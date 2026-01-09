Πύργος: Μαθητής λυκείου έφερε μαχαίρι στο σχολείο και συνελήφθη

Συνελήφθη, χθες το πρωί, σε Λύκειο σε περιοχή του Πύργου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου, ένας 17χρονος μαθητής, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου για τα όπλα.

Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του ανηλίκου για την παραμέληση της εποπτείας του, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ειδικότερα, έπειτα από καταγγελία εκπαιδευτικού, διαπιστώθηκε ότι ο μαθητής του Λυκείου, έφερε στην κατοχή του, ένα μαχαίρι – πεταλούδα συνολικού μήκους 21 εκατοστών, το οποίο κατασχέθηκε.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του μαθητή και της μητέρας του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

