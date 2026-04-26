Ισπανία: Τέσσερις τραυματίες μετά από βλάβη σε παιχνίδι λούνα παρκ

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν όταν ένα καλώδιο παιχνιδιού έσπασε σε λούνα παρκ στην Ισπανία.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Παρασκευής 24 Απριλίου, όπως ανέφερε η Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Σεβίλλης (SESD) σε ανάρτησή της στο Facebook.

«Τέσσερα άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα και έλαβαν πρώτες βοήθειες επί τόπου. Στη συνέχεια, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μετέφεραν δύο από αυτούς (όσους βρίσκονταν μέσα στο όχημα) σε κέντρο υγείας», ανέφερε το SESD.

Οι πυροσβέστες απέκλεισαν την περιοχή, ενώ η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανταποκρίθηκε στο περιστατικό.

Το ατύχημα στην Ισπανία

Πλάνα που εξασφάλισε η Daily Mail δείχνουν δύο επιβάτες να περιστρέφονται σε κύκλο στο παιχνίδι και το καλώδιο του μηχανήματος σπάει, με αποτέλεσμα η «κάψουλα» στην οποία κάθονται να πέσει κατακόρυφα προς το έδαφος.

Οι επιβάτες, οι οποίοι φαίνονταν να βρίσκονται σε κατάσταση πανικού ενώ ήταν δεμένοι στις θέσεις τους καθώς η κάψουλα κρεμόταν στον αέρα, εντοπίστηκαν αργότερα ξαπλωμένοι στο έδαφος πριν φτάσουν οι διασώστες στον τόπο του συμβάντος. Μεταφέρθηκαν σε τοπικό κέντρο υγείας, σύμφωνα με το ισπανικό μέσο ενημέρωσης La Razón.

İspanya'da bir lunaparkta salıncağı tutan halat koptu: 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı. pic.twitter.com/SYMs7WvuqS — TRT HABER (@trthaber) April 25, 2026

Μεταξύ των τεσσάρων τραυματιών ήταν τα δύο παιδιά που επέβαιναν στο παιχνίδι και δύο άτομα που χτυπήθηκαν από θραύσματα στο έδαφος. Όλοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα κατά τη διάρκεια του συμβάντος, σύμφωνα με την Daily Mail. Δεν έχουν ταυτοποιηθεί δημόσια μέχρι στιγμής.

«Η τοπική αστυνομία εξέτασε τα έγγραφα. [Υπήρξε] άμεση επέμβαση όλων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης», ανέφερε η SESD.

Η Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας διερευνά το περιστατικό.

Με πληροφορίες από Daily Mail

