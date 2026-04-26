Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης του δράστη

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία πρόκειται για έναν 31χρονο από την Καλιφόρνια - Άγνωστος μέχρι στιγμής ο λόγος που άνοιξε πυρ

Φωτ. η στιγμή της σύλληψης του δράστη των πυροβολισμών / Χ
Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα, για το σοβαρό περιστατικό με τους πυροβολισμούς έξω από το ξενοδοχείο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον.

Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο, από τη στιγμή της σύλληψης του δράστη, που άνοιξε πυρ έξω από το ξενοδοχείο Washington Hilton.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ταυτοποίησαν τον ένοπλο ως τον 31χρονο Κόουλ Τόμας Άλεν από την Καλιφόρνια.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι ήταν πελάτης του ξενοδοχείου όπου γινόταν η εκδήλωση και ότι το δωμάτιό του έχει ήδη αποκλειστεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Η αστυνομία ανέφερε επίσης ότι το κίνητρό του, μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο.

Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: Ο δράστης ήταν βαριά οπλισμένος

Μετά το περιστατικό, ο Ντόναλντ Τραμπ απομακρύνθηκε από το σημείο και επέστρεψε στον Λευκό Οίκο για να δώσει συνέντευξη Τύπου, ενώ η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί ξανά μέσα στις επόμενες 30 ημέρες.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας τραυματίστηκε από πυροβολισμό, αλλά η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, αποκάλυψε παράλληλα πως ο δράστης της επίθεσης ήταν βαριά οπλισμένος, έχοντας μαζί του κυνηγετικό όπλο, πιστόλι και μαχαίρια, και προσπάθησε να περάσει με τη βία, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ανταλλαγή πυροβολισμών με τις αρχές.

Τέλος, ο διευθυντής της Μυστικής Υπηρεσίας, επαίνεσε τους πράκτορες για την άμεση και αποτελεσματική αντίδρασή τους, τονίζοντας ότι η γρήγορη σύλληψη του υπόπτου δείχνει την υψηλή εκπαίδευση και ετοιμότητα της υπηρεσίας.

Με πληροφορίες από BBC

