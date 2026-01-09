ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς λέει ότι δεν θα ανέβει ξανά στη σκηνή στις ΗΠΑ

Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμφανιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Αυστραλία

The LiFO team
The LiFO team
ΜΠΡΙΤΝΕΙ ΣΠΙΑΡΣ ΗΠΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου
0

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έγραψε στα social media ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει στη σκηνή στις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενη «εξαιρετικά ευαίσθητους λόγους».

Η 44χρονη τραγουδίστρια ανάρτησε την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στο Instagram μια παλιότερη φωτογραφία από εμφάνισή της, όπου φαίνεται καθισμένη δίπλα σε πιάνο. Στο κείμενο που τη συνόδευε ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι σκοπεύει να χαρίσει το πιάνο στον γιο της μέσα στη χρονιά και ότι ο χορός λειτουργεί για εκείνη σαν τρόπος «θεραπείας» πραγμάτων στο σώμα της, για τα οποία, όπως σημείωσε, ο κόσμος δεν γνωρίζει τίποτα. Πρόσθεσε ότι κάποιες φορές νιώθει αμηχανία, όμως «πέρασε μέσα από τη φωτιά» για να σώσει τη ζωή της.

Στην ίδια ανάρτηση ξεκαθάρισε πως δεν θέλει να εμφανιστεί ξανά στη χώρα της, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρεθεί στο μέλλον στη σκηνή στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Αυστραλία. Περιέγραψε μάλιστα μια εικόνα όπου θα κάθεται σε σκαμπό, με κόκκινο τριαντάφυλλο στα μαλλιά, για να εμφανιστεί μαζί με τον γιο της, τον οποίο χαρακτήρισε «τεράστιο αστέρι», λέγοντας ότι νιώθει «απίστευτα ταπεινή» όταν βρίσκεται κοντά του.

Η Σπίαρς δεν διευκρίνισε ποιον από τους δύο γιους της, που έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της Κέβιν Φέντερλαϊν, εννοεί. Σε προηγούμενη ανάρτησή της τον Μάρτιο του 2025 είχε αποκαλέσει τον έναν, τον Τζέιντεν, «ιδιοφυΐα» και είχε ανεβάσει βίντεο όπου τον έδειχνε να παίζει πιάνο.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Ρωσία εκτόξευσε τον υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik εναντίον της Ουκρανίας

Διεθνή / Η Ρωσία εκτόξευσε τον υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik εναντίον της Ουκρανίας

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι το πλήγμα είχε στόχο κρίσιμες υποδομές στην Ουκρανία και ότι χρησιμοποιήθηκαν επίσης drones καθώς και όπλα υψηλής ακρίβειας μεγάλου βεληνεκούς, εκτοξευόμενα από ξηρά και θάλασσα
THE LIFO TEAM
Ντόναλντ Τραμπ:

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν χρειάζομαι το Διεθνές Δίκαιο, το μόνο που μπορεί να με σταματήσει είναι το μυαλό μου»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι η ηθική είναι «το μόνο πράγμα που μπορεί να με σταματήσει», σε συνέντευξή του στους New York Times σχετικά με τα όρια της εξουσίας του
THE LIFO TEAM
 
 