Προειδοποίηση Λούλα: «Μια ένοπλη παρέμβαση στη Βενεζουέλα θα συνιστούσε ανθρωπιστική καταστροφή»

Εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Βενεζουέλα, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, προειδοποίησε πως μια «ένοπλη επέμβαση στη Βενεζουέλα θα συνιστούσε μια ανθρωπιστική καταστροφή».

Το μήνυμα Λούλα, έρχεται μερικές ημέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε έναν «αποκλεισμό» όλων των πετρελαιοφόρων που υπόκεινται σε κυρώσεις και που εισέρχονται και εξέρχονται από τη Βενεζουέλα. Αυτή ήταν η τελευταία κατά σειρά ενέργεια της διοίκησης Τραμπ με σκοπό να εντείνει την πίεση σε βάρος της κυβέρνησης Μαδούρο, με στόχο τη βασική πηγή εισοδημάτων της.

Τόσο ο Λούλα, όσο και η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών της Λατινικής Αμερικής, καλούν για αυτοσυγκράτηση.

Ωστόσο, σήμερα, στη διάρκεια μιας συνόδου του νοτιοαμερικανικού μπλοκ Mercosur στο Φοζ ντο Ιγκουασού -πόλη στη νότια Βραζιλία- ο Λούλα προέβη σε πιο ηχηρή δήλωση έναντι εκείνου που ο ίδιος πιστεύει πως θα αποτελούσε ένα «επικίνδυνο προηγούμενο για τον κόσμο».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ