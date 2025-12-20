Σπάνια χιονόπτωση στη Σαουδική Αραβία: Έκαναν σκι στους αμμόλοφους

Χιόνια και πτώση της θερμοκρασίας στη Σαουδική Αραβία - Viral οι εικόνες από τα χιονισμένα τοπία

Βαρομετρικό χαμηλό που διέσχισε τη Μέση Ανατολή προκάλεσε πτώση της θερμοκρασίας και φαινόμενα χιονόπτωσης στη Σαουδική Αραβία, ένα αρκετά, για τα κλιματικά δεδομένα, παράδοξο καιρικό φαινόμενο για τη χώρα του Κόλπου.

Τα χιόνια, όπως μεταδίδουν σχετικά ΜΜΕ της Σαουδικής Αραβίας, «έπεσαν» στις επαρχίες Ταμπούκ και Χάιλ. Οι εικόνες από τα χιονισμένα υψίπεδα κατέκλυσαν τα social media, με κατοίκους να βγαίνουν στους δρόμους για να φωτογραφηθούν, να γιορτάσουν και -σε αρκετές περιπτώσεις- να δοκιμάσουν αυτοσχέδιο σκι.

Στο επίκεντρο βρέθηκε το Jabal Al Lawz, ένα από τα υψηλότερα βουνά της βόρειας Σαουδικής Αραβίας, κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία. Βίντεο που έγιναν viral δείχνουν οικογένειες και παρέες να περπατούν στις χιονισμένες πλαγιές, να βγάζουν αναμνηστικές φωτογραφίες και να γλιστρούν στο χιόνι με πρόχειρο εξοπλισμό, μετατρέποντας το τοπίο σε μια άτυπη χειμερινή «πίστα».

Σαουδική Αραβία: Πού και γιατί χιόνισε

Σύμφωνα με σαουδαραβικά μέσα, χιονόπτωση καταγράφηκε και σε άλλες βόρειες περιοχές, ακόμη και σε τμήματα του Αλ Γκατ, βόρεια του Ριάντ -ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σπάνιο και, για ορισμένες περιοχές, πρωτοφανές εδώ και δεκαετίες.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Σαουδικής Αραβίας (Saudi National Centre of Meteorology) είχε προειδοποιήσει για απότομη πτώση της θερμοκρασίας και πιθανότητα χιονόπτωσης στα ορεινά της Ταμπούκ και της Χάιλ, στο πλαίσιο ενός εκτεταμένου συστήματος κακοκαιρίας.

Οι μετεωρολόγοι συνέστησαν προσοχή, καθώς το φαινόμενο συνοδεύτηκε από ισχυρούς ανέμους, τοπικές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε άλλες περιοχές της χώρας.

Ειδικοί εξηγούν ότι η κακοκαιρία συνδέεται με βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που διέσχισε τη Μέση Ανατολή, φέρνοντας ψυχρές αέριες μάζες και έντονες βροχοπτώσεις σε περιοχές που δεν είναι συνηθισμένες σε τέτοιες συνθήκες. Το σύστημα αναμένεται να κινηθεί ανατολικότερα τις επόμενες ημέρες, επηρεάζοντας και τον ευρύτερο Κόλπο.

Στα social media, το hashtag #JabalAlLawz βρέθηκε στην κορυφή των τοπικών τάσεων, με χρήστες να μιλούν για «ιστορικές στιγμές» και «εικόνες που δύσκολα θα ξεχαστούν», σε μια χώρα που σπάνια βλέπει το τοπίο της ντυμένο στα λευκά.

السعودية 🇸🇦



توافد عدد كبير من الزوار للاستمتاع بالاجواء الثلجية الجميلة على جبل اللوز في منطقة تبوك ❄️☃️🗻🌨️🏂⛷️🏔️🥶#جبل_اللوز#تبوك#السعودية pic.twitter.com/2QP7J2TKE2 — سحاب | sahab (@sahabnews1) December 17, 2025

Με πληροφορίες από Al Jazeera, Gulf News

