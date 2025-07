Απεργουν οι εργαζόμενοι της TikTok στο Βερολίνο για τις απολύσεις λόγω τεχνητής νοημοσύνης

Εργαζόμενοι της ByteDance, μητρικής εταιρείας της TikTok, πραγματοποιούν σήμερα μονοήμερη απεργία στο Βερολίνο, διαμαρτυρόμενοι για την πρόθεση της εταιρείας να καταργήσει περίπου 150 θέσεις εργασίας και να αντικαταστήσει το προσωπικό με αλγοριθμικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με το συνδικάτο ver.di, η ByteDance σχεδιάζει να αξιοποιήσει μοντέλα ΑΙ κινεζικής προέλευσης, τα οποία εκπαιδεύτηκαν είτε εσωτερικά είτε από εξωτερικούς συνεργάτες, αντικαθιστώντας σταδιακά υπαλλήλους σε καίρια πόστα.

Ανάμεσα στα τμήματα που πλήττονται περιλαμβάνεται το σύνολο της ομάδας «Trust and Safety», υπεύθυνης για την εποπτεία του περιεχομένου και την ασφάλεια της πλατφόρμας, καθώς και το τμήμα «Live», που έχει ως ρόλο την επικοινωνία με δημιουργούς περιεχομένου. Το συνδικάτο κατηγορεί την εταιρεία ότι αρνείται κάθε διάλογο για το ζήτημα.

«Είναι εντελώς ανεύθυνο εκ μέρους της TikTok να αποφεύγει οποιαδήποτε κοινωνική υποχρέωση και να μην δέχεται καν να διαπραγματευτεί μαζί μας», δήλωσε ο Λούκας Κρεντέλ, αναπληρωτής επικεφαλής του τομέα ΜΜΕ του ver.di. «Σήμερα οι εργαζόμενοι στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν πρόκειται να το δεχτούν αυτό.»

Πρόκειται για την πρώτη απεργία εργαζομένων σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης στη Γερμανία, σύμφωνα με το ver.di. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε προηγηθεί μικρή διαμαρτυρία από περίπου 50 άτομα, επίσης στο Βερολίνο.

Στο πλαίσιο της σημερινής κινητοποίησης, οι απεργοί διοργανώνουν πλωτή διαμαρτυρία στον ποταμό Σπρέε και στη συνέχεια προγραμματίζουν συγκέντρωση στην πόλη.

