Πυροβολισμοί στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου – Απομάκρυναν Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ

Ένοπλος άνοιξε πυρ έξω από το ξενοδοχείο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, στο οποίο παραβρισκόταν και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως διακρίνεται και στα βίντεο που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια, βρίσκονταν στη σκηνή όταν ξαφνικά ακούστηκαν πυροβολισμοί και φωνές που καλούσαν τον κόσμο να πέσει κάτω.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το Reuters, ακούστηκαν πολλαπλοί πυροβολισμοί και η Μελάνια Τραμπ φάνηκε έντονα ανήσυχη και προσπάθησε να προστατευτεί.

Αμερικανός πρόεδρος παρέμεινε ψύχραιμος και μαζί απομακρύνθηκαν άμεσα από τον χώρο με τη βοήθεια των πρακτόρων ασφαλείας.

Trump is rushed off stage by Secret Service due to active shooter in lobby at White House Correspondents dinner.



Suspect is dead.

Όπως μετέδωσε το Associated Press, ο ένοπλος βρισκόταν εκτός της αίθουσας του ξενοδοχείου Washington Hilton και τελικά συνελήφθη.

Μέσα στην αίθουσα επικράτησε χάος, καθώς περίπου 2.600 καλεσμένοι προσπαθούσαν να προστατευτούν, κρυμμένοι κάτω από τραπέζια, ενώ ένοπλοι αστυνομικοί εισέβαλαν για να διασφαλίσουν την κατάσταση.

President Donald Trump taking cover after shooting at the White House Correspondents' Dinner. pic.twitter.com/MFS7pNdJER — Open Source Intel (@Osint613) April 26, 2026

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, όπως ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, οι οποίοι αναγκάστηκαν να πέσουν στο έδαφος για λόγους ασφαλείας.

Τελικά, εκδόθηκε επίσημη ανακοίνωση ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι, συμπεριλαμβανομένου και του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, είναι ασφαλείς.

«Πιστεύω ότι στοχοποιήθηκα» δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ

Αμέσως μετά το σοβαρό περιστατικό, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε αρχικά πως «ο δράστης εισέβαλε σε σημείο ελέγχου ασφαλείας φέροντας πολλά όπλα και εξουδετερώθηκε από πολύ γενναία μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας».

«Ένας αστυνομικός πυροβολήθηκε, αλλά σώθηκε γιατί το γιλέκο έκανε τη δουλειά του. Ο άνδρας συνελήφθη. Πήγαν στο διαμέρισμά του. Υποθέτω ότι ζει στην Καλιφόρνια και είναι ένας άρρωστος άνθρωπος, ένας πολύ άρρωστος άνθρωπος», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, χαρακτήρισε την ένοπλη επίθεση «τραυματική» για την Μελάνια Τραμπ και επαίνεσε τις αρχές επιβολής του νόμου για την ταχεία ανταπόκριση.

Παράλληλα, έδωσε στη δημοσιότητα και βίντεο από τη στιγμή που ο δράστης παραβίασε το σημείο ελέγχου.