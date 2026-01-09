Washington Post: Η παγκόσμια «κούρσα» για την ασφαλή διαφυγή του Μαδούρο - Ο ρόλος Βατικανού, Ρωσίας

Έγγραφα και πηγές που επικαλείται η Washington Post, αποκαλύπτουν τις διαβουλεύσεις της τελευταίας στιγμής, για να βρεθεί μία «ασφαλής διέξοδος» για τον Νικολάς Μαδούρο, προκειμένου να αποφευχθεί η αιματουχία στη Βενεζουέλα και η εύρεση λύσης για μία μεταβατική κυβέρνηση στη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Κομβικό ρόλο, σύμφωνα με το αμερικάνικο μέσο ενημέρωσης, έπαιξαν τόσο το Βατικανό, και μία «κρυφή συνάντηση» ανήμερα Χριστούγεννων (25/12) και η Ρωσία.

Νικολάς Μαδούρο: Ο καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν και η Ρωσία

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν -το Νο2 στη διπλωματική ιεραρχία της Αγίας Έδρας- κάλεσε επειγόντως τον Αμερικανό πρέσβη στο Βατικανό, Μπράιαν Μπερτς, ζητώντας ξεκάθαρες απαντήσεις για το «τέλος του παιχνιδιού» της Ουάσινγκτον στη Βενεζουέλα: στόχος ήταν μόνο οι διακινητές ναρκωτικών ή μιλάμε για αλλαγή καθεστώτος;, φέρεται να τον ρώτησε.

Στο ίδιο πλαίσιο, κατά την Post, ο Παρολίν φέρεται να μετέφερε ότι η Μόσχα ήταν έτοιμη να δώσει άσυλο στον Μαδούρο και να εγγυηθεί την ασφάλειά του, πιέζοντας τις ΗΠΑ να δώσουν χρόνο ώστε να «σπρώξουν» τον ηγέτη της Βενεζουέλας προς αυτή την έξοδο.

Η Αγία Έδρα, πάντως, εμφανίζεται να διατηρεί αποστάσεις από τη διαρροή: σε δήλωση που επικαλείται η Washington Post (σε άλλο σχετικό δημοσίευμά της), το Βατικανό ανέφερε ότι είναι «απογοητευτικό» να αποκαλύπτονται στοιχεία εμπιστευτικών συνομιλιών που -κατά τη θέση του- δεν αποτυπώνουν με ακρίβεια το περιεχόμενό τους.

Οι «μεσολαβητές» και τα χαμένα σενάρια εξόδου

Σύμφωνα με την περιγραφή της Post, πέρα από το Βατικανό και τη Ρωσία, στο παρασκήνιο κινήθηκαν και άλλοι παίκτες -όπως Κατάρ, Τουρκία- καθώς ανεπίσημοι απεσταλμένοι, σε μια προσπάθεια να πειστεί ο Μαδούρο να φύγει από τη χώρα πριν υπάρξει στρατιωτική κλιμάκωση.

Το ρεπορτάζ υποστηρίζει ότι υπήρξαν «πολλαπλές» προσφορές και προειδοποιήσεις μέχρι την τελευταία στιγμή, όμως ο Μαδούρο -όπως το θέτουν πηγές που επικαλείται η εφημερίδα- δεν αποδέχθηκε συμφωνία αποχώρησης. Η Washington Post περιγράφει ότι, τελικά, οι ΗΠΑ προχώρησαν στην επιχείρηση, που πραγματοποίησαν οι αμερικάνικες Ένοπλες Δυνάμεις για τη σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσουν κατηγορίες (η ίδια η εφημερίδα αναφέρει επίσης νεκρούς κατά την επιχείρηση).

Παράλληλα, στο πολιτικό σκέλος, η αντιπρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, εμφανίζεται -στο αφήγημα των αμερικανικών σχεδιασμών που μεταφέρει η Post- ως το πρόσωπο-κλειδί για μια «διαχειρίσιμη» μετάβαση εξουσίας, σε μια γραμμή πιο πραγματιστική από την πλήρη στήριξη της αντιπολίτευσης.

Σε αυτό το περιβάλλον, ρεπορτάζ του Reuters καταγράφει ότι στη Βενεζουέλα συνεχίζονται οι θεσμικές διαδικασίες της επόμενης ημέρας: ο Χόρχε Ροντρίγκες ορκίστηκε (ξανά) πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, ενώ αναφέρονται δημόσιες δηλώσεις στήριξης προς την «μεταβατική» πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες από στελέχη του περιβάλλοντος Μαδούρο.

Η προειδοποίηση του Πάπα για «διπλωματία της δύναμης»

Στο φόντο αυτών των εξελίξεων, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ έχει ταχθεί δημόσια υπέρ του διαλόγου, προειδοποιώντας ότι η βία δεν φέρνει λύσεις – θέση που έχει καταγραφεί σε σχετικές παρεμβάσεις του για τη Βενεζουέλα.

Και σε νεότερη τοποθέτηση που μετέφερε η Washington Post, ο Ποντίφικας εμφανίζεται να ασκεί κριτική στη λογική ότι η «διπλωματία του διαλόγου» αντικαθίσταται από τη «διπλωματία της δύναμης», με αναφορές και στην υπόθεση της Βενεζουέλας ως παράδειγμα που –όπως σημειώνεται– προκαλεί ανησυχία για το διεθνές πλαίσιο κανόνων.

