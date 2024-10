Απέβαλαν τον Γκραν Μετρ του σκακιού, Κίριλ Σεβτσένκο - Χρησιμοποίησε κινητό τηλέφωνο σε αγώνα

Ο Γκραν Μετρ του σκακιού, Κίριλ Σεβτσένκο, αποβλήθηκε από τον διαγωνισμό, καθώς φέρεται να «έκλεψε» σε αγώνα.

Πρόκειται για τον Ουκρανό, που έχει αναδειχθεί ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στο σκάκι διεθνώς, κατέχοντας ήδη από τα 15 του, τον τίτλο του Grandmaster (GM).

Τώρα όμως, η φήμη του 22χρονου δέχεται μεγάλο πλήγμα, αφού η είδηση ότι αποβλήθηκε από αγώνα, λόγω μη συμμόρφωσής του με τους κανονισμούς, έχει αρχίσει να διαρρέει στα media.

Ο Σεβτσένκο αγωνιζόταν σε ισπανικό ομαδικό πρωτάθλημα, όταν υπέπεσε στην αντίληψη των εποπτών, το κινητό τηλέφωνο που φέρεται να χρησιμοποιούσε, για να «κλέψει» στον αγώνα.

#FirstSports: Romanian Grandmaster and world number 69 Kirill Shevchenko has been accused of cheating and has been expelled from the Spanish Team Championship chess event. @rupharamani looks at how Spain has failed to address key issues surrounding their sporting system. pic.twitter.com/CTqg9qwYHZ