Ζελένσκι: Μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να πιέσουν τη Ρωσία να βάλει τέλος στον πόλεμο

Το σχόλιο του προέδρου μετά την τοποθέτηση Μακρόν, πως η Ευρώπη πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο άμεσων επαφών με τη Ρωσία

Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ασκήσουν την απαραίτητη πίεση ώστε η Ρωσία να βάλει τέλος στον πόλεμο, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Την ώρα που αντιπροσωπείες από τη Μόσχα και το Κίεβο προετοιμάζονται για έναν νέο κύκλο συνομιλιών στο Μαϊάμι, ο Ζελένσκι κλήθηκε να σχολιάσει δηλώσεις του Εμανουέλ Μακρόν, οι οποίες περιλάμβαναν αιχμές για τη δυνατότητα της Ευρώπης να επηρεάσει τις εξελίξεις.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Γαλλίας είχε υποστηρίξει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο άμεσων επαφών με τη Ρωσία, σε περίπτωση που οι διπλωματικές προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών αποτύχουν.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι εμφανίστηκε ξεκάθαρος, τονίζοντας ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχουν αυτή τη δύναμη», προσθέτοντας πως δεν θεωρεί σκόπιμο να αναζητηθούν εναλλακτικές επιλογές πέραν της Ουάσινγκτον.

Ζελένσκι: Η Ουάσιγκτον πρότεινε συνομιλίες με τη συμμετοχή Ρωσίας και Ουκρανίας

Νωρίτερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε, σε πρόταση των Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, η πρόταση αφορά μια ενδεχόμενη νέα μορφή ειρηνευτικών συνομιλιών ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, με τη συμμετοχή Αμερικανών και ενδεχομένως Ευρωπαίων απεσταλμένων.

Ο Ζελένσκι διευκρίνισε ότι το Κίεβο θα λάβει αποφάσεις για τη μορφή των συνομιλιών όταν καταστεί σαφές εάν οι διμερείς επαφές με Αμερικανούς διαπραγματευτές -οι οποίες ξεκίνησαν την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου- έχουν θετική εξέλιξη. Παράλληλα, απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το ακριβές πλαίσιο που πρότεινε η κυβέρνηση Τραμπ.

«Οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι θα έχουν ξεχωριστή συνάντηση με εκπροσώπους της Ρωσίας. Και πρότειναν την ακόλουθη δομή, απ’ όσο καταλαβαίνω: Ουκρανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία και, εφόσον υπάρχουν εκπρόσωποι της Ευρώπης, πιθανόν και η Ευρώπη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

