ΗΠΑ: Κατάσχεσαν και δεύτερο δεξαμενόπλοιο στη Βενεζουέλα - «Ναυτική πειρατεία» απαντά το Καράκας

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου (20/12) πως κατάσχεσε -και- δεύτερο δεξαμενόπλοιο φορτωμένο με πετρέλαιο, ανοικτά της Βενεζουέλας.

Η επιχείρηση, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, εντάσσεται στο πλαίσιο της «καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών», με τη Βενεζουέλα να κάνει λόγο για κλοπή, απαγωγή και πράξη ναυτικής πειρατείας.

Η κίνηση έρχεται λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί επιβολής «πλήρους αποκλεισμού» σε δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο προς ή από τη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο των αμερικανικών κυρώσεων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αφήσει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο πολεμικής σύγκρουσης με τη χώρα που κυβερνά ο Νικολάς Μαδούρο.

ΗΠΑ: Βίντεο από την επιχείρηση στο δεξαμενόπλοιο

Την επιχείρηση γνωστοποίησε μέσω Χ η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, αναφέροντας ότι το δεξαμενόπλοιο αναχαιτίστηκε από την αμερικανική ακτοφυλακή «με τη στήριξη του υπουργείου Άμυνας». Μαζί με την ανακοίνωση δόθηκε στη δημοσιότητα βίντεο θερμικής απεικόνισης, στο οποίο φαίνεται ελικόπτερο να πετά χαμηλά πάνω από το πλοίο και στρατιώτης να καταρρίπτεται με σχοινί στη γέφυρα.

Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, το δεξαμενόπλοιο Centuries μετέφερε πετρέλαιο στο οποίο επιβάλλονται αμερικανικές κυρώσεις. Ωστόσο, στοιχεία της εταιρείας TankerTrackers αναφέρουν ότι το πλοίο, υπό παναμαϊκή σημαία, μετέφερε περίπου 1,8 εκατ. βαρέλια αργού για λογαριασμό κινεζικής εταιρείας και δεν περιλαμβανόταν στις επίσημες λίστες κυρώσεων του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, υποστήριξε ότι το φορτίο ανήκε στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας PdVSA και ότι το πλοίο αποτελούσε μέρος του «σκιώδους στόλου» της χώρας, κατηγορώντας το Καράκας για λαθρεμπόριο πετρελαίου και χρηματοδότηση «ναρκωτρομοκρατίας».

Σφοδρή αντίδραση Μαδούρο

Η κυβέρνηση Μαδούρο αντέδρασε με οξύτατη γλώσσα. Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες, καταγγέλλεται «κλοπή και απαγωγή ιδιωτικού πλοίου» καθώς και «εξαναγκαστική εξαφάνιση του πληρώματός του» από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Πρόκειται για τη δεύτερη κατάσχεση μέσα στον Δεκέμβριο, μετά το δεξαμενόπλοιο Skipper στις 10 του μήνα, ενέργεια που ο Μαδούρο είχε επίσης χαρακτηρίσει «ναυτική πειρατεία». Το Καράκας προειδοποίησε ότι οι ενέργειες αυτές «δεν θα μείνουν ατιμώρητες», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς.

ΗΠΑ: Πετρέλαιο, εμπάργκο και γεωπολιτική ένταση

Η Βενεζουέλα τελεί υπό αμερικανικό πετρελαϊκό εμπάργκο από το 2019, γεγονός που την έχει οδηγήσει σε πωλήσεις αργού στη μαύρη αγορά και κυρίως προς την Κίνα. Η Ουάσιγκτον κατηγορεί την κυβέρνηση Μαδούρο ότι χρησιμοποιεί τα έσοδα από το πετρέλαιο για χρηματοδότηση εγκληματικών δραστηριοτήτων, κατηγορίες που το Καράκας απορρίπτει ως πρόσχημα για πολιτική και οικονομική αποσταθεροποίηση.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει θεαματικά τη στρατιωτική τους παρουσία κοντά στη Βενεζουέλα, πραγματοποιώντας από το καλοκαίρι αεροπορικές επιθέσεις σε δεκάδες σκάφη που -σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό- μετέφεραν ναρκωτικά. Η Ουάσιγκτον δεν έχει παρουσιάσει αποδείξεις, ενώ οι επιθέσεις αυτές έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 104 ανθρώπων.

Στο περιθώριο συνόδου της Mercosur στη Βραζιλία, ο πρόεδρος Λούλα ντα Σίλβα προειδοποίησε για τον κίνδυνο ανθρωπιστικής καταστροφής σε περίπτωση πολέμου ΗΠΑ - Βενεζουέλας, την ώρα που ο Αργεντινός πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι χαιρέτισε την αυξημένη αμερικανική «πίεση» προς το Καράκας.