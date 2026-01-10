Ιράν: «Θάνατος στον Χαμενεΐ» - Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους της Τεχεράνης

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίστηκαν για 13η ημέρα το βράδυ της Παρασκευής στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν, με χιλιάδες πολίτες να βγαίνουν στους δρόμους, εν μέσω του συνεχιζόμενου μπλακ άουτ στο διαδίκτυο.

Δεκάδες βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media καταγράφουν μαζικές κινητοποιήσεις και συνθήματα κατά της πολιτικής ηγεσίας.

Όπως διακρίνεται, οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται, με διαδηλωτές να χτυπούν κατσαρόλες και να φωνάζουν συνθήματα όπως «θάνατος στον Χαμενεΐ».

Σε συνοικίες της ιρανικής πρωτεύουσας, οδηγοί εξέφρασαν την υποστήριξή τους κορνάροντας, ενώ αντίστοιχες εικόνες καταγράφηκαν και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, όπως η Μασάντ, η Ταμπρίζ και η Κομ.

An Iranian girl burns a picture of Ayatollah Khamenei and lights her cigarette, a new trend in Iran!



Young Iranian women are leading the revolution against the Islamic regime.



pic.twitter.com/UIFYHMPBGA — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) January 10, 2026

Iran is undergoing a revolution and perhaps the largest explicitly anti-Islamic regime protests in history. This is the capital Tehran.



Protesters are taking over cities across the country and the regime now faces a REAL chance of falling.



I ask again, why is the media silent? pic.twitter.com/dpHZcDaRxt — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) January 9, 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τουλάχιστον 48 διαδηλωτές και 14 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι έχουν συλληφθεί από την αρχή των μαζικών διαδηλώσεων στη χώρα.

Protesters in Iran STORM Ayatollah Compound pic.twitter.com/cfNKY1t38o — Facts matter (@1800factsmatter) January 10, 2026

BREAKING: Tehran, Iran tonight is engulfed in flames as Iranians fight for their freedom. pic.twitter.com/g0JkOeJ4Lk — Eyal Yakoby (@EYakoby) January 10, 2026

Την ίδια ώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, χαρακτήρισε τους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές «ταραχοποιούς» που επιχειρούν, όπως είπε, «να ικανοποιήσουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

BREAKING: The crowd in Iran is MASSIVE.



The lions of Iran have awakened.



The Islamic regime will fall.



The entire free world stands with you, Iranians.



pic.twitter.com/Kp2fUZzv3J — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) January 9, 2026

Παράλληλα, η Τεχεράνη απέστειλε επιστολή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι μετέτρεψε τις διαδηλώσεις σε «βίαιες ανατρεπτικές ενέργειες και εκτεταμένο βανδαλισμό».

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν βρίσκεται «σε πολύ δύσκολη θέση», προειδοποιώντας πως οι ΗΠΑ θα πλήξουν το καθεστώς «εκεί που πονάει», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οποιαδήποτε εμπλοκή δεν σημαίνει αποστολή χερσαίων δυνάμεων. Οι δηλώσεις αυτές επαναλαμβάνουν την απειλητική ρητορική που είχε υιοθετήσει ο Αμερικανός πρόεδρος και τις προηγούμενες ημέρες.

Το Ιράν βρίσκεται υπό σχεδόν καθολικό μπλακ άουτ στο διαδίκτυο, γεγονός που δυσχεραίνει την πληροφόρηση και έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών, από τραπεζικές συναλλαγές έως την προμήθεια βασικών αγαθών. Οργανώσεις προειδοποιούν ότι η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο αυξάνει τον κίνδυνο μαζικής και ανεξέλεγκτης βίας.

Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο Χαμενεΐ εμφανίστηκε αμετακίνητος, δηλώνοντας ότι το καθεστώς «ιδρύθηκε με το αίμα εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων» και δεν πρόκειται να υποχωρήσει. Αργότερα, σε ομιλία του προς υποστηρικτές, τόνισε ότι το κράτος «δεν θα διστάσει να αντιμετωπίσει τα καταστροφικά στοιχεία».

Οι ιρανικές αρχές ασφαλείας και η δικαιοσύνη εξέδωσαν συντονισμένες προειδοποιήσεις, κάνοντας λόγο για «ένοπλους βανδάλους» και ανακοινώνοντας «αποφασιστική νομική δράση», ενώ οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης διαμηνύουν ότι δεν θα ανεχθούν «τρομοκρατικές ενέργειες» και ότι θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους μέχρι την «πλήρη εξουδετέρωση του εχθρικού σχεδίου».

Με πληροφορίες από AFP / BBC