Κυριάκος Μητσοτάκης: «Bonjour» - Το μήνυμα του πρωθυπουργού στην κυριακάτικη ανάρτηση στα social

Την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του, έκανε νωρίτερα το πρωί της Κυριακής ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη νέα ανάρτησή του στα social media, αναφέρθηκε αρχικά στη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας, τονίζοντας ότι η νέα ενισχυμένη συμφωνία εμβαθύνει τη σχέση των δύο χωρών σε πολλούς τομείς, όπως η άμυνα, η ασφάλεια, η οικονομία, η τεχνολογία, το περιβάλλον, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, όπως η υγεία και η οικονομία, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση προχωρά σε νέα μέτρα στήριξης για διάφορες κοινωνικές ομάδες.

Μάλιστα, έκανε ειδική αναφορά στο πρόβλημα του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, σημειώνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη μέτρα για τον περιορισμό της νόσου.

Συγκεκριμένα, υπογράμμισε ότι θα υπάρξει ολοκληρωμένο πακέτο στήριξης για τους κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί, καλύπτοντας απώλειες και κόστη, και κάλεσε σε αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη