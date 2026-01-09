Κάγια Κάλας: Απαράδεκτη η βία εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών στο Ιράν

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας δήλωσε πως η απάντηση των δυνάμεων ασφαλείας του Ιράν στις διαδηλώσεις είναι «δυσανάλογη» και πρόσθεσε πως οποιαδήποτε βία εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών είναι απαράδεκτη.

«Το κλείσιμο του διαδικτύου παράλληλα με τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων εκθέτει ένα καθεστώς που φοβάται τον ίδιο τον λαό του», ανέφερε η Κάλας σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

The Iranian people are fighting for their future. By ignoring their rightful demands, the regime shows its true colours.



Images from Tehran reveal a disproportionate and heavy-handed response by the security forces.



Any violence against peaceful demonstrators is unacceptable.… — Kaja Kallas (@kajakallas) January 9, 2026

Μαζικές είναι οι διαδηλώσεις στην Τεχεράνη και σε πολλές άλλες πόλεις του Ιράν ενάντια στην αύξηση του κόστους ζωής και μετά την κατάρρευση του νομίσματος.

Οι απεργίες και οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν ενάντια στην ακρίβεια έχουν πάρει αντικυβερνητικό χαρακτήρα, με τις ιρανικές αρχές να απαντούν με σκληρή καταστολή στις κινητοποιήσεις, ενώ υπάρχει μπλακ άουτ στο ίντερνετ.

Αναλυτικότερα, οι διαδηλώσεις στο Ιράν συνεχίστηκαν για 12η συνεχόμενη ημέρα και έχουν επεκταθεί σε περισσότερες από 100 πόλεις και κωμοπόλεις σε όλες τις 31 επαρχίες του Ιράν.