Οι επιστήμονες εξακολουθούν να μαθαίνουν από την πυρηνική καταστροφή του Τσερνόμπιλ

Καθώς ένα μπλε λεωφορείο σταματά έξω από τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, φιλικά αδέσποτα σκυλιά πλησιάζουν. Έχει περάσει από πολλά ουκρανικά στρατιωτικά σημεία ελέγχου — κάτι απαραίτητο, δεδομένου ότι ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν προσωρινά τον σταθμό την πρώτη ημέρα της εισβολής το 2022.

Από το λεωφορείο βγαίνει η επόμενη βάρδια εργαζομένων, έτοιμη για 14ήμερες βάρδιες στον χώρο. Ακριβώς πάνω από την κύρια είσοδο, οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν ένα επιδοτούμενο γεύμα με παραδοσιακά ουκρανικά φαγητά. Η καφετέρια σφύζει από ζωή, παρόλο που ο τελευταίος από τους τέσσερις αντιδραστήρες του εργοστασίου έκλεισε οριστικά το 2000.

Το προσωπικό, ειδικά ντυμένο, τρέχει μέσα και έξω από τον «Χρυσό Διάδρομο», ένα στενό διάδρομο μήκους σχεδόν ενός χιλιομέτρου που εκτείνεται κατά μήκος του εργοστασίου, με τοίχους από χαρακτηριστικό σοβιετικό αλουμίνιο βαμμένο χρυσό. Κατά μήκος του διαδρόμου υπάρχουν λεκάνη με βρεγμένα χαλιά για να πατάει κανείς, ώστε να συλλέγεται τυχόν ραδιενεργός σκόνη από τα παπούτσια, καθώς και πύλες σάρωσης ακτινοβολίας ολόκληρου του σώματος: μόνο οι καθαροί επιτρέπεται να περάσουν. Μερικοί από όσους διασχίζουν τον διάδρομο ασχολούνται με την παρακολούθηση της ακτινοβολίας. Πολλοί περισσότεροι εκτελούν την εξαιρετικά αργή διαδικασία της αποξήλωσης και της αποσυναρμολόγησης. Και μερικοί εξακολουθούν να κάνουν νέες επιστημονικές ανακαλύψεις.

Το ατύχημα που άρχισε να σημειώθηκε στις 26 Απριλίου 1986 ήταν καταστροφικό, και όχι μόνο για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του ατυχήματος και αμέσως μετά. Ωστόσο, κάτι θετικό προέκυψε από αυτό. Αποτέλεσε ένα μοναδικό εργαστήριο: ένα τεχνητό πείραμα που, τέσσερις δεκαετίες μετά, συνεχίζει να προσφέρει πολύτιμα διδάγματα σχετικά με τη βιολογία, την οικολογία και την κοινωνιολογία των πυρηνικών ατυχημάτων.

Το πυρηνικό ατύχημα του Τσερνόμπιλ

Όταν ο αντιδραστήρας τέσσερα εξερράγη κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής ασφαλείας, ο πυρήνας του εκτέθηκε στον αέρα.

Απελευθερώθηκε ένα μείγμα από περισσότερα από 100 ραδιενεργά στοιχεία. Τα αδρανή αέρια, όπως το ξένο και το κρυπτό, απομακρύνθηκαν γρήγορα και χωρίς να προκαλέσουν βλάβη. Ωστόσο, τα ραδιενεργά άτομα που κατέπεσαν στην περιοχή και στους κατοίκους της —από το ιώδιο έως το τεχνήτιο—συνέχισαν να κινούνται στο περιβάλλον. Είναι η αδιάκοπη παρακολούθηση αυτών των ραδιονουκλεϊδίων, ιδίως του στροντίου και του καισίου, που είναι τα πιο ανησυχητικά για την ανθρώπινη υγεία, η οποία απασχολεί πολλούς ερευνητές από τότε.

Ο Γκενάντι Λάπτεφ και Όλεγκ Βοϊτσεχόβιτς κλήθηκαν να βοηθήσουν ως νέοι απόφοιτοι. Μαζί τους συνεργάστηκαν σοβιετικοί επιστήμονες κάθε ειδικότητας για να καταγράψουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του συμβάντος. Ο Δρ Λάπτεφ σύντομα βρέθηκε σε αποστολές με ελικόπτερο, κρεμώντας ανιχνευτές πάνω από τον κατεστραμμένο αντιδραστήρα για να διαπιστώσει την ποσότητα της ακτινοβολίας που εκπέμπεται.

Σήμερα είναι και οι δύο ανώτεροι ερευνητές στο Τμήμα Παρακολούθησης της Ραδιενέργειας στο Περιβάλλον του Ουκρανικού Ινστιτούτου Υδρομετεωρολογίας και συνεχίζουν το έργο τους. Σε ένα κρύο γραφείο στο Κίεβο —η θέρμανση και το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ασταθή στην Ουκρανία εν καιρώ πολέμου— ολοκληρώνουν ο ένας τις προτάσεις του άλλου καθώς περιγράφουν όσα έχουν μάθει για τη διαδρομή των ραδιονουκλεϊδίων μέσα από λίμνες, ποτάμια και υπόγεια ύδατα.

Μέρος της πιο κρίσιμης εργασίας τους ήταν ο προσδιορισμός του κινδύνου ακτινοβολίας από το πόσιμο νερό. Μετά το ατύχημα, οι ντόπιοι φοβόντουσαν το νερό της βρύσης. Όμως, οι Λάπτεφ και Βοϊτσεχόβιτς απέδειξαν ότι αυτό δεν παρείχε περισσότερο από το 10% της συνολικής μακροπρόθεσμης εσωτερικής δόσης ακτινοβολίας τους, και πιθανώς πλησίαζε περισσότερο το 1%. Το υπόλοιπο προήλθε από τα τρόφιμα και, ειδικότερα, από το γάλα.

Η πραγματικότητα πίσω από την ακτινοβολία

Το παράδειγμα που μας έδωσε το Τσερνόμπιλ σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το τοπίο, η δυναμική των υδάτων και η ανθρώπινη συμπεριφορά επηρεάζουν τον κίνδυνο ακτινοβολίας θα είναι σημαντικό για την αντιμετώπιση μελλοντικών καταστροφών. Οι επιστήμονες δεν σταματούν ποτέ να το μελετούν, καθώς τα ραδιενεργά ισότοπα μπορούν να μετακινηθούν με νέους και απροσδόκητους τρόπους.

Συνήθως, όταν διαπιστώνεται αύξηση των επιπέδων ακτινοβολίας, αυτά παραμένουν κάτω από τα αποδεκτά όρια. Ωστόσο, μερικές φορές αυτά τα όρια ξεπερνιούνται. Οι δύο επιστήμονες μιλούν με ενθουσιασμό για τη φυσική αποστράγγιση των δεξαμενών ψύξης του Τσερνόμπιλ, οι οποίες μέχρι το 2014 τροφοδοτούνταν με νερό από τον ποταμό Πρίπιατ. Τα σχετικά καθαρά υπόγεια ύδατα κάτω από τις δεξαμενές λειτουργούσαν ως φράγμα, περιορίζοντας τα πολύ πιο μολυσμένα υπόγεια ύδατα που βρίσκονται πιο κοντά στον κατεστραμμένο αντιδραστήρα. Καθώς οι δεξαμενές ψύξης αποστραγγίζονται σιγά-σιγά, τα επίπεδα στροντίου στα τοπικά υδάτινα ρεύματα έχουν αρχίσει να αυξάνονται πάνω από τα όρια που ορίζει ο ΠΟΥ για το πόσιμο νερό.

Ο Βαλέρι Κασπάροφ του Ουκρανικού Ινστιτούτου Γεωργικής Ραδιολογίας είναι ίσως ο κορυφαίος ειδικός παγκοσμίως όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μια βροχή ραδιενεργών σωματιδίων επηρεάζει το έδαφος και τα τρόφιμα που παράγονται από αυτό. Η ένταση της βροχής σε ένα συγκεκριμένο σημείο δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα. Το έδαφος πιθανώς έχει τη μεγαλύτερη σημασία: το τυρφώδες και αμμώδες έδαφος μεταφέρει τους ρύπους του στα φυτά που καλλιεργούνται πολύ πιο εύκολα από τα μαύρα, πλούσια σε χούμο εδάφη. Και διαφορετικά τρόφιμα, όπως έχει διαπιστώσει, απορροφούν τα ραδιονουκλίδια με διαφορετικό τρόπο. Η βρώμη απορροφά δυσανάλογα στρόντιο, ενώ τα μπιζέλια απορροφούν καίσιο. Ο σίτος και οι πατάτες, ωστόσο, αφήνουν περισσότερα ραδιονουκλίδια στο έδαφος.

Ο Δρ. Κασπάροφ έχει καταρτίσει έναν εκτενή κατάλογο γεωργικών αντιμέτρων για τη μείωση του κινδύνου.

Ωστόσο, η ανθρώπινη συμπεριφορά περιπλέκει τα πράγματα. Στην αρχή, όταν το ραδιενεργό ιώδιο ήταν ακόμη σε αφθονία, το γάλα συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στη διάδοση της ακτινοβολίας, καθώς αποτελούσε μέσο ανταλλαγής για τους μικροκαλλιεργητές. Για να είναι αποτελεσματικό οποιοδήποτε σχέδιο δράσης για τη γεωργία μετά από καταστροφή, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές οικονομίες, τις διατροφικές συνήθειες και το επίπεδο ανοχής στον κίνδυνο, και να ενθαρρύνει την εστίαση στην ευαισθητοποίηση του κοινού, τονίζει ο Δρ Κασπάροφ.

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο τα ραδιονουκλίδια μεταφέρονται από το έδαφος στα τρόφιμα είναι η ποικιλία των βακτηρίων που βρίσκονται στην περιοχή. Λίγοι έχουν σκεφτεί αυτό το θέμα περισσότερο από την Ολένα Παρενιούκ του Ινστιτούτου για Θέματα Ασφάλειας των Πυρηνικών Σταθμών. Η έρευνά της έχει δείξει ότι διαφορετικά βακτήρια μπορούν να εμποδίσουν ή να ενισχύσουν τη μεταφορά.

Η Δρ Παρενιούκ έχει επίσης μελετήσει τα βακτήρια που ζουν μέσα στον κατεστραμμένο αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ. Επιβιώνουν —και μάλιστα ευδοκιμούν— σε ένα αφιλόξενο αλκαλικό περιβάλλον στο οποίο δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου θρεπτικά συστατικά. Ακόμα πιο εκπληκτικό είναι το γεγονός ότι αποσυνθέτουν το εξαιρετικά ραδιενεργό μείγμα από λιωμένο καύσιμο ουρανίου, σκυρόδεμα και μέταλλο, γνωστό ως «corium». «Ό,τι υλικό και αν δημιουργήσουν οι άνθρωποι, η φύση θα βρει τα μικρόβια της για να το αποσυνθέσει», λέει ο Δρ. Παρενιούκ.

Ακόμη πιο ελπιδοφόρες ιστορίες έχουν προκύψει πιο ψηλά στην τροφική αλυσίδα. Ο Τζιμ Σμιθ του Πανεπιστημίου του Πόρτσμουθ άρχισε να μελετά το Τσερνόμπιλ το 1990 ως φυσικός. Από τότε, όμως, έχει γίνει ειδικός στην άγρια ζωή της περιοχής. Η εκκένωση της ζώνης αποκλεισμού αποτελεί πλέον ένα καλά τεκμηριωμένο πείραμα επαναφύτρωσης. Δεν είναι απλώς ότι τα ζώα κατέλαβαν τον χώρο όταν έφυγαν οι άνθρωποι. Τα μεγαλύτερα ζώα αυξήθηκαν ιδιαίτερα. Οι πληθυσμοί λύκων και ελαφιών ανακάμψαν και επέστρεψαν είδη που είχαν εξαφανιστεί εδώ και καιρό, όπως ο λύγκας. Υπάρχει ακόμα κάποια συζήτηση, μεταξύ άλλων, για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις σε μικρότερα πλάσματα, όπως τα χελιδόνια και οι πεταλούδες, αλλά γενικά το ατύχημα άφησε ελάχιστα ίχνη στους ζωικούς πληθυσμούς ή στο DNA τους. Η ζώνη δεν έχει ψάρια με τρία μάτια (αν και οι πέρκες στις πιο μολυσμένες περιοχές φαίνεται να αναπτύσσονται σεξουαλικά πιο αργά).

Οι ανυπολόγιστες συνέπειες

Μια πιο επιβλαβής συνέπεια του ατυχήματος, λέει ο Δρ Σμιθ, ήταν η παρανόηση του κινδύνου από τη ραδιενέργεια τόσο από το κοινό όσο και από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Εκτός από μια αρχική αύξηση των κρουσμάτων καρκίνου του θυρεοειδούς (κυρίως μη θανατηφόρων), είναι σχεδόν αδύνατο να υπολογιστεί με ακρίβεια ο αριθμός των ανθρώπινων θανάτων που προκλήθηκαν από την επακόλουθη έκθεση στη ραδιενέργεια. Άλλοι παράγοντες, μεταξύ των οποίων και η φυσική ακτινοβολία από τη γη, συντελούν στον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου κατά τη διάρκεια της ζωής, τον οποίο η καταστροφή δεν αύξησε αισθητά. Ωστόσο, αυτή δεν είναι η αντίληψη που επικρατεί. Το Τσερνόμπιλ προκάλεσε στον κόσμο ένα φαινόμενο πανικού που διήρκεσε πολλές γενιές, ευρέως διαδεδομένες φαντασιώσεις για μεταλλαγμένα πλάσματα και έναν ακαθόριστο φόβο που τελικά επηρέασε την ενεργειακή πολιτική.

Οι λεκάνες με τα εμποτισμένα χαλιά και οι πόρτες ασφαλείας πολλαπλασιάζονται καθώς ο «Χρυσός Διάδρομος» φτάνει σε ό,τι έχει απομείνει από τον αντιδραστήρα τέσσερα, ο οποίος βρίσκεται πλέον κάτω από μια αψίδα μεγέθους υπόστεγου αεροσκαφών, γνωστή ως «Νέο Ασφαλές Περίβλημα» (NSC). Τοποθετήθηκε το 2016 για να συμπληρώσει την βιαστικά κατασκευασμένη «σαρκοφάγο» από σκυρόδεμα που χτίστηκε πάνω από τον αντιδραστήρα το 1986. Κόστισε 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια και προοριζόταν να περιορίσει τις αυξανόμενες διαρροές ραδιενέργειας για 100 χρόνια.

Την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του 2025, αυτό το χρονοδιάγραμμα περιορίστηκε. Ένα ρωσικό drone διαπέρασε το NSC, προκαλώντας πυρκαγιά που κατέστρεψε περισσότερο από το μισό του εσωτερικού προστατευτικού στρώματος. Στο πίσω μέρος του NSC βρίσκεται ένας σύγχρονος θάλαμος ελέγχου που έρχεται σε έντονη αντίθεση με τον σοβιετικό σχεδιασμό των άλλων κέντρων ελέγχου του εργοστασίου. Οι μηχανικοί συνοφρυώνονται καθώς προσπαθούν να καταλάβουν πώς η ζημιά θα επηρεάσει την ικανότητα του NSC να συγκρατήσει τα υπολείμματα του πυρήνα. Σαράντα χρόνια μετά, η ατυχία έχει επιβάλει την ανάγκη για ακόμη περισσότερη έρευνα.

Με πληροφορίες από Economist