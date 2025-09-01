ΔΙΕΘΝΗ
Αίμα και λιμός στη Γάζα: 30 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα - Διάσημοι και ακτιβιστές στη «νηοπομπή της Αντοχής»

Τουλάχιστον 30 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, ενώ η Γκρέτα Τούνμπεργκ και δεκάδες διεθνείς προσωπικότητες ξεκινούν τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική νηοπομπή για να σπάσουν τον αποκλεισμό

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ.: Getty
Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Γάζα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και πυρά αρμάτων, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές, ενώ ταυτόχρονα μια ανθρωπιστική νηοπομπή 20 πλοίων με ακτιβιστές, ανάμεσά τους και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, απέπλευσε από τη Βαρκελώνη με στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό της περιοχής.

Από τα θύματα, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να πάρουν τρόφιμα κοντά σε σημείο διανομής, δύο μέσα σε σπίτι στη Γάζα και ακόμη 15, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, σε βομβαρδισμό πολυκατοικίας.

Κάτοικοι του Σέιχ Ραντγουάν ανέφεραν ότι η περιοχή βομβαρδιζόταν αδιάκοπα από αέρα και ξηρά, αναγκάζοντας πολλές οικογένειες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Μάρτυρες δήλωσαν ότι ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ κατά πλήθους στην περιοχή Νετσάριμ: «Πηγαίναμε για φαγητό και μας περίμεναν οι σφαίρες της κατοχής. Είναι παγίδα θανάτου», είπε ο κάτοικος Ράγκεμπ Αμπού Λέμπντα.

Η νηοπομπή της «Αντοχής»

Στην αποστολή συμμετέχουν ακτιβιστές από 40 χώρες και διάσημοι όπως η ηθοποιός Σούζαν Σαράντον, ο Λίαμ Κάνινγχαμ και ο Εντουάρντο Φερνάντεθ, καθώς και πολιτικές προσωπικότητες όπως η πρώην δήμαρχος Βαρκελώνης Άντα Κολάου.

Οι διοργανωτές χαρακτήρισαν τη συγκεκριμένη αποστολή ως τη μεγαλύτερη που έχει επιχειρηθεί ποτέ, με στόχο να «σπάσει τον παράνομο αποκλεισμό» και να ανοίξει ανθρωπιστικό διάδρομο. Δεκάδες άλλα σκάφη από Ελλάδα, Ιταλία, Τυνησία και άλλες χώρες αναμένεται να ενωθούν μαζί τους την επόμενη εβδομάδα.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ δήλωσε: «Η ιστορία εδώ είναι πως άνθρωποι στερούνται σκόπιμα τα βασικά μέσα για να επιβιώσουν».

Νεκροί ηγετικά στελέχη της Χαμάς

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ ανακοίνωσε τη δολοφονία του Άμπου Ουμπάιντα, εκπροσώπου του ένοπλου σκέλους της Χαμάς, καθώς και την επιβεβαίωση του θανάτου του Μοχάμεντ Σινουάρ, αδελφού του Γεχία Σινουάρ, ηγέτη της οργάνωσης στη Γάζα.

Στο Ισραήλ, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Νετανιάχου συνεδριάζει για τα επόμενα βήματα της στρατιωτικής επιχείρησης στη Γάζα, ενώ χιλιάδες πολίτες στο Τελ Αβίβ διαδήλωσαν κατά του πολέμου και οικογένειες ομήρων διαμαρτυρήθηκαν έξω από τα σπίτια υπουργών.

Από τις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς σκότωσε περίπου 1.200 άτομα στο Ισραήλ και πήρε 251 ομήρους, ο πόλεμος έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 63.000 Παλαιστίνιους, οι περισσότεροι άμαχοι, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας στη Γάζα που ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα.

Ο ΟΗΕ κήρυξε τη Γάζα σε κατάσταση λιμού, με 500.000 ανθρώπους να ζουν σε «καταστροφικές» συνθήκες.

Με πληροφορίες από Guardian

