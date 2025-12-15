Από τη Δαμασκό στη Μόσχα: Ο Μπασάρ αλ Άσαντ ζει απομονωμένος και επιστρέφει στην ιατρική

Ο έκπτωτος πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ, ζει πλέον απομονωμένος στη Μόσχα και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει επιστρέψει στις ιατρικές του σπουδές, παρακολουθώντας εκ νέου μαθήματα οφθαλμολογίας, περισσότερο από έναν χρόνο μετά την κατάρρευση του καθεστώτος του.

Ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της Δαμασκού, ο οποίος είχε εκπαιδευτεί ως γιατρός στο Λονδίνο πριν αναλάβει την εξουσία, φέρεται να περνά την καθημερινότητά του μακριά από κάθε πολιτική δραστηριότητα, υπό αυστηρούς περιορισμούς που του έχουν επιβληθεί από τις ρωσικές αρχές. Η εικόνα που προκύπτει είναι εκείνη ενός ανθρώπου χωρίς δημόσιο ρόλο, αποκομμένου από την πολιτική σκηνή και από τα δίκτυα επιρροής που κάποτε τον περιέβαλλαν.

Ο Άσαντ εγκατέλειψε τη Συρία τον Δεκέμβριο του 2024, καθώς οι αντικαθεστωτικές δυνάμεις πλησίαζαν τη Δαμασκό, σε μια αιφνιδιαστική φυγή που σήμανε το τέλος μιας 14ετούς σύγκρουσης με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια εκτοπισμένους. Με ρωσική στρατιωτική συνοδεία, μεταφέρθηκε αεροπορικώς εκτός χώρας, χωρίς να έχει προειδοποιήσει συγγενείς ή στενούς συνεργάτες του καθεστώτος, αφήνοντάς τους εκτεθειμένους στις ραγδαίες εξελίξεις.

Σήμερα, ο ίδιος και η οικογένειά του ζουν μια ήσυχη αλλά απολύτως απομονωμένη ζωή, μεταξύ Μόσχας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η οικονομική τους άνεση δεν φαίνεται να έχει πληγεί ουσιαστικά, καθώς σημαντικό μέρος της περιουσίας τους είχε μεταφερθεί στη Ρωσία ήδη από τα πρώτα χρόνια του πολέμου, όταν οι δυτικές κυρώσεις περιόρισαν δραστικά την πρόσβαση του καθεστώτος στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ο Άσαντ φέρεται να έχει ελάχιστη επαφή με τον έξω κόσμο

Παρά τις συνθήκες πολυτελούς διαβίωσης, ο Άσαντ φέρεται να έχει ελάχιστη επαφή με τον έξω κόσμο. Δεν συμμετέχει σε πολιτικές διεργασίες, δεν εμφανίζεται δημόσια και δεν θεωρείται πλέον πρόσωπο πολιτικού ενδιαφέροντος για το Κρεμλίνο. Η Ρωσία, που επί χρόνια αποτέλεσε τον βασικό του στρατιωτικό και διπλωματικό στυλοβάτη, φαίνεται να έχει στραφεί σε άλλες προτεραιότητες, αφήνοντάς τον σε έναν ιδιότυπο, «χρυσό» περιορισμό.

Facebook Twitter Ο γάμος του Μπασάρ αλ Άσαντ / Φωτ: X

Η οικογένεια Άσαντ φέρεται να διαμένει κυρίως σε κλειστή και αυστηρά φυλασσόμενη περιοχή στα δυτικά της Μόσχας, όπου κατοικεί μέρος της ρωσικής ελίτ. Παρά τη γεωγραφική εγγύτητα με πρόσωπα ισχύος, ο πρώην Σύρος πρόεδρος παραμένει αποκομμένος από τους κύκλους στους οποίους άλλοτε κινούνταν με άνεση.

Τους πρώτους μήνες μετά την άφιξή τους στη Ρωσία, η προσοχή της οικογένειας στράφηκε κυρίως στην κατάσταση της υγείας της Άσμα αλ Άσαντ. Η πρώην πρώτη κυρία της Συρίας, που αντιμετώπιζε εδώ και χρόνια σοβαρό πρόβλημα υγείας, βρισκόταν ήδη στη Μόσχα για θεραπεία πριν από την πτώση του καθεστώτος. Πλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάστασή της έχει σταθεροποιηθεί έπειτα από εντατική και εξειδικευμένη αγωγή.

Facebook Twitter Η κόρη του Μπασάρ αλ Άσαντ, Ζέιν, με λευκό φόρεμα στην τελετή αποφοιτησής της από το πανεπιστήμιο

Ο Άσαντ θέλει να μιλήσει για τη θητεία του, αλλά η Μόσχα αρνείται

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο Μπασάρ αλ Άσαντ φέρεται να επιθυμεί να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα που οδήγησαν στην πτώση του. Ωστόσο, οι ρωσικές αρχές δεν του έχουν επιτρέψει μέχρι στιγμής καμία δημόσια εμφάνιση ή συνέντευξη, ξεκαθαρίζοντας ότι η παραμονή του στη χώρα συνοδεύεται από ρητή απαγόρευση πολιτικής ή επικοινωνιακής δραστηριότητας.

Σε αντίθεση με τον ίδιο, τα παιδιά της οικογένειας προσαρμόζονται σταδιακά στη νέα τους ζωή. Ζουν κυρίως στη Μόσχα, κινούνται διακριτικά και αποφεύγουν τη δημοσιότητα. Η μοναδική καταγεγραμμένη δημόσια εμφάνισή τους ήταν σε ακαδημαϊκή τελετή αποφοίτησης της κόρης του από πανεπιστήμιο της ρωσικής πρωτεύουσας, όπου η παρουσία της οικογένειας πέρασε σχεδόν απαρατήρητη.

Facebook Twitter Ο γιός του Μπασάρ αλ Άσαντ, Χαβές / Φωτ: Telegram

Παρά τη χαμηλή δημόσια παρουσία, στοιχεία και έγγραφα δείχνουν ότι οι μετακινήσεις των μελών της οικογένειας μεταξύ Μόσχας και Αμπού Ντάμπι συνεχίζονται, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να αποτελούν έναν γνώριμο προορισμό ήδη από τα χρόνια της εξουσίας τους στη Δαμασκό. Το ενδεχόμενο μόνιμης μετεγκατάστασης εκεί φαίνεται, πάντως, να έχει απομακρυνθεί, καθώς ακόμη και χώρες που διατηρούν χαλαρή στάση απέναντι σε αμφιλεγόμενες πολιτικές φυσιογνωμίες εμφανίζονται επιφυλακτικές.

Η εικόνα αυτή δεν θυμίζει σε τίποτα το καθεστώς απόλυτου ελέγχου που ασκούσε μέχρι πρόσφατα στη Συρία. Για πολλούς Σύρους, η σιωπηλή ζωή του Άσαντ στη Μόσχα εντείνει το αίσθημα αδικίας, καθώς ο άνθρωπος που ταυτίστηκε με έναν από τους πιο αιματηρούς πολέμους του 21ου αιώνα δεν έχει αντιμετωπίσει έως σήμερα κάποια θεσμική διαδικασία απόδοσης ευθυνών.

Με πληροφορίες από Guardian

