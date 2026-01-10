Μινεάπολη: Νέο βίντεο με τη 37χρονη πριν τους πυροβολισμούς από πράκτορα της ICE - Τα τελευταία λόγια της

Βίντεο από το κινητό του πράκτορα της ICE που πυροβόλησε τη Ρενέ Γκουντ στη Μινεάπολη δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή από συντηρητικό μέσο και αναπαράχθηκε στη συνέχεια από επίσημους λογαριασμούς του Λευκού Οίκου και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Η κυβέρνηση Τραμπ το παρουσιάζει ως τεκμήριο ότι ο πράκτορας έδρασε σε αυτοάμυνα, ενώ σστη Μινεσότα οι τοπικές αντιδράσεις παραμένουν οξείες και η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί ερωτήματα για τη χρήση θανατηφόρας βίας σε επιχειρήσεις επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας επιβεβαίωσε ότι το βίντεο είναι αυθεντικό και υποστήριξε ότι η Γκουντ «εμπόδιζε» την επιχείρηση και «χρησιμοποίησε το όχημά της ως όπλο», με τον πράκτορα να φοβάται για τη ζωή του. Στην ανάρτησή του, ο Βανς έγραψε ότι το υλικό δείχνει πως ο πράκτορας «κινδύνεψε» και ότι πυροβόλησε «σε αυτοάμυνα», κατηγορώντας παράλληλα μέσα ενημέρωσης ότι παρουσίασαν παραπλανητικά τις συνθήκες του θανάτου της.

Watch this, as hard as it is. Many of you have been told this law enforcement officer wasn't hit by a car, wasn't being harassed, and murdered an innocent woman.



The reality is that his life was endangered and he fired in self defense. https://t.co/IfXAAxi9Ql — JD Vance (@JDVance) January 9, 2026

Στα πρώτα δευτερόλεπτα της καταγραφής, η Γκουντ φαίνεται στο τιμόνι ενός μπορντό SUV που έχει σταματήσει κάθετα στον δρόμο. Μιλά ήρεμα προς τον μασκοφόρο πράκτορα που κρατά το κινητό και ακούγεται να λέει ότι «είναι όλα καλά» και ότι «δεν είναι θυμωμένη». Η σύζυγός της, Ρεμπέκα, βρίσκεται κοντά στο όχημα, ζητά από τον πράκτορα να δείξει το πρόσωπό του και του λέει ότι οι πινακίδες του αυτοκινήτου δεν αλλάζουν, κρατώντας παράλληλα το δικό της κινητό προς το μέρος του.

Λίγο αργότερα, δεύτερος μασκοφόρος αστυνομικός πλησιάζει από την πλευρά του οδηγού και φωνάζει στη Γκουντ να βγει από το αυτοκίνητο. Η Γκουντ κάνει όπισθεν και στη συνέχεια κινείται μπροστά, στρίβοντας δεξιά. Η κάμερα τινάζεται προς τον ουρανό και ο πράκτορας ακούγεται να λέει «whoa». Αμέσως μετά ακούγονται τρεις πυροβολισμοί. Η σκηνή του πυροβολισμού δεν φαίνεται καθαρά, όμως το όχημα εμφανίζεται ξανά για λίγο καθώς απομακρύνεται και στη συνέχεια ήχος σύγκρουσης. Μετά τον πυροβολισμό, ακούγεται κάποιος να λέει «fucking bitch».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πράκτορας που πυροβόλησε είναι ο Τζόναθαν Ε. Ρος, μέλος ειδικής ομάδας της ICE.

Στη Μινεάπολη συνεχίζονται οι αντιδράσεις. Ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι κάλεσε την ICE να αποχωρήσει από την πόλη, ενώ διαδηλώσεις κοντά στο σημείο του περιστατικού έχουν προσελκύσει χιλιάδες. Παράλληλα, Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο έχουν προειδοποιήσει ότι θα εξετάσουν το ενδεχόμενο να μπλοκάρουν χρηματοδότηση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, υπό το οποίο υπάγεται η ICE.

Με πληροφορίες από CNN, Guardian

