Συρία: Πρώην στελέχη του καθεστώτος Άσαντ οργανώνουν εξεγέρσεις από τη Μόσχα

Μια νέα δυναμική φαίνεται πως διαμορφώνεται στη Συρία, σύμφωνα με μεγάλη έρευνα του Reuters, καθώς δύο από τους πιο στενούς συνεργάτες του έκπτωτου προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ, που ζουν σήμερα εξόριστοι στη Μόσχα, επιχειρούν να χρηματοδοτήσουν και να οργανώσουν ένοπλες εξεγέρσεις στις παράκτιες περιοχές της χώρας της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο πρώην επικεφαλής στρατιωτικών πληροφοριών Κάμαλ Χασάν και ο δισεκατομμυριούχος ξάδελφος του Άσαντ, Ράμι Μάκλουφ, δαπανούν εκατομμύρια για να συγκροτήσουν παραστρατιωτικές ομάδες από μέλη της μειονότητας των Αλαουιτών, με στόχο να ανακτήσουν επιρροή και έλεγχο σε περιοχές που υπήρξαν άλλοτε προπύργιο του καθεστώτος.

Facebook Twitter Ο έκπτωτος Μπασάρ αλ Άσαντ / EPA

Συρία: Εμπλέκονται έως και 50.000 ένοπλοι

Τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα φέρονται να χρηματοδοτούν περισσότερους από 50.000 δυνητικούς μαχητές, σύμφωνα με έγγραφα, οικονομικά στοιχεία και δεκάδες πηγές που επικαλείται το Reuters. Ο Χασάν ισχυρίζεται πως ελέγχει 12.000 μαχητές, ενώ ο Μάκλουφ κάνει λόγο για πάνω από 54.000.

Στο επίκεντρο της σύγκρουσης: ένα δίκτυο 14 υπόγειων κέντρων διοίκησης και αποθηκών όπλων, κατασκευασμένων πριν την πτώση του καθεστώτος το 2024. Οι εγκαταστάσεις αυτές παραμένουν λειτουργικές και θεωρούνται «θησαυρός» για όποιον καταφέρει να τις ελέγξει.

Ως προς τους πρωταγωνιστές, το ειδησεογραφικό πρακτορείο τούς κατατάσσει ως εξής:

Κάμαλ Χασάν : πρώην αρχηγός στρατιωτικών πληροφοριών, καταγγέλλεται για συστηματικά βασανιστήρια και χρηματισμό. Έχει εγκατασταθεί σε βίλα στη Μόσχα και έχει επενδύσει εκατομμύρια σε στρατολόγηση μαχητών, ακόμη και σε ομάδες χάκερ για κυβερνοεπιθέσεις κατά της νέας κυβέρνησης.

: πρώην αρχηγός στρατιωτικών πληροφοριών, καταγγέλλεται για συστηματικά βασανιστήρια και χρηματισμό. Έχει εγκατασταθεί σε βίλα στη Μόσχα και έχει επενδύσει εκατομμύρια σε στρατολόγηση μαχητών, ακόμη και σε ομάδες χάκερ για κυβερνοεπιθέσεις κατά της νέας κυβέρνησης. Ράμι Μάκλουφ: επί δεκαετίες ο πιο ισχυρός άνδρας της συριακής οικονομίας. Μετά την πτώση του Άσαντ διέφυγε στη Μόσχα, προβάλλοντας τον εαυτό του ως σχεδόν «μεσσιανική» φιγούρα. Φέρεται να διοχετεύει χρήματα σε αξιωματικούς μέσω Λιβάνου, Ρωσίας και ΗΑΕ.

Facebook Twitter Ο Άσαντ κάνει δηλώσεις στον Τύπο / EPA

Συρία: Η Μόσχα παρακολουθεί, αλλά δεν στηρίζει

Παρά το ότι Ράμι Μάκλουφ και Κάμαλ Χασάν βρίσκονται υπό την «ομπρέλα» της Ρωσίας, το Reuters σημειώνει ότι η Μόσχα αποφεύγει να τους δώσει πολιτική κάλυψη, έχοντας ως προτεραιότητα τη διατήρηση των στρατιωτικών βάσεών της στη Συρία.

Μετά την επίσκεψη του νέου προέδρου της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σαράα, στο Κρεμλίνο, οι επαφές των Ρώσων αξιωματούχων με τους επίδοξους αντάρτες φαίνεται να μειώθηκαν μέχρι εξαφάνισης.

Η νέα κυβέρνηση της Συρίας προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε προσπάθεια ένοπλης εξέγερσης θα μπορούσε να πυροδοτήσει νέο κύκλο σκληρών, σεκταριστικών συγκρούσεων. Ήδη, τον περασμένο Μάρτιο, μια αποτυχημένη εξέγερση σε αλαουιτική πόλη οδήγησε σε σφαγή σχεδόν 1.500 πολιτών από παραστρατιωτικές ομάδες.

Ο άνθρωπος που έχει αναλάβει να «αφοπλίσει» πολιτικά τους επίδοξους πραξικοπηματίες είναι ο Χάλεντ αλ-Άχμαντ, πρώην στενός συνεργάτης του Άσαντ που προσχώρησε στον νέο πρόεδρο. Στόχος του είναι η αποκατάσταση εμπιστοσύνης με την αλαουιτική κοινότητα, αλλά και η εξουδετέρωση κυκλωμάτων που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τη ρευστότητα.

Η συριακή «εξορία» των ισχυρών και τα ανοιχτά μέτωπα

Ο Μπασάρ αλ-Άσαντ και ο αδελφός του Μάχερ ζουν επίσης στη Ρωσία. Παρότι δεν εμπλέκονται άμεσα, ο Μάχερ θεωρείται ότι εξακολουθεί να διαθέτει δίκτυα 25.000 ένοπλων αντρών και θα μπορούσε, αν το επιθυμούσε, να παίξει ρυθμιστικό ρόλο.

Σήμερα, το μεγαλύτερο εμπόδιο για τους επίδοξους αντάρτες είναι η ίδια η κοινωνική κόπωση της μειονότητας από δεκαετίες πολέμου, καθώς και το γεγονός ότι η διεθνής κοινότητα, με πρώτο τις ΗΠΑ υπό τον πρόεδρο Τραμπ, στηρίζει την κυβέρνηση Σαράα.

Με πληροφορίες από Reuters