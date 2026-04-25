ΗΠΑ: 31 βραδύποδες πέθαναν στη Φλόριντα πριν από τα εγκαίνια πάρκου

Τριάντα ένα βραδύποδες που προορίζονταν για ένα νέο «slothnarium» στη Φλόριντα, των ΗΠΑ, έχουν πεθάνει πριν από την προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας του θεματικού πάρκου, όπως διαπίστωσαν οι αρχές.

Τα θηλαστικά επρόκειτο να παρουσιαστούν σε μια μόνιμη, δημόσια έκθεση στο Sloth World στο Ορλάντο, το οποίο επρόκειτο να ανοίξει αυτή την άνοιξη.

Πολλοί από τους βραδύποδες πέθαναν λόγω των συνθηκών σε μια αποθήκη στη Φλόριντα όπου είχαν μεταφερθεί, σύμφωνα με μια έκθεση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή από την Επιτροπή Διατήρησης Ψαριών και Άγριας Ζωής της Φλόριντα (FWC). Άλλα έφτασαν στη Φλόριντα ήδη νεκρά ή φαινόταν να έχουν προβλήματα υγείας και πέθαναν αργότερα, αναφέρει η έκθεση.

Ο ιδιοκτήτης του Sloth World αρνήθηκε τις κατηγορίες της έκθεσης και δήλωσε ότι «υπάρχουν τόσες πολλές ψευδείς και ανακριβείς πληροφορίες που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή».

«Η αλήθεια είναι ότι χάσαμε βραδύποδες που είχαν έναν ιό ο οποίος δεν παρουσίαζε σχεδόν κανένα σύμπτωμα και ήταν μη ανιχνεύσιμος ακόμη και μετά τη νεκροψία», δήλωσε ο Μπεν Αγκρέστα, ιδιοκτήτης του Sloth World, στο Fox-35 στο Ορλάντο.

Οι τραγικές συνθήκες στο πάρκο των ΗΠΑ

Το Sloth World διαφημίζεται ως το μοναδικό «slotharium» του Ορλάντο, με ένα περιβάλλον εμπνευσμένο από το τροπικό δάσος «σχεδιασμένο αποκλειστικά με γνώμονα την ευημερία των βραδύποδων», σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Η έκθεση της FWC, την οποία έλαβε το BBC την Παρασκευή, περιγράφει δύο περιπτώσεις θανάτου των θηλαστικών πριν από την προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας του θεματικού πάρκου.

Τον Δεκέμβριο του 2024, 21 βραδύποδες που μεταφέρθηκαν από τη Γουιάνα πέθαναν λόγω των κρύων συνθηκών σε μια αποθήκη στη Φλόριντα όπου είχαν μεταφερθεί, σύμφωνα με την έκθεση της FWC.

Στη συνέχεια, τον Φεβρουάριο του 2025, δύο από τους 10 βραδύποδες που ταξίδευαν από το Περού έφτασαν νεκρά. Τα υπόλοιπα οκτώ «φάνηκαν εξαντλημένα» και αργότερα υπέκυψαν σε «προβλήματα υγείας», αναφέρει η έκθεση.

Όταν ειδοποιήθηκαν οι ερευνητές της FWC και άρχισαν να διερευνούν την υπόθεση, ο Πίτερ Μπάντρε, ο οποίος αναφέρεται στο διαδίκτυο ως αντιπρόεδρος του θεματικού πάρκου, τους είπε ότι η αποθήκη όπου πέθαναν οι βραδύποδες δεν ήταν κατάλληλα εξοπλισμένη για να υποδεχτεί τα ζώα.

Ο Μπάντρε είπε στους ερευνητές: «Ήταν πολύ αργά για να ακυρώσουμε την αποστολή».

Απέδωσε τους θανάτους τους σε «κρυοπαγήματα», προσθέτει η έκθεση.

Το κτίριο δεν είχε νερό ή ηλεκτρικό ρεύμα, οπότε αγοράστηκαν θερμαντικά σώματα για να διατηρηθεί η θερμοκρασία για τα ζώα. Ωστόσο, τα θερμαντικά σώματα έκαψαν μια ασφάλεια και σταμάτησαν να λειτουργούν, αναφέρει η έκθεση.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι για τουλάχιστον μία νύχτα, οι βραδύποδες παρέμειναν στο κτίριο χωρίς θέρμανση. Τα ζώα αυτά είναι ενδημικά των τροπικών δασών και συνήθως ζουν σε περιοχές με θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 21°C έως 30°C.

Η έκθεση σημειώνει ότι οι βραδύποδες έφτασαν στη Φλόριντα στις 18 Δεκεμβρίου 2024. Τα ιστορικά μετεωρολογικά στοιχεία δείχνουν ότι την επόμενη εβδομάδα οι ελάχιστες θερμοκρασίες έφτασαν τους 7 °C.

Στο πλαίσιο της έρευνάς της, η FWC διαπίστωσε επίσης ότι, σε δύο περιπτώσεις, οι βραδύποδες που είχε υπό τη φροντίδα του ο Μπάντρε βρίσκονταν σε κλουβιά που δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις για την εκτροφή άγριων ζώων σε αιχμαλωσία. Τότε εκδόθηκε προφορική προειδοποίηση.

Ανησυχία για τους βραδύποδες

Στο διαφημιστικό υλικό της, η Sloth World περιγράφει τον Bandre ως «έναν από τους πιο σεβαστούς ειδικούς σε βραδύποδες στον κόσμο».

Η FWC έκλεισε τις έρευνές της για τους θανάτους των ζώων χωρίς γραπτή προειδοποίηση ή κλήση, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας στο BBC. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι ρυθμιστικοί φορείς που διεξάγουν έρευνες, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Το γραφείο Ασφάλειας Κτιρίων της Κομητείας Όραντζ εξέδωσε την Πέμπτη εντολή διακοπής των εργασιών στην αποθήκη όπου στεγάζονταν τα ζώα. Μια έκθεση που έλαβε το BBC από την υπηρεσία επισημαίνει φερόμενες παραβιάσεις των κρατικών κτιριακών κανονισμών και των κανόνων της κομητείας.

Δεν είναι σαφές εάν η ατραξιόν θα ανοίξει όπως έχει προγραμματιστεί αργότερα φέτος.

Η FWC δήλωσε ότι ο ιδιοκτήτης του Sloth World διαθέτει άδεια για άγρια ζώα. Η άδεια επιτρέπει σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις να εκθέτουν ή να πωλούν άγρια ζώα.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι περισσότεροι από δώδεκα βραδύποδες που ζουν και επρόκειτο να αποτελέσουν μέρος της ατραξιόν, φροντίζονται πλέον από έναν άλλο ζωολογικό κήπο στην Κεντρική Φλόριντα.

Οι αποκαλύψεις σχετικά με το Sloth World προκάλεσαν κριτική από αρκετούς νομοθέτες και υποστηρικτές των δικαιωμάτων των ζώων.

Η βουλευτής της πολιτείας της Φλόριντα Άννα Εσκαμάνι δήλωσε ότι η υπόθεση έφερε στο φως ένα «σημαντικό κενό» στις άδειες για την άγρια φύση, καθώς η FWC δεν υποχρεούται να ενημερώνεται για τους θανάτους ζώων.

«Αν δεν ήταν οι απλοί πολίτες που νοιάζονται και ανέφεραν αυτούς τους θανάτους, είναι δύσκολο να γνωρίζουμε πότε θα είχε μάθει η FWC για [τους θανάτους]», πρόσθεσε η δημοκρατική βουλευτής.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, τόσο το Sloth Conservation Foundation όσο και το Sloth Institute είχαν εκφράσει την ανησυχία τους για το προγραμματισμένο άνοιγμα του Sloth World.

«Όταν απομακρύνονται από το δασικό φύλλωμα και μεταφέρονται διεθνώς στις ΗΠΑ, οι βραδύποδες συχνά υποφέρουν από σοβαρά προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την αλλαγή της κατάλληλης διατροφής και την έκθεση σε τεχνητό περιβάλλον», δήλωσε ο Σαμ Τραλ, εκτελεστικός διευθυντής του The Sloth Institute.

«Για πολλούς αιχμαλωτισμένους βραδύποδες», πρόσθεσε, «αυτό οδηγεί στο θάνατό τους».

Με πληροφορίες από BBC