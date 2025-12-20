ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γαλλία: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν άνδρα που απειλούσε περαστικούς

Προκαταρκτική έρευνα για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε

The LiFO team
The LiFO team
Γαλλία: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν άνδρα που απειλούσε περαστικούς Facebook Twitter
Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν άνδρα που απειλούσε περαστικούς στη Γαλλία / Φωτ αρχείου Unsplash
0

Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε άνδρας που απειλούσε περαστικούς στη Γαλλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), ο άνδρας κρατούσε μαχαίρι και πυροβολήθηκε θανάσιμα από έναν εκ των αστυνομικών της εθνικής αστυνομίας στο κέντρο του Αιάκειο, στη νότια Κορσική. Όπως ανέφεραν οι αρχές, ο 26χρονος απειλούσε καταστηματάρχες και περαστικούς.

Ο εισαγγελέας του Αιάκειου, Νικολά Σετ, δήλωσε ότι έχει διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε, καθώς και για «απόπειρα ανθρωποκτονίας» σε βάρος του θύματος.

Γαλλία: Αποκλείεται το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας

Ο 26χρονος δέχτηκε μία ή περισσότερες σφαίρες και τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο εισαγγελέας ανέφερε επίσης: «Σε αυτό το στάδιο αποκλείω το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης, καθώς δεν διατυπώθηκε καμία απειλή τέτοιου χαρακτήρα».

Σύμφωνα με το AFP, οι αστυνομικοί επιχείρησαν αρχικά να χρησιμοποιήσουν τέιζερ για να ακινητοποιήσουν τον νεαρό άνδρα, χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, ένας από αυτούς τον πυροβόλησε περισσότερες από μία φορές.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν τους αστυνομικούς να ακολουθούν τον 26χρονο με προτεταμένα όπλα, σε κεντρικό και πολυσύχναστο σημείο της πόλης.

Με πληροφορίες από AFP

 
 
Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

National Geographic: «Οι προορισμοί που αγαπήσατε περισσότερο το 2025» - Το ελληνικό αξιοθέατο στη λίστα των «8»

Διεθνή / National Geographic: «Τα μέρη που αγαπήσατε περισσότερο το 2025» - Το ελληνικό αξιοθέατο στη λίστα των «8»

«Από τα εθνικά πάρκα έως τα αρχιτεκτονικά θαύματα, το 2025 μας χάρισε αμέτρητα μέρη για να ερωτευτούμε με την πρώτη ματιά. Ας ρίξουμε μια ματιά στους προορισμούς που κατέκτησαν την κορυφή της ταξιδιωτικής σας λίστας»
THE LIFO TEAM
NBC News: Ο Νετανιάχου σκοπεύει να ενημερώσει τον Τραμπ για πιθανές νέες επιθέσεις κατά του Ιράν

Διεθνή / NBC News: Ο Νετανιάχου σκοπεύει να ενημερώσει τον Τραμπ για πιθανές νέες επιθέσεις κατά του Ιράν

«Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για την επέκταση της παραγωγής του ιρανικού προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων» μεταδίδει το δίκτυο
THE LIFO TEAM
 
 