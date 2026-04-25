Αγαπάτε τα λουλούδια; - Τέσσερα μέρη που πρέπει να επισκεφτείτε

Τα τελευταία χρόνια, η Ιαπωνία έχει δει μεγάλη αύξηση στον αριθμό των τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα για την ανθοφορία των κερασιών, με αποτέλεσμα έντονα φαινόμενα υπερτουρισμού σε εμβληματικά πάρκα και τοποθεσίες, κατά την περίοδο της ανθοφορίας.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι επισκέπτες μπορεί να ξεπερνούν τους 10.000 μέσα σε μία μόνο ημέρα.

Η άνοδος των social media έχει συμβάλει σημαντικά σε αυτή την πίεση, καθώς αναρτήσεις με ιαπωνικές κερασιές γίνονται συχνά viral χάρη στο εντυπωσιακό τοπίο και τα έντονα χρώματα.

Αυτό έχει οδηγήσει μέχρι και στην ακύρωση του φεστιβάλ στο πάρκο Arakurayama Sengen Park από την πόλη Fujiyoshida, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, την πίεση στις υποδομές και τη συμπεριφορά των επισκεπτών.

Παράλληλα, η κλιματική αστάθεια έχει επηρεάσει την ανθοφορία των κερασιών τα τελευταία χρόνια. Τα δέντρα ανθίζουν νωρίτερα και συχνά για μικρότερο χρονικό διάστημα, οδηγώντας σε απογοήτευση πολλούς τουρίστες.

Ανάλογες πιέσεις από υπερτουρισμό και κλιματική αλλαγή παρατηρούνται και στον τουρισμό τουλίπας στην Ολλανδία.

Αυτό έχει ωθήσει πολλούς φυσιολάτρες να αναζητούν εναλλακτικούς προορισμούς για να απολαύσουν εντυπωσιακές ανθοφορίες. Πού αξίζει λοιπόν να ταξιδέψει κανείς για μοναδικές εμπειρίες «flower tourism»;

Namaqualand, Νότια Αφρική και Ναμίμπια

Η περιοχή Namaqualand, μια ημιάνυδρη ζώνη στη δυτική ακτή της Νότιας Αφρικής και της Ναμπίμπια, θεωρείται μία από τις πιο βιοποικίλες στον κόσμο.

Από τον Αύγουστο έως τον Σεπτέμβριο, το τοπίο μετατρέπεται σε «ανθισμένη έρημο», με περισσότερα από 3.500 είδη αγριολούλουδων, εκ των οποίων περίπου 1.000 είναι ενδημικά. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι χαρακτηριστικές μαργαρίτες Namaqualand.

Μαργαρίτες Namaqualand/Φωτ. αρχείου: Unsplash

Το φαινόμενο της «υπερανθοφορίας» εκτείνεται από τις ορεινές περιοχές μέχρι τις παράκτιες εκτάσεις Sandveld, δημιουργώντας εντυπωσιακές αντιθέσεις ανάμεσα σε άνυδρες εκτάσεις και κοιλάδες γεμάτες λευκά, μωβ και πορτοκαλί λουλούδια.

Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν πεζοπορικές διαδρομές στο Εθνικό Πάρκο Namaqua, ειδικές διαδρομές αγριολούλουδων, διαδρομές με 4x4, εξερεύνηση της ακτής του Ατλαντικού, rafting στον ποταμό Orange και παρατήρηση αστεριών.

Στην πόλη Springbok, οι ταξιδιώτες μπορούν να μάθουν περισσότερα για την ιστορία της εξόρυξης χαλκού.

Κοιλάδα Jerte, Ισπανία

Για όσους θέλουν να δουν ανθισμένες κερασιές εκτός Ιαπωνίας, η κοιλάδα Jerte στην Spain αποτελεί ιδανική επιλογή.

Με περίπου 1,5 έως 2 εκατομμύρια κερασιές, η περιοχή μετατρέπεται την άνοιξη σε ένα εντυπωσιακό λευκό τοπίο στην περιοχή Cáceres.

Η ανθοφορία διαρκεί περίπου 10 ημέρες, συνήθως στα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου. Σε αντίθεση με την Ιαπωνία, εδώ η ανθοφορία συνδέεται και με τη συγκομιδή των κερασιών picota.

Το φαινόμενο γιορτάζεται με το φεστιβάλ Fiesta del Cerezo en Flor, με μουσική, θέατρο, τοπικά προϊόντα και οργανωμένες περιηγήσεις. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να εξερευνήσουν παραδοσιακά χωριά όπως το Cabezuela del Valle.

Κοιλάδα των Λουλουδιών, Ινδία

Ένας ακόμη κορυφαίος προορισμός είναι το Εθνικό Πάρκο η Κοιλάδα των Λουλουδιών στην Ινδία.

Προσφέρει μια μοναδική εικόνα που μοιάζει με «ζωντανό υφαντό» με φόντο τις απέραντες βουνοκορφές, ενώ τα χρώματα των λουλουδιών αλλάζουν κάθε λίγες εβδομάδες από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο.

Φιλοξενεί περισσότερα από 600 είδη λουλουδιών, μεταξύ των οποίων σπάνια είδη όπως το cobra lily και το Brahma Kamal, ενώ αποτελεί και βιότοπο για απειλούμενα ζώα όπως η λεοπάρδαλη του χιονιού.

Οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν trekking, ενώ όσοι ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό μπορούν να επισκεφθούν το ιερό Hemkund Sahib.

Λίμνη Tekapo, Νέα Ζηλανδία

Η λίμνη Tekapo της Νέας Ζηλανδίας, αποτελεί έναν ακόμη ξεχωριστό προορισμό.

Τα έντονα τιρκουάζ νερά της λίμνης, σε συνδυασμό με τα πεδία από πολύχρωμα λούπινα, δημιουργούν ένα εντυπωσιακό τοπίο. Η περιοχή προσφέρει επίσης από τους καθαρότερους ουρανούς για παρατήρηση αστεριών.

Η λίμνη Tekapo στη Νέα Ζηλανδία/Φωτ. αρχείου: Unsplash

Ιδιαίτερα δημοφιλής είναι η περιοχή γύρω από την Εκκλησία του Καλού Ποιμένα. Η καλύτερη περίοδος για να δει κανείς τα λουλούδια είναι από τα μέσα Νοεμβρίου έως τον Δεκέμβριο.

Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν δραστηριότητες όπως πεζοπορία, καγιάκ, χαλάρωση σε θερμές πηγές και πτήσεις πάνω από τις Νότιες Άλπεις.

Με πληροφορίες από euronews.com