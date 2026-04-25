Γερμανία: Κατηγορεί τη Ρωσία για κυβερνοεπιθέσεις μέσω Signal

Ο βουλευτής Κονσταντίν φον Νοτς χαρακτήρισε την υπόθεση «εξαιρετικά ανησυχητική»

The LiFO team
Η γερμανική κυβέρνηση απέδωσε στη Ρωσία σειρά επιθέσεων ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing) που στόχευσαν βουλευτές, υψηλόβαθμους κρατικούς αξιωματούχους και άλλα πρόσωπα μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Signal.

Σύμφωνα με κυβερνητική πηγή που επικαλείται το AFP, το Βερολίνο θεωρεί ότι η οργανωμένη εκστρατεία παραπλανητικών μηνυμάτων «πιθανότατα προήλθε από τη Ρωσία».

Οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές ξεκίνησαν την Παρασκευή έρευνα για κατασκοπεία, καθώς οι επιθέσεις φέρονται να είχαν στόχο βουλευτές από διάφορα κόμματα, μεταξύ αυτών και πρόσωπα από τον στενό πολιτικό κύκλο του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και του CDU.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν επίσης δημόσιοι υπάλληλοι, διπλωμάτες και δημοσιογράφοι.

Οι κυβερνοεπιθέσεις για τις οποίες κατηγορείται η Ρωσία

Οι δράστες έστελναν μηνύματα που εμφανίζονταν ως επίσημες ειδοποιήσεις υποστήριξης από την εφαρμογή Signal. Οι παραλήπτες καλούνταν να παραδώσουν ευαίσθητα στοιχεία λογαριασμού, τα οποία επέτρεπαν στους επιτιθέμενους να αποκτήσουν πρόσβαση σε συνομιλίες, ομαδικές συνομιλίες, φωτογραφίες και αρχεία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι χάκερ μπορούσαν ακόμη και να υποδυθούν το πρόσωπο του οποίου ο λογαριασμός είχε παραβιαστεί.

Η κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής πόσοι βουλευτές ή αξιωματούχοι επηρεάστηκαν. Ωστόσο, σύμφωνα με το γερμανικό μέσο Der Spiegel, τουλάχιστον 300 λογαριασμοί πολιτικών προσώπων ενδέχεται να παραβιάστηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης.

Ο βουλευτής Κονσταντίν φον Νοτς, αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής εποπτείας των μυστικών υπηρεσιών, χαρακτήρισε την υπόθεση «εξαιρετικά ανησυχητική», τονίζοντας ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Η Γερμανία έχει καταγράψει αύξηση κυβερνοεπιθέσεων, κατασκοπευτικών ενεργειών και σαμποτάζ από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022.

Η Ρωσία απορρίπτει σταθερά τις κατηγορίες περί εμπλοκής σε τέτοιες επιχειρήσεις.

Με πληροφορίες από AFP

