Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν να πάρει τον έλεγχο της κοινωνίας μας»

Μετά το σοβαρό περιστατικό με τους πυροβολισμούς στην ετήσια εκδήλωση των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο και προχώρησε σε επίσημη ενημέρωση.

Σε μια έντονα φορτισμένη ατμόσφαιρα, ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε τα γεγονότα της βραδιάς, δίνοντας έμφαση στην ταχύτητα αντίδρασης των αρχών μετά τους πυροβολισμούς και στη σημασία της ασφάλειας.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο δράστης επιτέθηκε σε σημείο ελέγχου έχοντας μαζί του πολλά όπλα, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Μυστικής Υπηρεσίας και των δυνάμεων ασφαλείας.

«Όρμησε σε σημείο ελέγχου ασφαλείας οπλισμένος με πολλά όπλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

President Donald J. Trump delivers a statement following a shooter near the White House Correspondents’ Dinner. pic.twitter.com/wOr1SjdfvP — The White House (@WhiteHouse) April 26, 2026

Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του, Μελάνια Τραμπ, απομακρύνθηκαν άμεσα από το ξενοδοχείο Washington Hilton, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη η εκδήλωση.

Ντόναλντ Τραμπ: «Ήταν μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ελευθερία του λόγου»

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε και στο συμβολικό χαρακτήρα της εκδήλωσης, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια διοργάνωση αφιερωμένη στην ελευθερία του λόγου και τη συνεργασία μεταξύ πολιτικών και δημοσιογράφων.

Παρά το σοκ, υποστήριξε ότι το περιστατικό ανέδειξε μια μορφή ενότητας, καθώς όλοι βρέθηκαν μαζί σε μια κοινή, κρίσιμη στιγμή.

«Ήταν μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ελευθερία του λόγου, που είχε σκοπό να φέρει κοντά μέλη και των δύο κομμάτων μαζί με δημοσιογράφους. Και κατά κάποιον τρόπο, το έκανε, γιατί μας ένωσε όλους σε έναν χώρο και αυτό, με έναν τρόπο, ήταν πολύ όμορφο», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

President Donald Trump makes a statement after being evacuated from the White House Correspondents’ Association dinner event in Washington Saturday after shots were fired near the venue https://t.co/rcU9nQJW9A pic.twitter.com/nkwREaGV8g — Bloomberg (@business) April 26, 2026

Κλείνοντας, ο Τραμπ υπογράμμισε την ανάγκη για αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας και συνέδεσε το περιστατικό με ευρύτερες απειλές κατά της χώρας, καλώντας τους πολίτες να επιλύουν τις διαφορές τους ειρηνικά.

«Δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν να πάρει τον έλεγχο της κοινωνίας μας» και πρόσθεσε ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί ξανά «μέσα στις επόμενες 30 ημέρες», «μεγαλύτερη, καλύτερη και ακόμη πιο εντυπωσιακή».

