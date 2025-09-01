Ο στολίσκος αλληλεγγύης στη Γάζα με την Γκρέτα Τούνμπεργκ επιστρέφει στη Βαρκελώνη λόγω καταιγίδας

Ο στολίσκος αλληλεγγύης στη Γάζα με την Γκρέτα Τούνμπεργκ επιστρέφει στο λιμάνι της Βαρκελώνης, από όπου ξεκίνησε, λόγω καταιγίδας.

Σε ανακοίνωσή της, η αποστολή του στόλου «Global Sumud Flotilla», που μεταφέρει ακτιβιστές και βοήθεια για τον παλαιστινιακό θύλακα, συμπεριλαμβανομένης της ακτιβίστριας για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ ανέφερε:

«Πραγματοποιήσαμε μια θαλάσσια δοκιμή και στη συνέχεια επιστρέψαμε στο λιμάνι για να αφήσουμε την καταιγίδα να περάσει. Αυτό σήμαινε την καθυστέρηση του απόπλου μας για να αποφύγουμε τον κίνδυνο επιπλοκών με τα μικρότερα σκάφη", ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αποστολή του στόλου Global Sumud Flotilla, προσθέτοντας ότι οι άνεμοι έφταναν περίπου τα 35 μίλια/ώρα (56 χλμ/ώρα)».

Οι διοργανωτές δεν είπαν πότε σκοπεύουν να συνεχίσουν το ταξίδι, σημειώνει το Reuters.

Ακτιβιστές, μεταξύ των οποίων και ο ηθοποιός του Game of Thrones, Λίαμ Κάνινγχαμ, συμμετέχουν στον στολίσκο των πολλών δεκάδων σκαφών που έχει στόχο να «σπάσει» τον αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσει τρόφιμα και ανθρωπιστικές προμήθειες στον θύλακα.

Το Ισραήλ έχει υποστηρίξει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός που επέβαλε το 2007 είναι απαραίτητος για να σταματήσει τη λαθραία μεταφορά όπλων στην παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση Χαμάς.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Χ εχθές, δείχνει τη στιγμή που οι ακτιβιστές κινούνται προς το σκάφος, ώστε να αναχωρήσουν για τη Γάζα, την ίδια που συγκεντρωμένος κόσμος τους χειροκροτάει και ζητωκραυγάζει:

Τα δεκάδες σκάφη, ο ακριβής αριθμός των οποίων δεν έχει διευκρινιστεί, ξεκίνησαν από το λιμάνι για να «ανοίξουν έναν ανθρωπιστικό διάδρομο και να βάλουν τέλος στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού που είναι σε εξέλιξη», σύμφωνα με τους οργανωτές της πρωτοβουλίας Global Sumud Flotilla.