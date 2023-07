Άνδρας έβγαλε πράσινο «τρίχωμα» στη γλώσσα του

Η γλώσσα ενός 64χρονου άνδρα άρχισε να βγάζει πράσινες «τρίχες» με τους γιατρούς να καταλήγουν ότι πρόκειται για μια αρκετά κοινή και ακίνδυνη πάθηση, γνωστή ως «τριχωτή γλώσσα».

Η γλώσσα του ασθενούς είχε γίνει πράσινη περίπου δύο εβδομάδες πριν επισκεφθεί την κλινική και λίγο αφότου είχε ολοκληρώσει αγωγή με αντιβιοτικά για μόλυνση των ούλων του. Όταν οι γιατροί είδαν την πράσινη «τριχωτή» γλώσσα συνταγογράφησαν στον 68χρονο αγωγή για μύκητες αλλά δεν είδαν τα αποτελέσματα που περίμεναν.

Κατά την προσεκτικότερη εξέταση, οι γιατροί παρατήρησαν ότι τα μικροσκοπικά εξογκώματα που καλύπτουν την επιφάνεια της γλώσσας, στον 68χρονο ήταν μικρότερα από ό,τι θα αναμενόταν σε σύγκριση με μια υγιή γλώσσα. Στο μεταξύ, ο ασθενής δεν ανέφερε πόνο η κάποια αλλαγή στην αίσθηση της γεύσης.

Τελικά, οι γιατροί διέγνωσαν την πάθηση της «τριχωτής γλώσσας» σε αναφορά που έκαναν στο New England Journal of Medicine. Η τριχωτή γλώσσα, ή lingua villosa, είναι μια καλοήθης πάθηση που προκαλεί αυτό το «τρίχωμα» διαφόρων χρωμάτων στην επιφάνεια της γλώσσας.

Facebook Twitter Φωτ.: The New England Journal of Medicine (Live Science)

Αυτό το «τρίχωμα» συνήθως αναπτύσσεται κατά περίπου ένα χιλιοστό «πριν πέσει σαν ένα στρώμα δέρματος που αποβάλλεται», σύμφωνα με την Cleveland Clinic.

Όταν δεν αποβάλλεται τακτικά, το «τρίχωμα» μπορεί να φτάσει σε μήκος έως και 18 χιλιοστά. Η πάθηση επηρεάζει περίπου το 13% των ανθρώπων κάποια στιγμή στη ζωή τους στις ΗΠΑ, ενώ η πλειονότητα των περιπτώσεων αφορά άνδρες και ασθενείς άνω των 65 ετών.

Καθώς η πάθηση εξελίσσεται και οι «τρίχες» μεγαλώνουν, εγκλωβίζονται κομμάτια τροφής, βακτήρια, νεκρά κύτταρα του δέρματος και άλλα που προσδίδουν στην τριχωτή γλώσσα το χρώμα.

«Η τριχωτή γλώσσα μπορεί να εμφανίζεται ως καφέ, λευκή, πράσινη ή ροζ, ανάλογα με την αιτία και άλλους παράγοντες, όπως στοματικά διαλύματα ή ακόμη και γλυκά», αναφέρει η Αμερικανική Ακαδημία Στοματικής Ιατρικής.

Στο πλαίσιο αυτό, οι γιατροί συμβούλευσαν τον ασθενή να τρίβει απαλά τη γλώσσα του με μια οδοντόβουρτσα τέσσερις φορές την ημέρα και να σταματήσει το κάπνισμα.

«Κατά την 6μηνη παρακολούθηση, η εμφάνιση της γλώσσας είχε επανέλθει στο φυσιολογικό, παρά το γεγονός ότι ο ασθενής συνέχισε να καπνίζει», έγραψαν οι γιατροί στην αναφορά του περιστατικού.

Με πληροφορίες από Live Science