Ανέβηκε σε σκαλωσιά, με μάσκα Spiderman, για να βανδαλίσει άγαλμα έξω από το BBC

Ένας άνδρας σκαρφάλωσε σε σκαλωσιά μπροστά στα κεντρικά γραφεία του BBC στο Λονδίνο και χτύπησε με σφυρί ένα άγαλμα του Έρικ Γκιλ.

Στο παρελθόν, έχουν γίνει εκκλήσεις να απομακρυνθεί το συγκεκριμένο άγαλμα, καθώς το γλύπτης στο ημερολόγιό του, που αποκαλύφθηκε μετά θάνατον, έγραφε ότι κακοποιούσε σεξουαλικά τις κόρες του.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε πως κλήθηκε το πρωί του Σαββάτου στο σημείο μετά από καταγγελίες πως ένας άνδρας που φορούσε μάσκα Spiderman είχε σκαρφαλώσει σε σκαλωσιές και κατέστρεφε το γλυπτό.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το άγαλμα μπαίνει στο στόχαστρο βανδαλισμών. Ένας διαδηλωτής πήρε ξανά σφυρί πέρυσι, με αποτέλεσμα εκείνη η ζημιά να μην έχει αποκατασταθεί ακόμη.

Γεννημένος το 1882, ο Έρικ Γκιλ έγινε ένας επιδραστικός καλλιτέχνης, του οποίου το έργο περιελάμβανε πολλά μεγάλα γλυπτά για να κοσμούν κτίρια στο κεντρικό Λονδίνου, συμπεριλαμβανομένου του καθεδρικού ναού του Westminster και της αρχικής έδρας του μετρό του Λονδίνου.

Ο Γκιλ πέθανε το 1940, αλλά το 1989 δημοσιεύτηκε μια βιογραφία του με τα απομνημονεύματά του, που τα έγραφε σε ημερολόγιο. Σε αυτό περιέγραφε τις σεξουαλικές του κακοποιήσεις σε βάρος των δύο μεγαλύτερων κορών του, την αιμομικτική σχέση που είχε με την αδελφή του και τη σεξουαλική κακοποίηση του σκύλου του.

Good Morning its a lovely day in London this chap climbed up #bbc Broadcasting House dressed as Spiderman to protest about a statute by Eric Gill , in his diaries Gill wrote about truly awful things roads closed now in the area pic.twitter.com/S1rH4pH40g