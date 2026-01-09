ΔΙΕΘΝΗ
Κάγια Κάλας: Απαράδεκτη η βία εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών στο Ιράν

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν συνεχίστηκαν για 12η ημέρα

Φωτ. αρχείου: EPA
Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας δήλωσε πως η απάντηση των δυνάμεων ασφαλείας του Ιράν στις διαδηλώσεις είναι «δυσανάλογη» και πρόσθεσε πως οποιαδήποτε βία εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών είναι απαράδεκτη.

«Το κλείσιμο του διαδικτύου παράλληλα με τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων εκθέτει ένα καθεστώς που φοβάται τον ίδιο τον λαό του», ανέφερε η Κάλας σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Μαζικές είναι οι διαδηλώσεις στην Τεχεράνη και σε πολλές άλλες πόλεις του Ιράν ενάντια στην αύξηση του κόστους ζωής και μετά την κατάρρευση του νομίσματος.

Οι απεργίες και οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν ενάντια στην ακρίβεια έχουν πάρει αντικυβερνητικό χαρακτήραμε τις ιρανικές αρχές να απαντούν με σκληρή καταστολή στις κινητοποιήσεις, ενώ υπάρχει μπλακ άουτ στο ίντερνετ.

Αναλυτικότερα, οι διαδηλώσεις στο Ιράν συνεχίστηκαν για 12η συνεχόμενη ημέρα και έχουν επεκταθεί σε περισσότερες από 100 πόλεις και κωμοπόλεις σε όλες τις 31 επαρχίες του Ιράν.

Διεθνή / Νύχτα ταραχών στo Ιράν: Μεγάλες αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις - Ζητούν να επιστρέψει ο Ρεζά Παχλαβί

Οι τεράστιες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Τεχεράνη και σε άλλες ιρανικές πόλεις - Οι πληροφορίες για τους νεκρούς από τις κινητοποιήσεις είναι συγκεχυμένες
