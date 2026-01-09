Μινεάπολη: Ο δήμαρχος εκφράζει ανησυχία για την ομοσπονδιακή έρευνα του θανάτου γυναίκας από πυρά της ICE

Ο Δημοκρατικός δήμαρχος της Μινεάπολης εξέφρασε σήμερα την ανησυχία του για την έλλειψη αμεροληψίας στην ομοσπονδιακή έρευνα για τον θάνατο μιας γυναίκας την οποία πυροβόλησε και σκότωσε, πριν από τρεις ημέρες, ένα μέλος της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση για τη συμμετοχή τοπικών ερευνητών σε μια υπόθεση που αποκρυσταλλώνει το τεταμένο κλίμα με τη διοίκηση Τραμπ.

Αντιδράσεις στη Μινεάπολη για τον θανάσιμο πυροβολισμό γυναίκας από αστυνομικό της ICE

Ο θάνατος, την Τετάρτη, της Ρενέ Νικόλ Γκουντ στο τιμόνι του αυτοκινήτου της έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις σε αυτήν την πόλη στο βόρειο τμήμα των ΗΠΑ, όπου διαδηλωτές αμφισβητούν την επίσημη εκδοχή των γεγονότων και ζητούν επιτακτικά την απόσυρση της ICE.

Οι τοπικές αρχές, υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών, αποκλείστηκαν από την έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου, την οποία διεξάγουν αποκλειστικά οι ομοσπονδιακές αρχές και κυρίως το FBI.

Από την Τετάρτη, αξιωματούχοι της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνουν πως ο αστυνομικός που σκότωσε την 37χρονη Αμερικανίδα ενήργησε για να προστατεύσει τη ζωή του και τις ζωές των συναδέλφων του, διότι το θύμα επιχείρησε να τους παρασύρει με το όχημα που οδηγούσε.

«Το γεγονός ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης της Παμ Μπόντι και αυτή η κυβέρνηση έχουν ήδη καταλήξει σε ένα συμπέρασμα σε αυτήν την υπόθεση είναι πολύ ανησυχητικό», δήλωσε ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι, κατά τη διάρκεια σημερινής συνέντευξης Τύπου.

«Γνωρίζουμε πως έχουν ήδη ολοκληρώσει ένα μεγάλο μέρος της έρευνας», συμπλήρωσε ο Δημοκρατικός δήμαρχος.

Προβληματισμός για την έρευνα σχετικά με το συμβάν

Ο ίδιος διαβεβαίωσε πως μια ερευνητική υπηρεσία της πολιτείας Μινεσότα «αναλάμβανε πάντα αυτές τις έρευνες», διερωτώμενος «γιατί αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται στη διαδικασία».

Οι αιρετοί αξιωματούχοι αυτού του προπυργίου του Δημοκρατικού Κόμματος αμφισβητούν ανοικτά την επίσημη εκδοχή όσων εκτυλίχθηκαν, βασιζόμενοι σε βίντεο τα οποία φαίνεται πως διαψεύδουν το γεγονός ότι ο αστυνομικός που πυροβόλησε την Γκουντ κινδύνευε.

Η υπόθεση πρωταγωνιστεί στην επικαιρότητα στις ΗΠΑ και διαδηλώσεις κατά της αστυνομίας μετανάστευσης διεξάγονται σε πολλές πόλεις της χώρας.

