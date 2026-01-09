Μπιλ Γκέιτς: Μετέφερε 8 δισ. στο ίδρυμα της Μελίντα, σε μία από τις μεγαλύτερες διευθετήσεις διαζυγίου

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, Μπιλ Γκέιτς, φέρεται να μετέφερε σχεδόν 8 δισεκατομμύρια δολάρια στο ιδιωτικό φιλανθρωπικό ίδρυμα της πρώην συζύγου του, Μελίντα Γκέιτς.

Η, όπως χαρακτηρίζεται από τα διεθνή ΜΜΕ, «αθόρυβη κίνηση» του Μπιλ Γκέιτς θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές διευθετήσεις διαζυγίου που έχουν αποκαλυφθεί δημόσια.

Σύμφωνα με φορολογική δήλωση που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα και εξετάστηκε από το DealBook των New York Times, το ποσό των 7,88 δισ. δολαρίων καταβλήθηκε το 2024 στο Pivotal Philanthropies Foundation, έναν σχετικά νέο μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ίδρυσε η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς μετά τον χωρισμό του ζευγαριού.

Μπιλ Γκέιτς: Τι προβλέπει η συμφωνία

Η συγκεκριμένη κατάθεση αποτελεί την πρώτη σαφή οικονομική επιβεβαίωση των όρων του διαζυγίου των Γκέιτς, οι οποίοι είχαν ανακοινώσει το 2021 το τέλος του γάμου τους και το 2024 τον πλήρη διαχωρισμό της κοινής φιλανθρωπικής τους δράσης.

Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς είχε δηλώσει τον Μάιο του 2025, όταν αποχώρησε από τη θέση της συμπροέδρου στο Ίδρυμα Bill & Melinda Gates, ότι -βάσει της συμφωνίας διαζυγίου- θα διέθετε συνολικά 12,5 δισ. δολάρια για πρωτοβουλίες που επικεντρώνονται στις γυναίκες, τις οικογένειες και την κοινωνική ισότητα.

Η μεταφορά των, σχεδόν, 8 δισ. δολαρίων το 2024 φαίνεται να αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος αυτής της δέσμευσης και κατατάσσεται ήδη ανάμεσα στις μεγαλύτερες οικονομικές μεταβιβάσεις που έχουν γίνει ποτέ στο πλαίσιο διαζυγίου, παγκοσμίως.

Μπιλ Γκέιτς: Κανένα σχόλιο για τη μεταφορά

Παρότι ούτε ο Μπιλ Γκέιτς ούτε η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς έχουν σχολιάσει δημόσια τη συγκεκριμένη μεταφορά, το μέγεθος του ποσού και η αποκάλυψή του μέσω φορολογικών στοιχείων επαναφέρουν στο προσκήνιο τον τρόπο με τον οποίο ένα από τα πιο ισχυρά ζευγάρια του πλανήτη αναδιαμόρφωσε την οικονομική και φιλανθρωπική του επιρροή μετά το διαζύγιο.

Σε κάθε περίπτωση, η κίνηση αυτή ενισχύει καθοριστικά τον ρόλο της Μελίντα Φρεντς Γκέιτς ως αυτόνομης φιλανθρωπικής δύναμης, με πόρους που ξεπερνούν το ΑΕΠ μικρών κρατών και με ξεκάθαρη στόχευση σε κοινωνικές παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας.

