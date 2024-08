Αντζελίνα Τζολί: Γονάτισε για να συναντήσει θαυμαστή της με αναπηρικό αμαξίδιο στο Φεστιβάλ της Βενετίας

Μία εξαιρετικά συγκινητική στιγμή για την Αντζελίνα Τζολί, εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο 81ο Φεστιβάλ της Βενετίας στην Ιταλία.

Έξω από την ιστορική Sala Grande και πριν την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας της «Maria», η Αντζελίνα Τζολί συνάντησε ένα θαυμαστή της, ο οποίος βρίσκονταν σε αναπηρικό αμαξίδιο καθώς πάσχει από Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση (ALS). Η ηθοποιός γονάτισε προκειμένου να μιλήσει με τον θαυμαστή της, τον οποίο κοίταζε με απέραντη χαρά, όπως φαίνεται και από τα πλάνα των φωτογράφων που απαθανάτισαν τη γλυκιά στιγμή.

Η ALS είναι μια προοδευτική νευροεκφυλιστική ασθένεια που επηρεάζει τα νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό, τα οποία ελέγχουν τους μύες που επιτρέπουν να κινούμαστε, να μιλάμε, να καταπίνουμε και να αναπνέουμε.

On the red carpet for Maria tonight, Angelina Jolie took a moment to kneel down and meet a fan with ALS. 🖤 A true class act at #Venezia81. 🌟 #LisLove pic.twitter.com/AuLMed8O6C