Τραμπ για πυροβολισμούς: «Δεν θα με αποτρέψουν από το να κερδίσω τον πόλεμο στο Ιράν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν πιστεύει ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στους πυροβολισμούς και τη διεθνή κρίση

The LiFO team
Φωτ. Ντόναλντ Τραμπ / EPA
Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέες δηλώσεις μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στην Ουάσινγκτον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήγησε πως θεωρεί απίθανο το περιστατικό με τους πυροβολισμούς να συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως το γεγονός αυτό δεν πρόκειται να τον επηρεάσει πολιτικά ή στρατιωτικά.

Συγκεκριμένα, δήλωσε πως «αυτό δεν θα με αποτρέψει από το να κερδίσω τον πόλεμο στο Ιράν».

Ωστόσο παρότι δεν πιστεύει ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στους πυροβολισμούς και τη διεθνή κρίση, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο λέγοντας πως «ποτέ δεν ξέρει κανείς». «Δεν ξέρω αν είχε κάποια σχέση με αυτό, αληθινά δεν το πιστεύω, στη βάση αυτών που γνωρίζουμε», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα κίνητρα του δράστη, ο οποίος έχει ήδη συλληφθεί και χαρακτηρίστηκε ως «μοναχικός λύκος».

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να συνδέουν το περιστατικό με οργανωμένη ενέργεια ή διεθνές υπόβαθρο.

Τέλος, έγινε γνωστό ότι ο Τραμπ ακύρωσε προγραμματισμένο ταξίδι των απεσταλμένων του στο Πακιστάν, το οποίο θα είχε στόχο επαφές με εκπροσώπους της Τεχεράνης, σε μια προσπάθεια να εξεταστούν πιθανές λύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης του δράστη

Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο, από τη στιγμή της σύλληψης του δράστη, που άνοιξε πυρ έξω από το ξενοδοχείο Washington Hilton.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ταυτοποίησαν τον ένοπλο ως τον 31χρονο Κόουλ Τόμας Άλεν από την Καλιφόρνια. 

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι ήταν πελάτης του ξενοδοχείου όπου γινόταν η εκδήλωση και ότι το δωμάτιό του έχει ήδη αποκλειστεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως ο δράστης της επίθεσης ήταν βαριά οπλισμένος, έχοντας μαζί του κυνηγετικό όπλο, πιστόλι και μαχαίρια, και προσπάθησε να περάσει με τη βία, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ανταλλαγή πυροβολισμών με τις αρχές.

