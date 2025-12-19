ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ινδία: Δεκάδες παιδιά με θαλασσαιμία διαγνώστηκαν θετικά στον ιό HIV μετά από μεταγγίσεις αίματος

Στην Ινδία, περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με HIV με περίπου 66.400 νέες μολύνσεις κάθε χρόνο

The LiFO team
The LiFO team
Ινδία: Δεκάδες παιδιά με θαλασσαιμία διαγνώστηκαν θετικά στον ιό HIV μετά από μεταγγίσεις αίματος Facebook Twitter
Φωτ. aκτιβιστής της Εταιρείας Πρόληψης Θαλασσαιμίας και AIDS στην Ινδία βάφει το σώμα του για να ευαισθητοποιήσει σχετικά με το στίγμα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με HIV / Getty Images
0

Δεκάδες παιδιά με θαλασσαιμία στην Ινδία βρέθηκαν θετικά στον HIV.

Οι γονείς τους μιλώντας στο BBC δηλώνουν συντετριμμένοι, καθώς οι σωτήριες μεταγγίσεις αίματος για την αντιμετώπιση της θαλασσαιμίας, οδήγησαν τα παιδιά τους στο να βρεθούν θετικά στον ιό HIV, φέρνοντάς τα αντιμέτωπα με σοβαρή ασθένεια, κοινωνικό στίγμα και αβεβαιότητα.

Η θαλασσαιμία είναι μια κληρονομική διαταραχή του αίματος που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις για να μείνουν στη ζωή. Την Τετάρτη, οι αρχές στην κεντρική πολιτεία Μαντχια Πραντές δήλωσαν ότι πέντε παιδιά με θαλασσαιμία, ηλικίας από τριών έως 15 ετών, βρέθηκαν θετικά στον HIV, προκαλώντας ανησυχίες σχετικά με τις πρακτικές μεταγγίσεων αίματος και έχει ήδη συσταθεί επιτροπή για τη διερεύνηση των περιστατικών.

Παρόλο που οι μολύνσεις εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια τακτικών ελέγχων μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου 2025, προσέλκυσαν ευρύτερη προσοχή μετά από ρεπορτάζ των τοπικών μέσων νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα.

Τα περιστατικά αυτά ακολουθούν ένα παρόμοιο περιστατικό στην ανατολική πολιτεία Τζαρκχάντ, πριν από λίγες εβδομάδες, όπου πέντε παιδιά με θαλασσαιμία, όλα κάτω των οκτώ ετών, βρέθηκαν να έχουν μολυνθεί με HIV μετά από μεταγγίσεις αίματος σε κρατικό νοσοκομείο. Στην Ινδία, περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με HIV, με περίπου 66.400 νέες μολύνσεις κάθε χρόνο. Περισσότεροι από 1,6 εκατομμύρια λαμβάνουν συνεχώς θεραπεία σε κέντρα αντιρετροϊκής θεραπείας (ART), σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία. Το κρατικό νοσοκομείο στο Μαντχια Πραντές, όπου τα πέντε παιδιά υποβάλλονται σε θεραπεία, έχει επιβεβαιώσει ότι τα παιδιά έλαβαν μεταγγίσεις από διαφορετικά σημεία, με πολλούς δότες.

Σε μία περίπτωση, και οι δύο γονείς ενός τρίχρονου παιδιού ήταν θετικοί στον HIV, αλλά στις άλλες περιπτώσεις, οι γονείς ήταν αρνητικοί, αποκλείοντας έτσι τη μετάδοση από μητέρα σε παιδί. «Μόλις εντοπίστηκαν, η θεραπεία ξεκίνησε αμέσως και συνεχίζεται. Προς το παρόν, τα παιδιά είναι σταθερά», ανέφερε ο επικεφαλής ιατρικός και υγειονομικός υπεύθυνος της Σάτνα, Μάνοτζ Σούκλα.

Κάθε μονάδα αίματος που εκδίδεται από την τράπεζα αίματος του νοσοκομείου ελέγχεται σύμφωνα με το κυβερνητικό πρωτόκολλο και διατίθεται μόνο μετά από αρνητικό αποτέλεσμα, δήλωσε ο δρ. Σούκλα. Ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις, δότες που βρίσκονται στα αρχικά στάδια της λοίμωξης από HIV μπορεί να μην εντοπιστούν κατά τους πρώτους ελέγχους, αλλά να βρεθούν θετικοί αργότερα, προσθέτει.

Ωστόσο, τα περιστατικά παιδιών με θαλασσαιμία που μολύνονται από HIV κατά τη διάρκεια θεραπείας δεν είναι νέα στην Ινδία.

Τον Οκτώβριο, μετά από παρόμοια περιστατικά στην Τζαρκχάντ, οι αρχές ανέστειλαν εργαστηριακό βοηθό, τον γιατρό υπεύθυνο της μονάδας HIV και τον κύριο χειρουργό του κρατικού νοσοκομείου, ενώ το 2011, οι αρχές στο Γκουτζαράτ ξεκίνησαν έρευνα αφού 23 παιδιά με θαλασσαιμία διαγνώστηκαν θετικά στον HIV μετά από τακτικές μεταγγίσεις σε δημόσιο νοσοκομείο.

Με πληροφορίες από BBC

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

EPEJERGAS HIV/AIDS: Σύντομα θα αποτελεί παρελθόν;

Οπτική Γωνία / HIV/AIDS: Σύντομα θα αποτελεί παρελθόν;

Οι κρίσιμοι σταθμοί μιας δύσκολης πορείας που ξεκίνησε το 1981, οπότε πιστοποιήθηκαν τα πρώτα κρούσματα HIV, μέχρι σήμερα, που στόχος πια είναι η πλήρης ύφεση της νόσου, με ορίζοντα την επίτευξη της ίασης.
ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κίνα: Άνοιξε το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο πάγου και χιονιού στον κόσμο

Διεθνή / Κίνα: Άνοιξε το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο πάγου και χιονιού στον κόσμο

Σε έκταση 1,2 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων και με τη χρήση 400.000 κυβικών μέτρων πάγου και χιονιού, το Harbin Ice-Snow World έχει δημιουργήσει ένα μεγαλειώδες «παγωμένο παραμύθι από πάγο και χιόνι» σε πρωτοφανή κλίμακα
THE LIFO TEAM
Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι θα πουλήσει φυσικό αέριο στην Αίγυπτο αξίας 35 δισ. δολαρίων

Διεθνή / «Ιστορική συμφωνία» πώλησης φυσικού αερίου 35 δισ. δολαρίων στην Αίγυπτο, ανακοίνωσε ο Νετανιάχου

Η Αίγυπτος έχει δηλώσει ότι η συμφωνία αποτελεί αυστηρά εμπορική συναλλαγή, η οποία συνήφθη αποκλειστικά για οικονομικούς και επενδυτικούς λόγους, χωρίς πολιτικά κίνητρα
THE LIFO TEAM
 
 