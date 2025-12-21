Κυριάκος Μητσοτάκης σε αγρότες: «Είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο, όχι στο παράλογο»

Την κυβερνητική γραμμή για διάλογο, παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο καθιερωμένο κυριακάτικο μήνυμά του, όπου στέκεται μεταξύ άλλων στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από τους αγρότες να «σεβαστούν το κοινωνικό σύνολο», τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο, αλλά όχι στο παράλογο».

«Από τον κατάλογο με τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 ήδη έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία ή συζήτηση προκειμένου να βρεθεί λύση και μόνο 7 δεν μπορούν να επιλυθούν είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά» έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το μήνυμά του στους αγρότες

Παράλληλα, καταλογίζει στους αγρότες «επιμονή σε μια στείρα άρνηση διαλόγου» η οποία σύμφωνα με τον ίδιο «είναι δείγμα μιας μη εποικοδομητικής στάσης».

«Οι δε οικονομικές επιπτώσεις από τα μπλόκα στην υπόλοιπη κοινωνία είναι ήδη εμφανείς. Η διεκδίκηση αιτημάτων οφείλει να γίνεται πάντα με σεβασμό στο κοινωνικό σύνολο» σημειώνει μεταξύ άλλων.

Ο πρωθυπουργός επισημαίνει πως «αν αρνούνται οι αγρότες των μπλόκων να ακούσουν την κυβέρνηση, ας ακούσουν τους ξενοδόχους, τους εστιάτορες, τα επιμελητήρια της περιοχής τους. Τους φίλους και τους συγγενείς τους που θέλουν να ταξιδέψουν και να τους επισκεπτούν για τις γιορτές».

«Αλλά ας σκεφτούν και την πατρίδα μας, το διεθνές της εμπόριο και την οικονομική δραστηριότητα που επηρεάζουν δυσμενώς οι κινητοποιήσεις τους και σίγουρα χωρίς καμία θετική επίπτωση για τα αιτήματά τους» συμπληρώνει.

«Με αυτήν την πυξίδα του διαλόγου αλλά και της υπεράσπισης της κοινωνικής ενότητας και προόδου θα βαδίσει η κυβέρνηση στο εξής» διευκρινίζει, για να προσθέσει: «η κυβέρνηση δεν θα συναινέσει σε μέτρα που μας θέτουν εκτός ευρωπαϊκού κεκτημένου όταν μάλιστα μιλάμε για κοινοτικές αγροτικές ενισχύσεις. Σημαντική ευκαιρία είναι και η πρότασή μας για μια διακομματική επιτροπή υψηλού κύρους με στόχο τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα».