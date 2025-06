Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επιτρέπει την απαλλαγή μαθητών από βιβλία με ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρες

Με μια απόφαση που προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για το μέλλον της δημόσιας εκπαίδευσης στις ΗΠΑ, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι τα σχολεία οφείλουν να επιτρέπουν στους μαθητές να εξαιρούνται από την ανάγνωση βιβλίων που περιλαμβάνουν ομοφυλόφιλους ή τρανς χαρακτήρες, εφόσον αυτό έρχεται σε σύγκρουση με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των γονέων τους.

Η απόφαση αφορά υπόθεση στη Μέρυλαντ, όπου τρεις οικογένειες, μουσουλμανικής, καθολικής και ορθόδοξης χριστιανικής πίστης, προσέφυγαν κατά του εκπαιδευτικού συμβουλίου της κομητείας Μοντγκόμερι.

Η διαμαρτυρία τους αφορούσε το γεγονός ότι έξι παιδικά βιβλία που διαβάζονται στις σχολικές αίθουσες της περιοχής περιλαμβάνουν αναφορές σε χαρακτήρες που ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Όπως υποστήριξαν, οι οικογένειες δεν είχαν κανέναν τρόπο να «προστατεύσουν» τα παιδιά τους από το συγκεκριμένο περιεχόμενο, το οποίο, για θρησκευτικούς λόγους, θεωρούν επιβλαβές για τα παιδιά τους.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, στο οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει τοποθετήσει τρεις υπερσυντηρητικούς δικαστές, αποφάσισε υπέρ των τριών οικογενειών. Έτσι, πλέον η εκπαιδευτική αρχή θα πρέπει να ειδοποιεί εκ των προτέρων τους γονείς και να τους δίνει τη δυνατότητα να αποσύρουν τα παιδιά τους από την ανάγνωση των βιβλίων, εφόσον το επιθυμούν.

Μεταξύ των βιβλίων που βρέθηκαν στο επίκεντρο της υπόθεσης ήταν το «Uncle Bobby’s Wedding», στο οποίο παρουσιάζεται ένας γάμος μεταξύ δύο ανδρών, αλλά και το «Born Ready: The True Story of a Boy Named Penelope», που αφηγείται την ιστορία ενός τρανς παιδιού.

