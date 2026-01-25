Φέτος θα μπορούσε να είναι μια απροσδόκητα οικονομική περίοδος για να δείτε τις ανθισμένες κερασιές της Ιαπωνίας

Η περίοδος ανθοφορίας των κερασιών στην Ιαπωνία είναι παραδοσιακά μία από τις πιο δημοφιλείς για τους τουρίστες και συχνά συνοδεύεται από απότομη άνοδο των τιμών. Ωστόσο, το 2026 ενδέχεται να είναι μία από τις φθηνότερες χρονιές των τελευταίων ετών για να δει κανείς από κοντά τις φημισμένες sakura.

Η χώρα έχει καταγράψει σημαντική μείωση στον αριθμό επισκεπτών από την ηπειρωτική Κίνα, μετά τις δηλώσεις της Ιαπωνίδας πρωθυπουργού Σαναέ Τακαΐτσι στα τέλη του περασμένου έτους, ότι η Ιαπωνία θα μπορούσε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις σε περίπτωση κινεζικής εισβολής στην Ταϊβάν.

Αυτό οδήγησε σε πτώση των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων και της διαμονής, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, όταν συνήθως ανθίζουν οι κερασιές.

Παράλληλα, η Ιαπωνία έχει θεσπίσει μια σειρά νέων τουριστικών φόρων και τελών, επομένως το τελικό κόστος ενός ταξιδιού εξαρτάται από τον προορισμό και το πρόγραμμα του κάθε ταξιδιώτη.

Γιατί το ταξίδι μπορεί να είναι φθηνότερο φέτος

Η Ιαπωνία, αν και διαχρονικά δημοφιλής, γνωρίζει αύξηση ενδιαφέροντος από τουρίστες.

«Έχουμε δει αύξηση 23% στις κρατήσεις από πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη τον τελευταίο χρόνο», δήλωσε στο Euronews Travel ο Κένι Ονίσι, γενικός διευθυντής της Intrepid (σ.σ. διεθνής ταξιδιωτική εταιρεία) στην Ιαπωνία.

Ωστόσο, η βασική τουριστική αγορά της χώρας είναι η Ανατολική Ασία και οι επισκέπτες από την Κίνα μειώθηκαν κατά περίπου 45% αυτόν τον μήνα σε σύγκριση με πέρυσι, σύμφωνα με το ιαπωνικό υπουργείο Μεταφορών.

Η Κίνα διέταξε τις αεροπορικές εταιρείες της να μειώσουν τα δρομολόγια προς την Ιαπωνία έως τον Μάρτιο. Η Air China, για παράδειγμα, ακύρωσε 23 πτήσεις μεταξύ Σαγκάης και Οσάκα και 14 μεταξύ Τσονγκτσίνγκ και Τόκιο τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης αερομεταφορών Cirium.

Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το ιαπωνικό γεν βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο, έχει οδηγήσει σε μείωση 10% έως 20% στις τιμές αεροπορικών εισιτηρίων, ξενοδοχείων και οργανωμένων εκδρομών σε σχέση με το 2025.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρούνται σε δημοφιλείς πόλεις όπως το Κιότο και η Οσάκα, δήλωσε στους Straits Times ο Μπεν Τζούλιους, ιδρυτής της ταξιδιωτικής εταιρείας Tourist Japan. Τόσο τα μεμονωμένα ταξίδια όσο και τα οργανωμένα πακέτα εμφανίζουν φέτος πιο ανταγωνιστικές τιμές.

«Η υποτίμηση του γεν σημαίνει ότι άλλα νομίσματα, όπως το ευρώ και η βρετανική λίρα, έχουν μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη στην Ιαπωνία», λέει ο Ονίσι.

«Οι τιμές των ταξιδιών της Intrepid στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν μειωθεί ελαφρώς το 2026 σε σχέση με πέρυσι, ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Ιαπωνική Μετεωρολογική Εταιρεία δημοσίευσε την πρόβλεψη για την ανθοφορία των κερασιών, προβλέποντας ηπιότερες θερμοκρασίες και πιο πρώιμη άνθιση.

Στο Τόκιο, η ανθοφορία αναμένεται στις 20 Μαρτίου, στην Οσάκα στις 24 Μαρτίου, ενώ στην Οκινάουα νωρίτερα, από τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο.

Αυτό σημαίνει ότι για προορισμούς όπως αυτοί, οι ταξιδιώτες μπορεί να επωφεληθούν από το χαμηλότερο κόστος.

Ωστόσο, ακόμη κι αν οι τιμές σε διαμονή και εκδρομές έχουν μειωθεί, υπάρχουν άλλα έξοδα που πρέπει να υπολογιστούν για το 2026.

Αυξημένα τέλη για τους τουρίστες στην Ιαπωνία το 2026

Τα τέλη βίζας, που ισχύουν εδώ και δεκαετίες, βρίσκονται υπό αναθεώρηση. Σήμερα, η βίζα μίας εισόδου κοστίζει περίπου 3.000 γεν (19 ευρώ) και η πολλαπλών εισόδων 6.000 γεν (38 ευρώ).

Αν ευθυγραμμιστούν με τα επίπεδα άλλων ανεπτυγμένων οικονομιών – όπως το Ηνωμένο Βασίλειο (127 λίρες / 150 ευρώ) ή η ΕΕ (90 ευρώ για βίζα Σένγκεν) – όσοι χρειάζονται βίζα ενδέχεται να δουν μεγάλη αύξηση στο κόστος του ταξιδιού τους.

Η ιαπωνική κυβέρνηση προτείνει αύξηση στα 15.000 γεν (80 ευρώ) για μονή είσοδο και στα 30.000 γεν (161 ευρώ) για πολλαπλές εισόδους, από τον Απρίλιο του 2026.

Όσοι ταξιδέψουν σε Τόκιο, Οσάκα ή Οκινάουα – όπου η ανθοφορία είναι τον Μάρτιο ή νωρίτερα – πιθανότατα θα αποφύγουν την αύξηση. Όμως σε περιοχές όπως το Χοκάιντο, όπου η ανθοφορία γίνεται από Απρίλιο έως Μάιο, το αυξημένο τέλος θα ισχύει.

Οι επισκέπτες στο Κιότο θα πρέπει επίσης να υπολογίσουν αυξημένο φόρο διαμονής.

Από την 1η Μαρτίου, όσοι μένουν σε πολυτελή ξενοδοχεία θα πληρώνουν 10.000 γεν (56 ευρώ) ή περισσότερα ανά διανυκτέρευση, ενώ όσοι επιλέγουν μεσαίας κατηγορίας καταλύματα θα πληρώνουν από 1.000 έως 4.000 γεν (5,5 έως 23 ευρώ). Για οικονομικά καταλύματα κάτω των 6.000 γεν (34 ευρώ) θα ισχύει ο χαμηλότερος φόρος, 200 γεν (περίπου 1 ευρώ).

Επιπλέον, η κυβέρνηση σχεδιάζει να αυξήσει και τον διεθνή φόρο αναχώρησης.

Το τέλος αυτό, που επιβάλλεται σε όλους όσοι εγκαταλείπουν τη χώρα και θεσπίστηκε το 2019, ανέρχεται σήμερα σε 1.000 γεν (περίπου 5,5 ευρώ). Οι αρχές σκοπεύουν να το αυξήσουν σε επίπεδα πιο κοντά στα «διεθνή πρότυπα».

Στη Γερμανία, για παράδειγμα, το τέλος αναχώρησης κυμαίνεται από 15,53 έως 39,34 ευρώ για κοντινούς προορισμούς και 70,83 ευρώ για πιο μακρινούς.

Από τον Ιούλιο του 2026, το ιαπωνικό τέλος αναχώρησης θα τριπλασιαστεί στα 3.000 γεν (περίπου 16 ευρώ) ανά άτομο για όλους τους ταξιδιώτες άνω των δύο ετών που αναχωρούν αεροπορικώς ή ακτοπλοϊκώς.

Με πληροφορίες από euronews.com