Βασιλιάς Κάρολος: Δέχεται πίεση για να συναντηθεί με τα θύματα του Έπσταϊν

Αμερικανός βουλευτής καλεί τον βασιλιά Κάρολο να συναντήσει προσωπικά τα θύματα Τζέφρι Έπσταϊν κατά την επίσκεψη του στις ΗΠΑ τον επόμενο μήνα.

Παρότι δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως, αναφέρεται ότι ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Κάμιλα, σχεδιάζουν επίσκεψη στις ΗΠΑ προς το τέλος Απριλίου.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρο Κάννα, ο οποίος συνέβαλε στη νομοθεσία που ανάγκασε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει τα αρχεία Έπσταϊν πέρυσι, ζητά από τον βασιλιά να συναντήσει τα θύματα ιδιωτικά, ώστε να ακούσει απευθείας «πώς ισχυρά άτομα και θεσμοί απέτυχαν να τα προστατεύσουν».

«Όπως γνωρίζετε, αυτό δεν είναι αποκλειστικά αμερικανικό ζήτημα», έγραψε χαρακτηριστικά σε επιστολή του προς τον Κάρολο τη Δευτέρα.

Στην επιστολή του, ο Κάννα αναφέρει ότι το δίκτυο του Έπσταϊν είχε σημαντικούς δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο με Βρετανούς δημόσιους παράγοντες, αλλά και μέσω των κοινωνικών και πολιτικών κύκλων στους οποίους δραστηριοποιούταν.

Οι συνδέσεις αυτές, όπως σημειώνει, «γεννούν ευρύτερα ερωτήματα για το πώς ο Έπσταϊν κατάφερε να διατηρήσει επιρροή, αξιοπιστία και προστασία πέρα από τα σύνορα για τόσο μεγάλο διάστημα».

Ο βουλευτής της Καλιφόρνια επισημαίνει επίσης ότι μέλη του Κογκρέσου έχουν ζητήσει καταθέσεις από τον αδερφό του βασιλιά, Άντριου, καθώς και από τον πρώην πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, σχετικά με τις σχέσεις τους με τον Έπσταϊν.

Ο Άντριου, που πέρυσι του αφαιρέθηκαν οι τίτλοι λόγω των δεσμών του με τον Έπσταϊν, δεν μπορεί να υποχρεωθεί με κλήτευση να ταξιδέψει στις ΗΠΑ και δεν έχει ανταποκριθεί στο αίτημα. Παράλληλα, εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε παράνομη δράση στη σχέση του με τον Έπσταϊν.

Αν η επίσκεψη του βασιλιά στις ΗΠΑ πραγματοποιηθεί, αναμένεται μαζί με τη βασίλισσα Κάμιλα να επισκεφτούν την Ουάσιγκτον, όπου θα συναντήσουν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, να απευθυνθούν στο Κογκρέσο.

Σημειώνεται πως ο βρετανός μονάρχης, έχει δηλώσει ότι η βασιλική οικογένεια είναι «έτοιμη να υποστηρίξει» τις αστυνομικές έρευνες μετά τη σύλληψη και απελευθέρωση του αδερφού του για υποψία παραβίασης καθήκοντος κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εμπορικός εκπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου (2001-2011).

Με πληροφορίες από BBC

