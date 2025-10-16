ΔΙΕΘΝΗ
Ο Μπασάρ αλ Άσαντ περνά την εξορία του στη Μόσχα παίζοντας βιντεοπαιχνίδια

Ο πρώην Σύρος ηγέτης, που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου, ζει απομονωμένος σε πολυτελές διαμέρισμα σε ουρανοξύστη της Μόσχας

LifO Newsroom
Περισσότερο από έναν χρόνο μετά την πτώση του καθεστώτος του, ο πρώην δικτάτορας της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ φαίνεται να ζει απομονωμένος στη Ρωσία και, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Die Zeit, να περνά μεγάλο μέρος της ημέρας του παίζοντας διαδικτυακά βιντεοπαιχνίδια.

Το γερμανικό περιοδικό περιγράφει έναν έκπτωτο δικτάτορα που ζει σε πολυτελές διαμέρισμα στον ουρανοξύστη Moskwa City, στο επιχειρηματικό κέντρο της Μόσχας, υπό την προστασία των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Πρώην συνεργάτης του, που μίλησε στην εφημερίδα, υποστήριξε ότι ο Άσαντ «περνά ώρες μπροστά στην οθόνη», εναλλάσσοντας τη διαμονή του ανάμεσα σε τρία ρετιρέ και μια απομονωμένη βίλα έξω από την πόλη.

Σύμφωνα με το Die Zeit, η οικογένεια Άσαντ διαθέτει συνολικά περίπου 20 πολυτελή διαμερίσματα στη Μόσχα, με τη φύλαξή τους να έχει αναλάβει ιδιωτική εταιρεία που πληρώνεται από το ρωσικό κράτος. Η σύζυγός του, Άσμα αλ Άσαντ, δίνει μάχη με τη λευχαιμία και αποφεύγει οποιαδήποτε δημόσια εμφάνιση.

Ο πρώην Σύρος ηγέτης, που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου, μεταξύ των οποίων επιθέσεις με χημικά όπλα και μαζικούς βομβαρδισμούς αμάχων, ανατράπηκε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν οι αντάρτες κατέλαβαν τη Δαμασκό. Τότε, ο Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε τη μεταφορά του στη Ρωσία, προσφέροντάς του πολιτικό άσυλο «για ανθρωπιστικούς λόγους», υπό τον όρο της απόλυτης σιωπής.

Αν και το δημοσίευμα δεν διευκρινίζει ποια παιχνίδια προτιμά ο Άσαντ, ούτε αν οι διαδικτυακοί του αντίπαλοι γνωρίζουν ποιος κρύβεται πίσω από την οθόνη, η εικόνα ενός πρώην δικτάτορα να περνά την εξορία του στον ψηφιακό κόσμο έχει προκαλέσει αίσθηση και ειρωνικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με πληροφορίες από Die Zeit, Fast Company

