκκενώθηκε πτήση της Swiss Air - Πήρε φωτιά ένας από τους κινητήρες

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε αεροσκάφος πτήσης της Swiss Air από το Δελχί προς τη Ζυρίχη, σύμφωνα με δημοσίευμα των Economic Times.

Το αεροσκάφος σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναγκάστηκε να διακόψει την απογείωση και να εκκενωθεί, ενώ βρισκόταν στον διάδρομο του αεροδρομίου Ίντιρα Γκάντι στην Ινδία, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ο λόγος ήταν ότι ένας από τους κινητήρες του αεροσκάφους, παρουσίασε βλάβη και τυλίχθηκε στις φλόγες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απογείωσης.

#BREAKING : Swiss International Air Lines flight LX147, operated by aircraft HB-JHK, suffered an engine No. 1 failure during the take-off roll while departing Delhi for Zurich.



Emergency slides were deployed and the aircraft was evacuated on the runway as a precaution.

Ινδία: Εκκενώθηκε πτήση της Swiss Air - Βίντεο από το σημείο

Το πλήρωμα αποφάσισε άμεσα να σταματήσει το αεροπλάνο και να ενεργοποιήσει τη διαδικασία έκτακτης εκκένωσης για την ασφάλεια των επιβατών.

Παρά την άμεση αντίδραση του πληρώματος, έξι άτομα τραυματίστηκαν κατά την εκκένωση και χρειάστηκαν νοσηλεία.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της βλάβης του κινητήρα, ενώ εξετάζονται όλα τα τεχνικά δεδομένα του αεροσκάφους.

Με πληροφορίες από Reuters