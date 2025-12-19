«Πολύ δύσκολο το σήμα να έρθει από την Ουκρανία χωρίς δορυφόρους»: Πώς έγινε το χτύπημα στο πετρελαιοφόρο ανοιχτά της Κρήτης

«Πολύ δύσκολο το σήμα να έρθει από την Ουκρανία χωρίς χρήση δορυφόρων» εξηγεί η καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Κέντρου Ερευνών για το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (Athens PIL), Μαρία Γαβουνέλη, μιλώντας στη LiFO, αναφορικά με το ουκρανικό χτύπημα σε πετρελαιοφόρο του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, ανοιχτά της Κρήτης.

Η Ουκρανία έπληξε για πρώτη φορά πετρελαιοφόρο του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας «μέσα στα ουδέτερα ύδατα» της Μεσογείου, ανακοίνωσε σήμερα πηγή στους κόλπους των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας SBU.



«Η SBU έπληξε με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα ένα πετρελαιοφόρο του ρωσικού αποκαλούμενου 'σκιώδους στόλου', το QENDIL», διευκρίνισε η πηγή. «Η Ρωσία χρησιμοποιούσε αυτό το πετρελαιοφόρο για να παρακάμπτει τις κυρώσεις» και να χρηματοδοτεί «τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας», πρόσθεσε ο εν λόγω αξιωματούχος της SBU, ζητώντας να μην κατονομασθεί.



Όπως επισημαίνει η κ. Γαβουνέλη στη LIFO, αναφερόμενη σε παλαιότερες επιθέσεις της Ουκρανίας στη Ρωσία, «τότε είχαν πάντα κάποιον στο έδαφος. Και αυτός που ελέγχει το drone, πρέπει να είναι κοντά. Η Ουκρανία έχει χτυπήσει πολύ βαθιά τη Ρωσία. Και είχαν κάποιον στο έδαφος. Το πιθανότερο είναι ότι και τώρα πρέπει να είχαν κάπου ένα άλλο σκάφος γιατί είναι πολύ δύσκολο το σήμα να έρθει από την Ουκρανία».

Russian tanker hit in Ukrainian drone strike



A Russian oil tanker tied to Moscow’s so-called shadow fleet has sustained critical damage after being struck by Ukrainian aerial drones in the Mediterranean Sea, according to reports. #MarineTraffic data shows the tanker Qendil… pic.twitter.com/jb82QT40S7 — MarineTraffic (@MarineTraffic) December 19, 2025

Σε ερώτηση για το πού μπορεί να ήταν το άτομο που χειριζόταν το drone, απαντά πως «δεν πρέπει να ήταν σε έδαφος τώρα», επισημαίνοντας πως «η Ελλάδα δεν έχει καμία εμπλοκή».



Η καθηγήτρια εξηγεί πως ένα τέτοιο χτύπημα απαιτεί δορυφόρο. «Πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε δορυφορική πληροφορία», επισημαίνοντας πως όταν παλαιότερα διακόπηκε η πρόσβαση στο Starlink του Έλον Μασκ, «η Ιαπωνία είχε εκφράσει την προθυμία της να δώσει πρόσβαση στους Ουκρανούς». Είναι «άγνωστο, τουλάχιστον στο ευρύ κοινό, ποιος παρέχει πρόσβαση ανά πάσα στιγμή».



Είναι προφανές ότι και οι λοιποί δυτικοί σύμμαχοι, όπως η Ιαπωνία, ή η Κορέα αναζητούν και προσφέρουν εναλλακτικές ώστε «να μην κρεμόμαστε από το Starlink», προσθέτει η καθηγήτρια Γαβουνέλη, συμπληρώνοντας πως «αν ήμουν Αμερικανίδα, θα είχα ανησυχήσει να βλέπω κάτι τέτοιο. Η ζημιά που κάνει η σημερινή διακυβέρνηση στη χώρα της είναι απίστευτη».

Μια «νέα άνευ προηγουμένου ειδική επιχείρηση»

Υπενθυμίζεται πως ο αξιωματούχος της SBU διευκρίνισε ότι πρόκειται για μια «νέα άνευ προηγουμένου ειδική επιχείρηση», ότι το πλήγμα πραγματοποιήθηκε σε απόσταση μεγαλύτερη των 2.000 χιλιομέτρων από την Ουκρανία και ότι το πετρελαιοφόρο ήταν άδειο την στιγμή της επίθεσης. δίχως να δίνει καμιά επιπλέον λεπτομέρεια, κυρίως για τον τόπο από τον οποίο εξαπολύθηκε η επίθεση και για τις χώρες πάνω από τις οποίες μπορεί να πέταξαν τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Καθώς το πετρελαιοφόρο ήταν άδειο, δεν υπάρχει καμιά περιβαλλοντική απειλή από την επιχείρηση, διαβεβαίωσε η πηγή, προσθέτοντας ότι το πλοίο «υπέστη σημαντικές ζημιές» και δεν είναι πλέον σε κατάσταση «να εκπληρώσει την αποστολή του». «Ο εχθρός οφείλει να καταλάβει ότι η Ουκρανία δεν θα σταματήσει να τον πλήττει παντού στον κόσμο, όπου κι αν βρίσκεται», πρόσθεσε η πηγή αυτή.

At least 10th tanker attacked in the Mediterranean in the past year 🚨



In the past hour, #Oman-flagged sanctioned Crude #Oil Tanker MT QENDIL (IMO 9310525) was attacked in the #Mediterranean with multiple #drones.



MT QENDIL is listed under #EU/#UK sanctions and associated with… pic.twitter.com/PC4Oo5AnKV — Martin Kelly (@_MartinKelly_) December 19, 2025

Στο μεταξύ, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν εξέδρα άντλησης πετρελαίου που ανήκει στη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Lukoil στην Κασπία Θάλασσα, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU). Ο ίδιος αξιωματούχος είπε ότι πρόκειται για την τρίτη εξέδρα άντλησης πετρελαίου που πλήττεται από την Ουκρανία στην Κασπία Θάλασσα τις τελευταίες εβδομάδες.