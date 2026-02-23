Η φωτογραφία σύλληψης του Άντριου εκτέθηκε στο Λούβρο

Ακτιβιστές κρέμασαν τη φωτογραφία σύλληψης του Άντριου Μαουντμπάτεν - Ουίνδσορ στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

Την Κυριακή, η βρετανική ομάδα «Everyone Hates Elon» τοποθέτησε τη φωτογραφία σε έναν τοίχο του γαλλικού μουσείου. Κάτω από τη κορνιζαρισμένη φωτογραφία υπήρχε λεζάντα με τίτλο: «Τώρα ιδρώνει».

Η φωτογραφία δείχνει τον πρώην πρίγκιπα στο πίσω κάθισμα ενός Range Rover, μετά την έξοδό του από αστυνομικό τμήμα στη Νόρφολκ.

Ο Άντριου συνελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου με την κατηγορία της κατάχρησης εξουσίας και παρέμεινε υπό κράτηση για 11 ώρες. Στο Instagram, η ομάδα Everyone Hates Elon δημοσίευσε βίντεο με τα μέλη της να κρεμάνε τη φωτογραφία, με λεζάντα: «Λένε ‘κρεμάστε το στο Λούβρο’. Οπότε το κάναμε».

Ένα άλλο βίντεο δείχνει επισκέπτες να γελούν με τη διάσημη φωτογραφία και να βγάζουν φωτογραφίες. Το έργο αφαιρέθηκε 15 λεπτά αργότερα από το προσωπικό του Λούβρου.

«Θέλαμε να δείξουμε στον πρώην πρίγκιπα Άντριου πώς θα τον θυμάται ο κόσμος, βάζοντας αυτή την εμβληματική φωτογραφία της σύλληψής του στο Λούβρο», δήλωσε η ομάδα στο Reuters.

«Ας ελπίσουμε ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Δικαιοσύνη για όλα τα θύματα του Έπσταϊν».

Ο Μαουντμπάτεν - Ουίνδσορ συνελήφθη μετά τη δημοσίευση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ εκατομμυρίων εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Τα έγγραφα περιλαμβάνουν αντίγραφα email που φέρεται να δείχνουν τον πρώην πρίγκιπα να μοιράζεται εμπιστευτικές πληροφορίες με τον Έπσταϊν κατά την περίοδο που εργαζόταν ως Βρετανός εμπορικός απεσταλμένος.

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν - Ουίνδσορ έχει αρνηθεί κάθε κατηγορία για παραπτώματα σχετικά με τον Έπσταϊν και έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι μετανιώνει για τη φιλία τους.

Με πληροφορίες από Telegraph