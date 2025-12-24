Απεργίες στα Ευρωπαϊκά αεροδρόμια: Πού αναμένονται προβλήματα στις μετακινήσεις τα Χριστούγεννα

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις στις μεταφορές έχουν πλέον γίνει σχεδόν σταθερό χαρακτηριστικό της εορταστικής περιόδου στην Ευρώπη, με εργαζόμενους στα αεροδρόμια να επιλέγουν μία από τις πιο πολυσύχναστες περιόδους του χρόνου για να διεκδικήσουν καλύτερες αμοιβές και συνθήκες εργασίας.

Με λιγότερο από μία εβδομάδα να απομένει έως τα Χριστούγεννα, αρκετές χώρες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο καθυστερήσεων και ακυρώσεων σε πτήσεις και δρομολόγια. Ορισμένες απεργίες έχουν προγραμματιστεί εδώ και μήνες, ενώ άλλες ανακοινώνονται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, γεγονός που δυσκολεύει τον προγραμματισμό των ταξιδιωτών.

Ηνωμένο Βασίλειο: Κινητοποιήσεις σε μεγάλα αεροδρόμια του Λονδίνου

Στο αεροδρόμιο Λούτον, απεργίες εργαζομένων στις αποσκευές που είχαν προγραμματιστεί για το διάστημα 26–29 Δεκεμβρίου ακυρώθηκαν, μετά από βελτιωμένη μισθολογική πρόταση.

Αντίθετα, στο Χίθροου αναμένονται προβλήματα παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων, καθώς προσωπικό καμπίνας που εργάζεται για λογαριασμό της Scandinavian Airlines Services προχωρά σε απεργία στις 24 και 26 Δεκεμβρίου. Πιθανές θεωρούνται οι επιπτώσεις σε πτήσεις προς Κοπεγχάγη, Στοκχόλμη και Όσλο.

Ισπανία: Συνεχείς απεργίες σε αεροδρόμια

Στην Ισπανία, οι κινητοποιήσεις προσωπικού επίγειας εξυπηρέτησης που συνεργάζεται με τη Ryanair συνεχίζονται έως το τέλος του έτους, με επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας σε συγκεκριμένες ώρες και ημέρες. Καθυστερήσεις αναμένονται σε μεγάλα αεροδρόμια, μεταξύ άλλων σε Μαδρίτη, Βαρκελώνη, Μάλαγα, Πάλμα ντε Μαγιόρκα και Τενερίφη.

Στο αεροδρόμιο Μαδρίτης-Μπαράχας έχουν προγραμματιστεί επιπλέον κινητοποιήσεις στις 26 και 30 Δεκεμβρίου, καθώς και στις αρχές Ιανουαρίου, με την κινητοποίηση να αναμένεται να επηρεάσει κυρίως πτήσεις των Iberia, British Airways, Aer Lingus και Vueling.

Πορτογαλία: Απεργίες την Πρωτοχρονιά

Σοβαρές καθυστερήσεις αναμένονται στα πορτογαλικά αεροδρόμια στις 31 Δεκεμβρίου και την 1η Ιανουαρίου, λόγω απεργίας προσωπικού επίγειας εξυπηρέτησης. Οι αρχές έχουν επιβάλει τη διατήρηση ελάχιστων υπηρεσιών, ωστόσο οι ταξιδιώτες καλούνται να προετοιμαστούν για αναταραχές.

Ιταλία: Νέα κινητοποίηση τον Ιανουάριο

Μετά τη συντονισμένη απεργία της 17ης Δεκεμβρίου, οι ιταλικές μεταφορές αναμένεται να επηρεαστούν ξανά στις 9 Ιανουαρίου, όταν συνδικάτο εργαζομένων στα αεροδρόμια έχει προκηρύξει τετράωρη στάση εργασίας σε όλη τη χώρα. Την ίδια ημέρα, προσωπικό επίγειας εξυπηρέτησης στο αεροδρόμιο Λινάτε του Μιλάνου σχεδιάζει 24ωρη απεργία.

Νέοι έλεγχοι στα σύνορα της ΕΕ

Παράλληλα, επιπλέον καθυστερήσεις καταγράφονται σε πολλά αεροδρόμια λόγω της σταδιακής εφαρμογής του νέου συστήματος εισόδου/εξόδου της ΕΕ για ταξιδιώτες εκτός Ένωσης. Οι πρώτες εφαρμογές του μέτρου έχουν οδηγήσει σε ουρές και πολύωρες αναμονές, με ορισμένους επιβάτες να χάνουν ακόμη και τις πτήσεις τους.

Οι ταξιδιώτες καλούνται να ελέγχουν τακτικά τις ανακοινώσεις των αεροπορικών εταιρειών και των διαχειριστών μεταφορών, καθώς σε περιπτώσεις ακύρωσης ή μεγάλης καθυστέρησης ενδέχεται να δικαιούνται αλλαγή εισιτηρίου ή αποζημίωση.

