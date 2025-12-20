Υπόθεση Έπσταϊν: «Πολιτικός κίνδυνος» για τους Ρεπουμπλικανούς τα αρχεία που δημοσιεύθηκαν

Ο περιορισμένος αριθμός και το περιεχόμενο των εγγράφων που δόθηκαν στη δημοσιότητα σχετικά με την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν έφεραν σωρό αντιδράσεων και στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών, ενόψει των εκλογών του 2026.

Η κυβέρνηση Τραμπ παρουσίασε τη δημοσιοποίηση ενός φακέλου εγγράφων που συνδέονται με τον Έπσταϊν ως ένδειξη διαφάνειας. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές και άλλοι υποστηρικτές του Τραμπ συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς, χαρακτηρίζοντας τις αποκαλύψεις της Παρασκευής ανεπαρκείς και ενδεχομένως αντίθετες με τον νόμο που προέβλεπε τη δημοσιοποίησή τους.

Αν και η κριτική δεν εξελίχθηκε σε γενικευμένη εσωκομματική εξέγερση, κατέδειξε ότι η υπόθεση Έπσταϊν απέχει πολύ από το να «κλείσει» και είναι πιθανό να συνεχίσει να απασχολεί και το επόμενο έτος, όταν οι Ρεπουμπλικανοί θα δίνουν μάχη για να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Τα νέα αρχεία Έπσταϊν που δημοσιεύθηκαν

Η δημοσιοποίηση των αρχείων, που ξεκίνησε την Παρασκευή και ακολούθησε ένα δεύτερο, σαφώς μικρότερο πακέτο το Σάββατο, αποσκοπεί -γράφει το Reuters- στη συμμόρφωση με διακομματικό νόμο που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο τον Νοέμβριο. Ο νόμος αυτός επέβαλε τη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων Έπσταϊν που βρίσκονται στην κατοχή του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Το υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό μέρος του συνολικού όγκου στοιχείων για την υπόθεση Έπσταϊν. Παράλληλα, είναι σε μεγάλο βαθμό λογοκριμένο.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η σχεδόν πλήρης απουσία αναφορών στον Τραμπ, ο οποίος διατηρούσε δημοσίως γνωστή φιλία με τον Έπσταϊν τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές των 00s. Αντιθέτως, τα αρχεία περιλαμβάνουν εκτενείς αναφορές στον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, Δημοκρατικό και πολιτικό αντίπαλο του Τραμπ.

Υπόθεση Έπσταϊν: «Πολιτικός κίνδυνος για όλους τους Ρεπουμπλικανούς»

Ο Μπράιαν Ντάρλινγκ, Ρεπουμπλικανός στρατηγικός σύμβουλος και πρώην συνεργάτης της Γερουσίας, δήλωσε ότι οι περιορισμένες αποκαλύψεις ενδέχεται «να τροφοδοτήσουν τόσο θεωρίες συνωμοσίας γύρω από τον Έπσταϊν όσο και βάσιμες ανησυχίες για τη διαφάνεια», με πιθανή συνέπεια τη μείωση της συμμετοχής ψηφοφόρων του Τραμπ.

«Οι βαριά λογοκριμένες αποκαλύψεις των εγγράφων Έπσταϊν έριξαν κι άλλο λάδι στη φωτιά της αντιπαράθεσης», ανέφερε. «Αυτό παραμένει πολιτικός κίνδυνος για όλους τους Ρεπουμπλικανούς σε αμφίρροπες έδρες ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών».

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή χιλιάδες σελίδες εγγράφων, φωτογραφιών και άλλου υλικού από τις κυβερνητικές έρευνες για τον Έπσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε το 2019 σε κελί φυλακής, ενώ αντιμετώπιζε ομοσπονδιακές κατηγορίες για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.

Η συναναστροφή του πλούσιου χρηματιστή με ισχυρές προσωπικότητες έχει τροφοδοτήσει εικασίες σχετικά με το εάν άτομα από τον κοινωνικό του κύκλο εμπλέκονταν στις καταγγελλόμενες πράξεις του. Μέχρι σήμερα, μόνο ένα πρόσωπο -η Γκισλέιν Μάξγουελ- έχει καταδικαστεί για υποθέσεις που σχετίζονται με τον Έπσταϊν.

Με πληροφορίες από Reuters