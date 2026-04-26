Ισπανία: Τέσσερις τραυματίες μετά από βλάβη σε παιχνίδι λούνα παρκ

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών

Φωτ. Daily Mail
Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν όταν ένα καλώδιο παιχνιδιού έσπασε σε λούνα παρκ στην Ισπανία.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Παρασκευής 24 Απριλίου, όπως ανέφερε η Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Σεβίλλης (SESD) σε ανάρτησή της στο Facebook. 

«Τέσσερα άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα και έλαβαν πρώτες βοήθειες επί τόπου. Στη συνέχεια, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μετέφεραν δύο από αυτούς (όσους βρίσκονταν μέσα στο όχημα) σε κέντρο υγείας», ανέφερε το SESD.

Οι πυροσβέστες απέκλεισαν την περιοχή, ενώ η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανταποκρίθηκε στο περιστατικό.

Το ατύχημα στην Ισπανία

Πλάνα που εξασφάλισε η Daily Mail δείχνουν δύο επιβάτες να περιστρέφονται σε κύκλο στο παιχνίδι και το καλώδιο του μηχανήματος σπάει, με αποτέλεσμα η «κάψουλα» στην οποία κάθονται να πέσει κατακόρυφα προς το έδαφος

Οι επιβάτες, οι οποίοι φαίνονταν να βρίσκονται σε κατάσταση πανικού ενώ ήταν δεμένοι στις θέσεις τους καθώς η κάψουλα κρεμόταν στον αέρα, εντοπίστηκαν αργότερα ξαπλωμένοι στο έδαφος πριν φτάσουν οι διασώστες στον τόπο του συμβάντος. Μεταφέρθηκαν σε τοπικό κέντρο υγείας, σύμφωνα με το ισπανικό μέσο ενημέρωσης La Razón.

Μεταξύ των τεσσάρων τραυματιών ήταν τα δύο παιδιά που επέβαιναν στο παιχνίδι και δύο άτομα που χτυπήθηκαν από θραύσματα στο έδαφος. Όλοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα κατά τη διάρκεια του συμβάντος, σύμφωνα με την Daily Mail. Δεν έχουν ταυτοποιηθεί δημόσια μέχρι στιγμής.

«Η τοπική αστυνομία εξέτασε τα έγγραφα. [Υπήρξε] άμεση επέμβαση όλων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης», ανέφερε η SESD.

Η Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας διερευνά το περιστατικό.

Με πληροφορίες από Daily Mail

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν να πάρει τον έλεγχο της κοινωνίας μας»

Οι πρώτες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έξω από το ξενοδοχείο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Διεθνή / Πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν: Αναχώρησε ο Ιρανός ΥΠΕΞ από το Πακιστάν - «Δεν θα αποδεχθούμε μαξιμαλιστικές απαιτήσεις»

Ο Αμπάς Αραγτσί βρέθηκε στο Πακιστάν όπου συνομίλησε με τον πρωθυπουργό της χώρας και άλλους ανώτατους αξιωματούχους, χωρίς ωστόσο να συναντηθεί με την αμερικανική αντιπροσωπεία
THE LIFO TEAM
ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

Διεθνή / Αγαπάτε τα λουλούδια; - Τέσσερα μέρη που πρέπει να επισκεφτείτε

O «τουρισμός των λουλουδιών» γνωρίζει άνθηση, όμως ο υπερτουρισμός και η κλιματική αλλαγή αλλάζουν το τοπίο, στρέφοντας τους ταξιδιώτες σε νέους, λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς με εξίσου εντυπωσιακές ανθοφορίες
THE LIFO TEAM
Ουκρανία: Ρωσική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους - Τουλάχιστον 30 τραυματίες

Διεθνή / Ουκρανία: Ρωσική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους - Τουλάχιστον 30 τραυματίες

Mετά τη ρωσική νυκτερινή επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, συντρίμμια drone έπεσαν στη νοτιοανατολική ρουμανική πόλη Γαλάτσι προκαλώντας ζημιές σε πυλώνα ηλεκτροδότησης και σε παράρτημα μιας κατοικίας
THE LIFO TEAM
 
 