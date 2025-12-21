Υπόθεση Έπσταϊν: Εξαφανίστηκαν 16 αρχεία - Ανάμεσά τους και φωτογραφία με τον Τραμπ

Τουλάχιστον 16 αρχεία εξαφανίστηκαν από τη δημόσια ιστοσελίδα του Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ με έγγραφα που αφορούν τον Τζέφρι Έπσταϊν, λιγότερο από μία ημέρα αφότου αναρτήθηκαν, χωρίς καμία εξήγηση από την κυβέρνηση και χωρίς δημόσια ειδοποίηση.

Τα αρχεία που έπαψαν να είναι προσβάσιμα από το Σάββατο -ενώ ήταν διαθέσιμα την Παρασκευή- περιλάμβαναν φωτογραφίες έργων τέχνης με γυμνές γυναίκες, και μία εικόνα που έδειχνε σειρά φωτογραφιών πάνω σε μπουφέ και μέσα σε συρτάρια.

Σε εκείνη τη φωτογραφία, μέσα σε συρτάρι ανάμεσα σε άλλες εικόνες, υπήρχε φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τον Έπσταϊν, τη Μελάνια Τραμπ και τη στενή συνεργάτιδα του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ.

Υπόθεση Έπσταϊν: Καμία απάντηση από το υπουργείο Δικαιοσύνης

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν διευκρίνισε γιατί αφαιρέθηκαν τα αρχεία ούτε αν η εξαφάνισή τους ήταν σκόπιμη. Εκπρόσωπος του υπουργείου δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Στο διαδίκτυο, η ανεξήγητη αφαίρεση των αρχείων τροφοδότησε εικασίες για το τι κατέβηκε και γιατί δεν υπήρξε ενημέρωση του κοινού, εντείνοντας το διαχρονικό ενδιαφέρον γύρω από τον Έπσταϊν και τους ισχυρούς ανθρώπους που τον περιέβαλλαν. Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής αναφέρθηκαν ειδικά στην εξαφανισμένη εικόνα με τη φωτογραφία του Τραμπ, γράφοντας στο X: «Τι άλλο συγκαλύπτεται; Χρειαζόμαστε διαφάνεια για τον αμερικανικό λαό».

Το επεισόδιο βάθυνε τις ανησυχίες που είχαν ήδη προκύψει από την πολυαναμενόμενη δημοσιοποίηση εγγράφων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι δεκάδες χιλιάδες σελίδες που δόθηκαν στη δημοσιότητα προσέφεραν ελάχιστα νέα στοιχεία για τα εγκλήματα του Έπσταϊν ή για τις εισαγγελικές αποφάσεις που του επέτρεψαν επί χρόνια να αποφεύγει σοβαρές ομοσπονδιακές κατηγορίες, ενώ απουσίαζαν ορισμένα από τα πιο κρίσιμα υλικά, όπως συνεντεύξεις του FBI με θύματα και εσωτερικά σημειώματα του υπουργείου σχετικά με τις αποφάσεις άσκησης διώξεων.

Λίγα νέα στοιχεία στις αρχικές αποκαλύψεις

Ορισμένα από τα πιο σημαντικά αρχεία που αναμένονταν για την υπόθεση Έπσταϊν δεν περιλαμβάνονται στις αρχικές δημοσιοποιήσεις, οι οποίες εκτείνονται σε δεκάδες χιλιάδες σελίδες.

Λείπουν, μεταξύ άλλων, συνεντεύξεις του FBI με επιζώσες και εσωτερικά σημειώματα που θα μπορούσαν να εξηγήσουν πώς αντιμετώπισαν οι ερευνητές την υπόθεση και γιατί το 2008 ο Έπσταϊν μπόρεσε να δηλώσει ένοχος για σχετικά ήσσονος σημασίας κατηγορία πορνείας σε πολιτειακό επίπεδο.

Τα κενά είναι ακόμη μεγαλύτερα. Τα έγγραφα, που έπρεπε να δημοσιοποιηθούν βάσει πρόσφατου νόμου του Κογκρέσου, σχεδόν δεν αναφέρονται σε αρκετές ισχυρές προσωπικότητες που συνδέθηκαν επί χρόνια με τον Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένου του πρώην πρίγκιπα της Βρετανίας Άντριου, ανανεώνοντας τα ερωτήματα για το ποιοι ελέγχθηκαν, ποιοι όχι και κατά πόσο οι αποκαλύψεις προωθούν πραγματικά τη λογοδοσία.

Τι προέκυψε από τα αρχεία Έπσταϊν

Μεταξύ των νέων στοιχείων που προέκυψαν: πληροφορίες για την απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να εγκαταλείψει έρευνα σε βάρος του Έπσταϊν τη δεκαετία του 2000, καθώς και μια άγνωστη έως τώρα καταγγελία του 1996 που τον κατηγορούσε για κλοπή φωτογραφιών παιδιών.

Μέχρι στιγμής, οι δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν κυρίως εικόνες από τα σπίτια του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη και στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους, μαζί με ορισμένες φωτογραφίες διασημοτήτων και πολιτικών. Υπήρξε σειρά αδημοσίευτων φωτογραφιών του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον, αλλά ελάχιστες του Τραμπ. Και οι δύο είχαν συνδεθεί κοινωνικά με τον Έπσταϊν, αλλά αργότερα αποστασιοποιήθηκαν· κανείς δεν έχει κατηγορηθεί για αδίκημα σε σχέση με την υπόθεση και δεν υπάρχει ένδειξη ότι οι φωτογραφίες έπαιξαν ρόλο στις ποινικές διώξεις.

Παρά την προθεσμία της Παρασκευής που είχε θέσει το Κογκρέσο για πλήρη δημοσιοποίηση, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να δίνει αρχεία «σταδιακά», επικαλούμενο τον χρόνο που απαιτείται για την απόκρυψη ονομάτων επιζωσών και άλλων στοιχείων ταυτοποίησης. Δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα ακολουθήσουν νέες δημοσιεύσεις.

Η προσέγγιση αυτή εξόργισε ορισμένες από τις γυναίκες, που κατηγόρησαν ανοικτά τον Έπσταϊν και μέλη του Κογκρέσου που πάλεψαν για την ψήφιση του νόμου. Αντί να σηματοδοτήσει το τέλος μιας πολυετούς μάχης για διαφάνεια, η δημοσιοποίηση της Παρασκευής μοιάζει να είναι μόνο η αρχή μιας απροσδιόριστης αναμονής για την πλήρη εικόνα των εγκλημάτων του χρηματιστή και των ενεργειών -ή παραλείψεων-των αρχών.

Τα ενοχοποιητικά στοιχεία των αρχών για τον Έπσταϊν

«Νιώθω ότι για ακόμη μία φορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το σύστημα δικαιοσύνης, μας απογοητεύει», δήλωσε η Μαρίνα Λασέρδα, η οποία καταγγέλλει ότι ο Έπσταϊν άρχισε να τη κακοποιεί σεξουαλικά όταν ήταν 14 ετών.

Πολλά από τα πολυαναμενόμενα αρχεία είτε έχουν υποστεί εκτεταμένες διαγραφές είτε στερούνται πλαισίου. Ένα έγγραφο 119 σελίδων με την ένδειξη «Μεγάλο Ορκωτό Δικαστήριο - Νέα Υόρκη», πιθανότατα από ομοσπονδιακή έρευνα για σεξουαλική διακίνηση που οδήγησε στις κατηγορίες του 2019 κατά του Έπσταϊν ή του 2021 κατά της Μάξγουελ, ήταν πλήρως καλυμμένο με μαύρο.

Οι Ρεπουμπλικανοί σύμμαχοι του Τραμπ έσπευσαν να αναδείξουν τις φωτογραφίες του Κλίντον, μεταξύ των οποίων εικόνες με τον Μάικλ Τζάκσον και την Νταϊάνα Ρος. Υπήρχαν επίσης φωτογραφίες του Έπσταϊν με τους Κρις Τάκερ, Κέβιν Σπέισι και ακόμη και με τον τηλεοπτικό θρύλο Γουόλτερ Κρονκάιτ. Καμία, ωστόσο, δεν συνοδευόταν από λεζάντες ή εξηγήσεις για το πλαίσιο στο οποίο τραβήχτηκαν.

Τα πιο ουσιαστικά έγγραφα που δημοσιεύθηκαν μέχρι στιγμής δείχνουν ότι οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς διέθεταν σοβαρά ενοχοποιητικά στοιχεία κατά του Έπσταϊν ήδη από το 2007, αλλά δεν προχώρησαν στην άσκηση κατηγοριών.

Πρακτικά από διαδικασίες μεγάλου ορκωτού δικαστηρίου, που δόθηκαν για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, περιλαμβάνουν μαρτυρίες πρακτόρων του FBI για συνεντεύξεις με κορίτσια και νεαρές γυναίκες που περιέγραψαν ότι πληρώνονταν για σεξουαλικές πράξεις με τον Έπσταϊν. Η μικρότερη ήταν 14 ετών.

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν και απομαγνητοφώνηση συνέντευξης που έδωσαν, χρόνια αργότερα, δικηγόροι του Υπουργείου Δικαιοσύνης στον τότε ομοσπονδιακό εισαγγελέα Αλεξάντερ Ακόστα για την απόφασή του να μην ασκήσει κατηγορίες. Ο Ακόστα -υπουργός Εργασίας στην πρώτη θητεία Τραμπ- επικαλέστηκε αμφιβολίες για το αν ένα σώμα ενόρκων θα πίστευε τις κατήγορες, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι σήμερα το κοινό θα έβλεπε διαφορετικά τα θύματα.

Η Τζένιφερ Φρίμαν, δικηγόρος της καταγγέλλουσας Μαρίας Φάρμερ, δήλωσε ότι η πελάτισσά της αισθάνεται «δικαιωμένη» μετά τη δημοσιοποίηση. «Είναι θρίαμβος και τραγωδία», είπε. «Φαίνεται ότι το κράτος δεν έκανε απολύτως τίποτα. Αν είχαν ερευνήσει έστω και στοιχειωδώς, θα μπορούσαν να τον είχαν σταματήσει».

Ο Έπσταϊν κατηγορήθηκε ομοσπονδιακά για σεξουαλική διακίνηση το 2019, αλλά βρέθηκε νεκρός στο κελί του πριν από τη δίκη. Οι αποκαλύψεις συνεχίζονται, με περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις.

Με πληροφορίες από Associated Press