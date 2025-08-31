ΔΙΕΘΝΗ
Μπορεί να φυλακιστεί η Γκρέτα Τούνμπεργκ στο Ισραήλ;

«Θα μετανιώσουν για την ώρα που έφτασαν εδώ» λένε άτομα που είναι κοντά στον Ισραηλινό υπουργό Εθνικής Άμυνας

Μπορεί να φυλακιστεί η Γκρέτα Τούνμπεργκ στο Ισραήλ;
Φωτ.: Getty Images
Μαζί με πολλούς ακτιβιστές και προσωπικότητες από τον καλλιτεχνικό αλλά και τον πολιτικό κόσμο, η Γκρέτα Τούνμπεργκ αναχώρησε σήμερα από τη Βαρκελώνη με τον στολίσκο που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια, σε μια προσπάθεια να «σπάσουν τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας», σύμφωνα με τους διοργανωτές.

«Είναι η μεγαλύτερη αποστολή αλληλεγγύης στην ιστορία» με «περισσότερους ανθρώπους και περισσότερα πλοία από οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια μέχρι τώρα να φθάσει στη Γάζα», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στους δημοσιογράφους στη Βαρκελώνη ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής Τιάγκο Αβίλα.

Σήμερα, Κυριακή, πραγματοποιήθηκε- σύμφωνα με αναφορές- συνάντηση στην κατοικία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας σχετικά με την επιχειρησιακή στρατηγική που θα ακολουθήσει το Ισραήλ αναφορικά με τον στολίσκο. Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Άμυνας από την πλευρά του, εξήγησε πως ο λόγος που προχώρησε σε αυτές τις προτάσεις, είναι γιατί «παραβιάζουν περιορισμένη στρατιωτική περιοχή».

«Αυτά τα άτομα αναμένεται να προέρχονται από 44 κράτη και θα επιβιβαστούν από τέσσερις κόμβους: Βαρκελώνη, Σικελία, Ελλάδα και Τυνησία. Αυτό αντιπροσωπεύει τον μεγαλύτερο στολίσκο που έχει πλεύσει ποτέ προς το Ισραήλ και μπορεί να θέσει μεγάλες προκλήσεις για τη χώρα, όχι μόνο διπλωματικά αλλά και στρατιωτικά. Αυτή τη φορά, ο Μπεν-Γκβιρ προτείνει στον Νετανιάχου να μην αρκεστεί σε ήπιες κρατήσεις και εναέριες απελάσεις αλλά σε μια αποτρεπτική στρατηγική» σχολιάζει το Ιsrael Ηayom.

Την περασμένη Πέμπτη, ο Μπεν-Γκβιρ συγκέντρωσε το ανώτατο προσωπικό της αστυνομίας και των φυλακών για μια προπαρασκευαστική συνάντηση στο γραφείο του και μετά την ολοκλήρωσή της, όπως ανακάλυψε το Israel Hayom, αναπτύχθηκε η επακόλουθη στρατηγική που παρουσιάστηκε στον Νετανιάχου σήμερα, Κυριακή: Κράτηση των ακτιβιστών σε συνθήκες τρομοκρατικού επιπέδου στις εγκαταστάσεις Ktzi'ot και Damon (για γυναίκες) - χωρίς τηλεόραση ή ραδιόφωνο, χωρίς γεύματα υψηλής ποιότητας και με πιθανότητα κράτησης περισσότερο καιρό.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης, την κατάσχεση των πλοίων και τη χρήση τους για τη δημιουργία «ναυτικής δύναμης αστυνομικών επιχειρήσεων».

Άτομα κοντά στον Μπεν-Γκβιρ δηλώνουν ότι ο «ήπιος χειρισμός», τις περασμένες φορές, δεν πέτυχε τον στόχο και «ορισμένοι από αυτούς τους ακτιβιστές ταξιδεύουν ξανά στο Ισραήλ», εκφράζοντας την σκέψη πως εάν η στρατηγική του εγκριθεί αυτή τη φορά, «μετά από αρκετές εβδομάδες στο Ktzi'ot και το Damon, θα μετανιώσουν για την ώρα που έφτασαν εδώ. Πρέπει να εξαλείψουμε την όρεξή τους για μια ακόμη προσπάθεια».

Με πληροφορίες από Ιsrael Ηayom

