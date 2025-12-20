ΔΙΕΘΝΗ
Τα Labubu έρχονται στη μεγάλη οθόνη

Ποιος αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία της live-action ταινίας

Τα Labubu γίνονται ταινία / Φωτ. Unsplash
Τα Labubu έρχονται και στη μεγάλη οθόνη, με τη Sony Pictures να εγκρίνει την ανάπτυξη μιας live-action ταινίας εμπνευσμένης από τις χαρακτηριστικές φιγούρες.

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Πολ Κινγκ (Paul King), δημιουργός των επιτυχημένων «Wonka» και «Paddington».

Ο Κινγκ θα συμμετέχει και στην παραγωγή, σε συνεργασία με τις εταιρείες Department M και Wenxin She.

Το πιο πρόσφατο πρότζεκτ του, το «Wonka» με πρωταγωνιστή τον Τίμοθι Σαλαμέ (Timothée Chalamet), γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία, συγκεντρώνοντας παγκοσμίως εισπράξεις ύψους 635 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα Labubu, που κυκλοφορούν από την κινεζική εταιρεία Pop Mart, γνώρισαν τεράστια απήχηση σε διεθνές επίπεδο, το 2025. Διασημότητες όπως η Ριάνα και η Λίζα των Blackpink έκαναν δημόσιες εμφανίσεις έχοντας μαζί τους τις συλλεκτικές φιγούρες. Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη, που σε αρκετές χώρες σχηματίζονταν ουρές από νέους που περίμεναν να αγοράσουν «mystery box» συσκευασίες, χωρίς να γνωρίζουν ποια μορφή Labubu θα βρουν μέσα.

