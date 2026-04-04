Άντριου: Γιατί η μετακόμισή του έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη Βρετανία

Αντιδράσεις -στη Βρετανία- έχει προκαλέσει η τελευταία κίνηση του Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ, καθώς φορτηγά που φέρεται να μετέφεραν την προσωπική του συλλογή έργων τέχνης εντοπίστηκαν να φτάνουν στη νέα του κατοικία.

Ο 66χρονος ετοιμάζεται να μετακομίσει από το Wood Farm, στο κτήμα Σάντρινγκχαμ, όπου διέμενε μετά την αποχώρησή του από το Royal Lodge στο Ουίνδσορ, σε κοντινή φάρμα, τη Marsh Farm, η οποία έχει ανακαινιστεί ενόψει της εγκατάστασής του.

Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια, καθώς έρχεται σε μια περίοδο που ο πρώην δούκας παραμένει στο επίκεντρο της δημόσιας κριτικής. Ο Άντριου έχει απολέσει τους βασιλικούς του τίτλους μετά το σκάνδαλο που συνδέθηκε με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ενώ τον τελευταίο μήνα φέρεται να συνελήφθη ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος.

Γιατί η μετακόμιση του Άντριου ενοχλεί τη Βρετανία

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρία φορτηγά της εταιρείας μεταφοράς έργων τέχνης Gander & White εντοπίστηκαν να εισέρχονται στη Marsh Farm, κοντά στο Wolferton στο Νόρφολκ, μεταφέροντας πίνακες και αντικείμενα από την προσωπική συλλογή του.

Πηγή ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «υπάρχει αυξανόμενη ενόχληση για την εικόνα που δημιουργείται», τονίζοντας πως η μεταφορά πολύτιμων έργων τέχνης, τη στιγμή που ο Άντριου βρίσκεται υπό έντονη κριτική, θεωρείται από πολλούς προκλητική. Όπως σημειώνεται, αρκετοί πολίτες αναρωτιούνται γιατί εξακολουθεί να απολαμβάνει τέτοιο επίπεδο άνεσης και υποστήριξης.

Η εταιρεία Gander & White, η οποία διαθέτει βασιλικό ένταλμα και ειδικεύεται στη μεταφορά έργων τέχνης, έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με ιδρύματα όπως η Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων (National Portrait Gallery) του Λονδίνου. Ωστόσο, το πλήρες περιεχόμενο της μεταφοράς δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

Άλλη πηγή από το παλάτι σημείωσε ότι το ζήτημα είναι κυρίως επικοινωνιακό, καθώς η εικόνα της προσεκτικής μεταφοράς έργων υψηλής αξίας ενισχύει την αντίληψη περί προνομίων και απόστασης από την κοινωνία.

Άντριου: Τι διαθέτει στη συλλογή του

Μεγάλο μέρος της συλλογής του Άντριου βρισκόταν έως πρόσφατα στο Royal Lodge, ενώ σημαντικά αντικείμενα συνδέονται με το Royal Collection Trust, τον οργανισμό που διαχειρίζεται έργα τέχνης της βασιλικής οικογένειας.

Μεταξύ των έργων που έχουν συνδεθεί με τη συλλογή του περιλαμβάνεται ένας πίνακας του 19ου αιώνα με τίτλο «Ευγενία, Αυτοκράτειρα της Γαλλίας» του Charles Édouard Boutibonne, καθώς και φωτογραφίες του Σέσιλ Μπίτον, γνωστού για τα πορτρέτα της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ και της πριγκίπισσας Μαργαρίτας.

Πέρα από τα έργα τέχνης, ο Άντριου διαθέτει και μια μεγάλη συλλογή από λούτρινα αρκουδάκια, τα περισσότερα από τα οποία φυλάσσονται σήμερα σε αποθήκη στο Λονδίνο.

Η αποχώρησή του από το Royal Lodge ήρθε μετά από αυξανόμενες πιέσεις που σχετίζονται με τη σύνδεσή του με τον Έπσταϊν, αλλά και με τους όρους μίσθωσης του ακινήτου, που του επέτρεπαν να το χρησιμοποιεί με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.

Με πληροφορίες από OK! Magazine