Ιταλία: Αντιδράσεις για το άγαλμα γοργόνας «αλά Καρντάσιαν» σε πλατεία της Απουλίας

Εάν το σχολικό συμβούλιο της Φλόριντα θεωρούσε τον «Δαβίδ» του Μιχαήλ Άγγελου προκλητικό για τα παιδιά, τότε ίσως αντιδρούσε έντονα και για το άγαλμα της «Γοργόνας» που αποκαλύφθηκε στην Απουλία της Ιταλίας.

Η κατασκευή του αγάλματος «Il Mare» έγινε με εντολή του δημάρχου της Μονόπολι, στην Απουλία, με σκοπό να ομορφύνει η πόλη. Ανατέθηκε στους σπουδαστές της Σχολής Τέχνης «Luigi Rosso».

Η μπροστινή όψη του αγάλματος απεικονίζει την γοργόνα να έχει σταυρωμένα τα χέρια της μπροστά από το στήθος της, ενώ από την πίσω πλευρά του απεικονίζονται οι «γλουτοί αλά Καρντάσιαν» προκαλώντας τις αντιδράσεις ορισμένων περίοικων.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο διευθυντής της σχολής, Αντόλφο Μαρτσιάνο, είπε ότι οι σπουδαστές σκέφτηκαν από μόνοι τους την ιδέα, αφού τους ανατέθηκε να δημιουργήσουν ένα έργο με θέμα τη θάλασσα για τη δημόσια πλατεία προς τιμήν της διάσημης Ιταλίδας επιστήμονα και νομπελίστριας Ρίτα Λεβί Μονταλτσίνι, που έφυγε από τη ζωή το 2012.

«Είναι κρίμα που οι σπουδαστές μας επικρίνονται αντί να επαινούνται» τόνισε ο Μαρτσιάνο, επισημαίνοντας ότι το άγαλμα είναι «φόρος τιμής για όλες τις γυναίκες που έχουν καμπύλες».

«Μοιάζει με μια γοργόνα με δύο στήθη σιλικόνης και, κυρίως με έναν τεράστιο πισινό που δεν έχω ξαναδεί ποτέ σε γοργόνα. Τουλάχιστον όχι σε καμία απ′ όσο γνωρίζω» ανέφερε μεταξύ άλλων η ηθοποιός Τιτσιάνα Σκιαβαρέλι.

«Οι γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο δεν χρειάστηκε ποτέ να δείξουν τίποτα εκτός από την εξυπνάδα τους» πρόσθεσε ένας άλλος χρήστης.

