Οι καρκινοπαθείς της Γάζας πεθαίνουν περιμένοντας θεραπεία - Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις

Οι κάτοικοι στη Γάζα βρίσκονται αντιμέτωποι με τα συντρίμμια του πολέμου, τον κρύο χειμώνα, αλλά και τον αγώνα δρόμου ενάντια στον καρκίνο, με τις ελλείψεις των φαρμάκων να αυξάνουν τους θανάτους.

Όπως αναφέρει ο Χάνι Ναΐμ, η αναμονή δεν είναι για μια θεραπεία, αλλά για το δικαίωμα να σώσει τη ζωή του.

Τριπλάσιος ο αριθμός των θανάτων από το 2023 στη Γάζα

Ζώντας με καρκίνο για έξι χρόνια, ο Ναΐμ είχε λάβει έγκριση για θεραπεία στο εξωτερικό. Αλλά όπως και χιλιάδες άλλοι, παραμένει παγιδευμένος στη Γάζα, χωρίς να μπορεί να φύγει λόγω των αυστηρών ισραηλινών περιορισμών.

«Συνήθιζα να λαμβάνω θεραπεία στη Δυτική Όχθη και στην Ιερουσαλήμ», είπε ο Ναΐμ στον Tareq Abu Azzoum του Al Jazeera. «Σήμερα, δεν έχω πρόσβαση σε καμία θεραπεία. Χρειάζομαι ακτινοθεραπεία, η οποία δεν υπάρχει πλέον στη Γάζα».

Ο Ναΐμ είναι ένας από τους 11.000 καρκινοπαθείς που βρίσκονται σήμερα εγκλωβισμένοι στην περιοχή, όπου το σύστημα υγείας έχει καταρρεύσει εντελώς.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, ο αριθμός των θανάτων από καρκίνο έχει τριπλασιαστεί από τον Οκτώβριο του 2023, όταν ξεκίνησε ο γενοκτονικός πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα. Χωρίς χημειοθεραπεία, χωρίς ακτινοθεραπεία και χωρίς διέξοδο, η διάγνωση του καρκίνου έχει γίνει, για πολλούς, άμεση θανατική ποινή.

Οι ασθενείς καλούνται «να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους»

Το επίκεντρο αυτής της κρίσης είναι το Νοσοκομείο Τουρκικής-Παλαιστινιακής Φιλίας. Κάποτε ήταν η μοναδική μονάδα που παρείχε εξειδικευμένη ογκολογική περίθαλψη στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά σήμερα αποτελεί ένα κέλυφος χωρίς περιεχόμενο.

«Μοιάζει με νοσοκομείο-φάντασμα, αφού μετατράπηκε σε στρατιωτική βάση κατά τη διάρκεια του πολέμου», ανέφερε ο Αμπού Αζούμ. «Οι ισραηλινές δυνάμεις το ανατίναξαν, αφήνοντας τους ασθενείς να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους».

Με την καταστροφή της κύριας εγκατάστασης, οι γιατροί αναγκάστηκαν να μεταφερθούν σε πρόχειρες κλινικές χωρίς πόρους.

Ο Μοχάμεντ Αμπού Νάντα, ιατρικός διευθυντής του Κέντρου Καρκίνου της Γάζας, περιέγραψε μια κατάσταση απόλυτης ανικανότητας.

«Έχουμε χάσει τα πάντα», είπε ο Αμπού Νάντα. «Χάσαμε το μοναδικό νοσοκομείο που ήταν σε θέση να διαγνώσει και να θεραπεύσει τον καρκίνο... Τώρα βρισκόμαστε στο Ιατρικό Συγκρότημα Νάσερ, αλλά δυστυχώς δεν διαθέτουμε τον εξοπλισμό για να διαγνώσουμε την ασθένεια και δεν έχουμε χημειοθεραπεία».

Εκτός Γάζας τα απαραίτητα ιατρικά εφόδια

Παρά τις πρόσφατες συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός που υποτίθεται ότι θα επέτρεπαν την είσοδο βοήθειας στη Λωρίδα, τα βασικά ιατρικά εφόδια παραμένουν μπλοκαρισμένα.

Ο Αμπού Νάντα απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η βοήθεια ρέει ελεύθερα, σημειώνοντας ότι ενώ έχουν εισέλθει ορισμένα εμπορικά αγαθά, τα φάρμακα που σώζουν ζωές δεν έχουν εισέλθει.

«Έφεραν σοκολάτες, ξηρούς καρπούς και πατατάκια... αλλά δεν έχουν εισέλθει καθόλου φάρμακα για τη θεραπεία χρόνιων ασθενειών, καρκίνου και διαγνωστικά μηχανήματα», είπε.

«Αυτό είναι απλώς προπαγάνδα», πρόσθεσε. «Απευθυνθήκαμε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας... να μας παρέχει τουλάχιστον θεραπεία, αν δεν μας επιτρέπεται να φύγουμε. Αντίθετα, όμως, αυτά που είχαμε έχουν εξαντληθεί».

Ο Αμπού Νάντα εκτιμά ότι το 60 με 70 % των πρωτοκόλλων για τον καρκίνο είναι εντελώς μη διαθέσιμα. Επειδή η χημειοθεραπεία απαιτεί συχνά μια συγκεκριμένη αλληλουχία φαρμάκων, η έλλειψη έστω και ενός συστατικού καθιστά ολόκληρη τη θεραπεία αναποτελεσματική.

Ακόμη και η παρηγορητική φροντίδα αποτυγχάνει. Τα παυσίπονα — απαραίτητα για τη διαχείριση του πόνου του προχωρημένου καρκίνου — τώρα διανέμονται με δελτίο.

«Προσπαθούμε να θέσουμε προτεραιότητες», εξήγησε ο Αμπού Νάντα. «Σε όσους έχουν εκτεταμένο καρκίνο χορηγούμε κάποια, ενώ σε όσους βρίσκονται ακόμα σε ασφαλή κατάσταση... δεν χορηγούμε τίποτα».

Ο Αμπού Νάντα αποκάλυψε ότι μόνο στην περιοχή του Χαν Γιούνις, δύο έως τρεις ασθενείς με καρκίνο πεθαίνουν κάθε μέρα.

«Το αποτέλεσμα είναι ότι ο καρκίνος εξαπλώνεται στο σώμα του ασθενούς σαν πυρκαγιά», είπε. «Έχουμε πάει 50 χρόνια πίσω στη θεραπεία του καρκίνου».

Επί του παρόντος, 3.250 ασθενείς έχουν επίσημες παραπομπές για θεραπεία στο εξωτερικό, αλλά δεν μπορούν να περάσουν λόγω του κλεισίματος του συνοριακού σταθμού της Ράφα και των ισραηλινών απαγορεύσεων για ιατρικές διακομιδές.

Για το υπόλοιπο ιατρικό προσωπικό, το ψυχολογικό βάρος είναι τεράστιο.

Συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ

Ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη Γάζα σκότωσαν τουλάχιστον 14 Παλαιστινίους, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, σύμφωνα με ιατρικές πηγές που μίλησαν στο Al Jazeera, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει την παράκτια περιοχή παρά την εκεχειρία του Οκτωβρίου.

Ισραηλινή επίθεση σε σκηνές για εκτοπισμένους στην περιοχή al-Mawasi στη νότια Γάζα σκότωσε τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστίνιους, σύμφωνα με ιατρικές πηγές.

Άλλη ισραηλινή επίθεση στη συνοικία Zeitoun της πόλης της Γάζας σκότωσε επίσης τέσσερα άτομα. Το Ισραήλ βομβάρδισε επίσης τις περιοχές Bureij και Nuseirat στην κεντρική Γάζα.

Ξεχωριστά, ισραηλινά πυρά σκότωσαν μια 11χρονη Παλαιστίνια κοπέλα ονόματι Χαμσά Χουσού στη βόρεια περιοχή Jabalia της Γάζας.

Το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP) χαρακτήρισε τις ισραηλινές επιθέσεις εναντίον των εκτοπισμένων Παλαιστινίων την Πέμπτη ως έγκλημα πολέμου που αντικατοπτρίζει τον στόχο του Ισραήλ να καταστήσει τη Γάζα ακατοίκητη.

«Δηλώνουμε ότι αυτή η οντότητα δεν σέβεται καμία συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και βασίζεται στην προδοσία και σε ψευδείς προφάσεις ασφάλειας για να υλοποιήσει τα σχέδιά της για εξόντωση και εκτόπιση», ανέφερε η οργάνωση σε δήλωσή της.

Σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας στη Γάζα, τουλάχιστον 425 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 1.206 άλλοι έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές επιθέσεις από τις 11 Οκτωβρίου.

Χειμώνας στη Γάζα

Καθώς η Γάζα εισέρχεται στην πιο ζοφερή περίοδο του χειμώνα, παιδιά χάνουν τη ζωή τους από υποθερμία, πνίγονται σε πλημμυρισμένες περιοχές και καίγονται καθώς οι οικογένειές τους προσπαθούν να μαγειρέψουν σε πρόχειρες σκηνές.

Ανάμεσα στα ερείπια, οι Παλαιστίνιοι αγωνίζονται ενάντια στους ισχυρούς ανέμους, τις έντονες βροχές και τις παγωμένες θερμοκρασίες. Η παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας ξανάρχισε μετά την κατάπαυση του πυρός, αποτρέποντας την πείνα που είχε καταλάβει τμήματα της περιοχής, αλλά παραμένει εντελώς ανεπαρκής: 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια. Οι υποδομές υγιεινής έχουν καταρρεύσει.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Γαλλία και έξι άλλες χώρες προειδοποίησαν από κοινού ότι η κατάσταση είναι καταστροφική. Ωστόσο, το Ισραήλ επιδεινώνει τώρα μία από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο. Πρόσφατα ανακοίνωσε ότι παύει 37 ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στη Γάζα.

Πρέπει να σταματήσουν όλες τις δραστηριότητές τους εκεί έως την 1η Μαρτίου, εκτός αν πληρούν τα νέα «πρότυπα ασφάλειας και διαφάνειας» – μεταξύ άλλων, με την αποκάλυψη των προσωπικών στοιχείων του προσωπικού τους. Πολλές από τις οργανώσεις που περιλαμβάνονται στον κατάλογο είναι από τις πιο αναγνωρισμένες στον τομέα τους, όπως η Oxfam, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων.

This is winter in Gaza. People are facing torrential rain and heavy winds while living in makeshift shelters.



All the while Israel continues to block or delay the entry of vital supplies like tents, tarpaulins, and temporary housing.



Our medical teams are treating respiratory… pic.twitter.com/EIvm4UOeKj — MSF International (@MSF) January 7, 2026

«Δεν υπάρχει τίποτα, ούτε καν ένας τοίχος για να στηριχτείς», είπε η Μερβάτ, μητέρα πέντε παιδιών από τη Ράφα. «Μερικές φορές κάνει κρύο και αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στα παιδιά. Είναι απλά ύφασμα, δεν προσφέρει μεγάλη ασφάλεια».

Η Μερβάτ είναι μία από τους σχεδόν 1,9 εκατομμύρια Παλαιστινίους που έχουν εκτοπιστεί από τον Οκτώβριο του 2023, πολλοί από τους οποίους πολλές φορές. Αυτή και τα πέντε παιδιά της ζουν τώρα σε μια σκηνή στο Χαν Γιουνίς.

Πριν από τον πόλεμο, η ζωή της Μερβάτ ήταν σταθερή. Ο σύζυγός της εργαζόταν ως οικοδόμος και κέρδιζε αρκετά για να συντηρήσει την οικογένειά τους.

Αυτή η σταθερότητα εξαφανίστηκε όταν ήρθαν χωρίς προειδοποίηση οι εντολές εκκένωσης. «Πέρασα το μισό της ημέρας κλαίγοντας αφού μας είπαν να φύγουμε», είπε. «Οι κόρες μου, ο Θεός να τις ευλογεί, μάζεψαν μερικά ρούχα. Με το ζόρι καταφέραμε να κουβαλήσουμε 2 τσάντες και περπατήσαμε».

Η Μερβάτ και η οικογένειά της έχουν εκτοπιστεί 9 φορές μέχρι τώρα. Αυτή τη στιγμή διαμένουν σε μία περιοχή εκτοπισμένων, μαζί με χιλιάδες άλλες οικογένειες. Ο σύζυγος της Μερβάτ προσπαθεί να βρει δουλειά εδώ και μήνες.

Κάθε μέρα περιστρέφεται γύρω από την εξασφάλιση τροφής, νερού και ζεστασιάς. Ο γιος της Μερβάτ περπατά τακτικά μεγάλες αποστάσεις για να φέρει νερό. Οι κόρες της περιμένουν σε μεγάλες ουρές για να πάρουν τροφή, αλλά μερικές φορές επιστρέφουν με άδεια χέρια, καθώς τα αποθέματα εξαντλούνται.

