Ηράκλειο: «Ο πατέρας βίαζε και τις δύο αδελφές μου» καταγγέλλει ο αδελφός για την υπόθεση στη Μεσαρά

Μουδιασμένη είναι η τοπική κοινωνία της Μεσαράς στο Ηράκλειο, μετά τη σύλληψη ενός ζευγαριού μετά από σοβαρές καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και βιασμούς σε βάρος δύο εκ των πέντε παιδιών τους.

Η καταγγελία έγινε από τον γιο της οικογένειας που μένει πλέον στο Λασίθι και σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πατέρας κατηγορείται για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, ενδοοικογενειακές σωματικές βλάβες και απειλές, ενώ σε βάρος της μητέρας έχουν σχηματιστεί κατηγορίες για ενδοοικογενειακές απειλές και σωματικές βλάβες.

Το απόγευμα της Παρασκευής, ο γιος της οικογένειας παραχώρησε δηλώσεις στο Politica 89,8 και την εκπομπή «Όλα Μαζί», αποκαλύπτοντας ότι ο πατέρας τους βίαζε τις δύο αδελφές του, η μητέρα τους το γνώριζε και αποφάσισε να τους καταγγείλει για να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

«Ο πατέρας μου βίαζε και τις δύο αδερφές μου. Δεν έχει ακουμπήσει άλλος τα κορίτσια. Τα έκανε όλα εκείνος και η μητέρα μου τα ήξερε όλα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως μία από τις αδελφές έμεινε έγκυος μετά από βιασμό από τον πατέρα τους. «Στις 3 Ιανουαρίου η αδερφή μου μού αποκάλυψε ότι το παιδί είναι αποτέλεσμα βιασμού και ότι είναι του πατέρα μας», συνέχισε.

Μάλιστα παρότι η ίδια ήθελε να μεγαλώσει το παιδί, οι γονείς τους παρενέβησαν και ενημέρωσαν την Πρόνοια, υποστηρίζοντας πως δεν είναι ικανή να το αναθρέψει, υπό τον φόβο να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Τέλος, καταγγέλλει επίσης πως δέχεται απειλές προκειμένου να του αφαιρεθεί η επιμέλεια των αδελφών του και πως υπάρχει προσπάθεια να επιστρέψουν στο οικογενειακό περιβάλλον.

«Μαζί μου περνάνε καλά, είναι ασφαλείς και αυτό θέλουν. Γι’ αυτό η εισαγγελέας μου έδωσε την επιμέλειά τους. Θέλουν να μου πάρουν τα κορίτσια για να συνεχίσουν να τα κακοποιούν», κατέληξε.